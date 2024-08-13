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Hepsi Bir Arada Smart Serisi
Hepsi Bir Arada Smart Serisi
LG LED Hepsi Bir Arada Smart Serisi
Bir konferans odasında motorlu stant üstüne kurulan LAEC. Bir kullanıcı, dizüstü bilgisayar ekranını LG One:Quick Share aracılığıyla LAEC ekranıyla paylaşır.
* Bu web sayfasındaki tüm resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
LG'nin Kablosuz Ekran Paylaşım Çözümü, LG One:Quick Share
"One:Quick Share USB Donanım Kilidini kurma ve kişisel ekranı paylaşma adımlarını gösteren 3 resim. İlk resimde USB Donanım Kilidi ile LG Bilgi Ekranının eşleştirilmesi, ikinci resimde USB Donanım Kilidini tutarak bilgisayara bağlamaya çalışan biri, son resimde ise USB Donanım Kilidi cihazını dizüstü bilgisayara bağlayarak duvardaki LAEC ile bir ekran paylaşmak suretiyle toplantı yapan insanlar gösterilmektedir."
* Kullanıcıların, bilgi ekranının ağ menüsünde Soft AP'yi etkinleştirmeleri gerekir.
** Kullanıcılar, bilgi ekranının EZ Ayar Menüsünden Ofis Toplantı Modunu etkinleştirebilir.
*** LG One:Quick Share ayrıca satın alınmalıdır.
Kolay Kurulum
İki kabinin sabitlenmesı, LED modüllerinin takılması ve güç kablosunun bağlanması adımlarının gösterildiği 3 resim.
* Ek olarak sabitleme vidaları veya duvara montaj aparatı/aksesuarı gereklidir.
Özel Kurulum Aksesuarları
Yüksek katlı çalışma alanın duvarına monte edilen LAEC. Etkinlik salonunda motorlu stant ile birlikte kurulu duran LAEC'ler.
* Opsiyonel (Ayrı olarak satın alınabilir)
* 110V AC için iki AC kablosuna ihtiyaç vardır.
* LG ConnectedCare'in kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterir.
Tüm Özellikler
FIZIKSEL PARAMETRELER
-
Piksel Yapılandırma
3'ü 1 Arada SMD
-
Piksel Sıklığı (mm)
1.5625
-
Ekran Çözünürlüğü
1.920 x 1.080
-
Modül Boyutları (GxY, mm)
250 x 281,25
-
Ekran Başına Modül Sayısı (GxY)
12x6 (Toplam 72)
-
Ekran Boyutları (GxYxD, mm, çerçeve dahil)
3.004,6 x 1.692,1x36,5 (En kalın 70)
-
Ekran Yüzey Alanı (㎡)
5.06
-
Ekranın ağırlığı
129
-
Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²)
409,600
-
Ünite Kasa Düzlüğü (mm)
±0,2
-
Ünite Kasa malzemesi
Alüminyum
-
Servis erişimi
Ön
OPTIK ÖZELLIKLER
-
Min. Parlaklık (Kalibrasyondan sonra)
500
-
Renk Sıcaklığı
7300 K
-
Görsel İzleme Açısı (Y x D)
160° x 160°
-
Parlaklık Homojenliği
98%
-
Renk Homojenliği
±0,015Cx,Cy
-
Kontrast Oranı
3000:1
-
İşleme Derinliği (bit)
16
ELEKTRIKSEL ÖZELLIKLER
-
Güç Tüketimi (Geniş Ekran, Maks.)
2,000
-
Güç Tüketimi (Geniş Ekran, Ort.)
800
-
Güç Tüketimi (W/㎡, Maks.)
395
-
Güç Tüketimi (BTU/sa/Ekran, Maks.)
6,824
-
Güç Tüketimi (BTU/sa/Ekran, Ort.)
2,730
-
Güç Tüketimi (BTU/sa/m², Maks.)
1,348
-
Güç Kaynağı (V)
100-240
-
Kare Hızı (Hz)
50 / 60
-
Yenileme Hızı (Hz)
≥2880
OPERASYONEL ÖZELLIKLER
-
LED kullanım ömrü (Yarı Parlaklık)
100,000
-
Çalışma Sıcaklığı (℃)
0℃-+40℃
-
Çalışma Nemliliği
-
IP Sınıfı Ön
IP30
-
IP Sınıfı Arka
IP20
HOPARLÖR
-
Hoparlör
Yerleşik (9W+9W)
SERTIFIKA
-
Sertifika
CE,FCC,ETL,CB
ÇEVRE
-
Çevre
RoHS, REACH
KUMANDA
-
Kumanda
Yerleşik
-
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