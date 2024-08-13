Hepsi Bir Arada Smart Serisi

LAEC serisi, yerleşik bir kumandanın ve hoparlörün de dahil olduğu hepsi bir arada paket olarak sunulan 136 inç büyüklüğünde bir ekrandır. LED ekranların kurulumunun zor ve karmaşık olduğu ön yargısını ortadan kaldıran bu seri, kumanda bağlantıları veya modül yapılandırması gerektirmez. Basit bir kurulum işleminden sonra tek yapmanız gereken, ev televizyonunda olduğu gibi uzaktan kumanda ile ekranı açmaktır.

