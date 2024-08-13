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1.3 MP Klinik Değerlendirme Monitörü

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

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1.3 MP Klinik Değerlendirme Monitörü

19HK312C-B

1.3 MP Klinik Değerlendirme Monitörü

Antimikrobiyal Özellikli Plastik Kaplama

Bu tıbbi monitörün kaplamasına antimikrobiyal özellikler uygulanmıştır. Antimikrobiyal özelliklerin ölçümü olan ISO22196 standardına uygun olan bu tıbbi monitör, ürünün kaplamasını etkileyebilecek bakterilerin büyümesini engellemek üzere tasarlanmıştır.

*Antimikrobiyal özellikler, kullanıcıları veya başka kişileri bakteri, virüs, mikrop veya diğer hastalık organizmalarına karşı korumaz. Ön LCD panel hariç, tüm dış yüzey plastik kaplamadır.

330 nit ve NTSC r Hassas Çözünürlük

Klinik inceleme monitörü, 330 nit sunarak daha fazla parlaklık sağlar. NTSC r ile temsil edilen 1.3 MP HD çözünürlüklü medikal görüntüler için en uygun renk yelpazesi, hem hassas görüntü kalitesini hem de en iyi gri tonlamayı garanti eder.

DICOM Bölüm 14 ile Uyumlu

LG, tıbbi görüntüler için olası en doğru ve tutarlı gölgelendirmeyi sağlamak amacıyla, DICOM Bölüm 14 ile uyumlu bir monitör üretmek için üretim hattında her gri tonunu ölçer ve ayarlar.

Parlaklık Dengeleme

Bir sensör, monitörün arka ışık parlaklık dengesini ölçer ve kullanım süresince sürekli olarak tutarlı bir görüntü için eskimeden kaynaklanan parlaklık değişimlerini otomatik olarak karşılar.

Parlaklık Dengeleme

Bir sensör, monitörün arka ışık parlaklık dengesini ölçer ve kullanım süresince sürekli olarak tutarlı bir görüntü için eskimeden kaynaklanan parlaklık değişimlerini otomatik olarak karşılar.

Hızlı Tepki Süresi

Düşük giriş gecikmesi ve hızlı tepki süresini destekleyen monitör, etkin değerlendirme için hassas bilgi çözümü amacıyla, monitörün bilgileri hızlıca almasını ve bozunum olmaksızın net bir görüntü sunmasını sağlar.

Titreşim Önleme

Titreşim Önleme, ekranda göz yorgunluğuna neden olabilecek titreme seviyesini azaltır. Bu özellik sayesinde, bilgisayar ekranınıza rahatça daha uzun süre bakabilirsiniz.

Okuyucu Modu

Okuyucu Modu klinik kullanım için en uygun koşulları sağlar. Göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışığı azaltan Okuyucu Modu, okuma için en uygun koşulları sağlar.

İki Yönlü Dönüş

Çift yönlü pivot ayaklı monitör, diğer tıbbi cihazların yanı sıra kullanıcı ihtiyaçlarına ve tıbbi ortama göre yapılandırılabilir.
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Boyut

    19" sınıfı (19" Çapraz)

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,294 mm x 0,294 mm

  • Panel Tipi

    IPS

  • Tepki Süresi (açık/kapalı)

    14ms (Tip.)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178

  • En Boy Oranı

    5:04

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    900:01:00

  • Çözünürlük

    1280 x 1024

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7M (8bit)

  • Parlaklık

    330 cd/m²

  • Renk Gamı (CIE 1931)

    NTSC %72

  • (DFC)

    Mega

  • (GTG)

    5ms (Daha Hızlı)

  • Yüzey İşleme

    Yansıma Önleyici 3H

SİNYAL GİRİŞİ

  • DVI-D

    x1

  • HDMI

    x1 (1,4)

  • DisplayPort

    x1 (1,2)

  • USB

    USB 3.0 1 yukarı 2 aşağı

  • Fiş Konumu

    Arka

  • D-Sub

    x1

GÜÇ

  • Tip

    PSU (Dahili Güç)

  • Giriş

    100-240 Vac, 50/60 Hz

  • Çıkış

    24V 2,1A

  • Uyku Modu (Maks.)

    0,5W

  • DC Kapalı (Maks.)

    0,5W

  • Normal Açık (Maks.)

    50W

HDMI VE DP FREKANSI

  • Yatay Frekans (D-Sub)

    30~83 kHz

  • Dikey Frekans (D-Sub)

    56~75 Hz

  • Yatay Frekans (DVI-D)

    30~83 kHz

  • Dikey Frekans (DVI-D)

    56~75 Hz

FREKANS

  • HDMI

    30~83 kHz

  • DVI-D

    56~75 Hz

  • DisplayPort

    56~75 Hz

  • D-Sub

    30~83 kHz

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • D-Sub

    1280 x 1024

  • HDMI

    1280 x 1024

  • DVI-D

    1280 x 1024

KONTROL TUŞU

  • Tuş Sayısı (Güç Tuşu Dahil)

    7

  • LED Rengi (Açık mod)

    Yeşil

  • Tuş Konumu

    Ön

  • Tuş Tipi

    Dokunmatik

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    Yanıp Sönen Yeşil

OSD

  • Ülke

    Dünya

  • Dil Sayısı

    17

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • DDC/CI

    Var

  • HDCP

    Var

  • Titreşim Önleme

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    Var

  • DICOM Modu

    Var (Kδ <= %10)

  • Resim Modu

    Var

  • Tuş Kilidi

    Var

  • Tepki Süresi Kontrolü

    Var

  • Renk Ayarlı

    Var

  • Super Resolution+

    Var

  • Orijinal Oran

    Var

  • Gamma

    Gamma 1.8, Gamma 2.0, Gamma 2.2,Gamma 2.4, Gamma 2.6, DICOM Gamma eğrisi

  • Renk Sıcaklığı

    6500K/7500K/9300K, Manuel (5000K ~ 10000K)

  • Fabrika Kalibrasyonu

    Var (Delta E≤5, Gamma 1.8 ~ 2.6/DICOM eğrisi)

  • Donanım Kalibrasyonu

    Var (Kalibrasyon 1-2 Modu)

  • Dinamik Senkronizasyon Modu (Thru Modu)

    Var

  • Parlaklık Dengeleme

    Var

  • Homojenlik Dengeleme

    Var

  • DPM

    Var

  • Kullanıcı Ön Ayarı

    Var

  • Okuyucu Modu

    Var

  • 4 Ekran Bölme

    Var

  • Çift Kumanda

    Var

  • Otomatik Bekletme

    Var

  • True Color Pro

    Var

  • Nişan İmleci

    Var

  • Ekran Üstü Kontrol

    Var

RENK

  • Ön

    Siyah

  • Ayak

    Siyah

  • Altlık

    Siyah

  • Arka Kapak

    Siyah

AYAK

  • Dönüş

    Var (-90~0~+90)

  • Çıkarılabilir Altlık

    Var

  • Yükseklik (mm)

    Var (aralık 130 mm)

  • Eğim (Açı)

    Var (-5°~35°)

  • Tek Tıkla Ayak Kurulumu

    Var

  • Dönüş

    Var (-177,5° ~ +177,5°)

KABİN

  • Monitör (Ayaklı)

    16,1" x 9,8" x 15,3"

  • Ağırlık (Ayaklı)

    11,2 lbs

  • Ağırlık (Ayaksız)

    6,4 lbs

  • Monitör (Ayaksız)

    16,1" x 2,3" x 13,5"

  • Kutu

    47,5" x 50,4" x 19,9"

  • Ağırlık (Kutu)

    16,3 Ibs.

  • VESA® Duvara Monte

    100 x 100

STANDART

  • Windows 10

    Var

  • FCC

    FCC bölüm 15 Sınıf A

  • FDA (ABD)

    FDA Sınıf I

  • Diğer

    DICOM Bölüm 14

  • CE (AB)

    Var

  • CMDR (Kanada)

    CMDR (Kanada)

  • cUL (ABD/Kanada)

    ANSI/AAMI ES 60601-1 CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1

  • IEC (Küresel)

    IEC60601-1

  • RoHS/REACH/WEEE

    Var

  • EN (AB) ve CB (AB)

    EN60601-1

  • CE MDD (AB)

    CE (MDD) Sınıf I

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Var (5,9 ft)

  • HDMI

    Var

  • D-Sub

    Var

  • DVI-D

    Var

  • USB

    Var (USB3.0)

  • Ekran Bağlantı Noktası (1.2)

    Var

  • Fabrika Kalibrasyonu Raporu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • CD-ROM

    Var (Kullanıcı Kılavuzu/True Color Pro/Çift Kumanda/OnScreen Control 2.0)

  • Diğer

    Adaptör

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.