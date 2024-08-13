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1.3 MP Klinik Değerlendirme Monitörü
1.3 MP Klinik Değerlendirme Monitörü
*Antimikrobiyal özellikler, kullanıcıları veya başka kişileri bakteri, virüs, mikrop veya diğer hastalık organizmalarına karşı korumaz. Ön LCD panel hariç, tüm dış yüzey plastik kaplamadır.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Boyut
19" sınıfı (19" Çapraz)
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,294 mm x 0,294 mm
-
Panel Tipi
IPS
-
Tepki Süresi (açık/kapalı)
14ms (Tip.)
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178
-
En Boy Oranı
5:04
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
900:01:00
-
Çözünürlük
1280 x 1024
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7M (8bit)
-
Parlaklık
330 cd/m²
-
Renk Gamı (CIE 1931)
NTSC %72
-
(DFC)
Mega
-
(GTG)
5ms (Daha Hızlı)
-
Yüzey İşleme
Yansıma Önleyici 3H
SİNYAL GİRİŞİ
-
DVI-D
x1
-
HDMI
x1 (1,4)
-
DisplayPort
x1 (1,2)
-
USB
USB 3.0 1 yukarı 2 aşağı
-
Fiş Konumu
Arka
-
D-Sub
x1
GÜÇ
-
Tip
PSU (Dahili Güç)
-
Giriş
100-240 Vac, 50/60 Hz
-
Çıkış
24V 2,1A
-
Uyku Modu (Maks.)
0,5W
-
DC Kapalı (Maks.)
0,5W
-
Normal Açık (Maks.)
50W
HDMI VE DP FREKANSI
-
Yatay Frekans (D-Sub)
30~83 kHz
-
Dikey Frekans (D-Sub)
56~75 Hz
-
Yatay Frekans (DVI-D)
30~83 kHz
-
Dikey Frekans (DVI-D)
56~75 Hz
FREKANS
-
HDMI
30~83 kHz
-
DVI-D
56~75 Hz
-
DisplayPort
56~75 Hz
-
D-Sub
30~83 kHz
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
D-Sub
1280 x 1024
-
HDMI
1280 x 1024
-
DVI-D
1280 x 1024
KONTROL TUŞU
-
Tuş Sayısı (Güç Tuşu Dahil)
7
-
LED Rengi (Açık mod)
Yeşil
-
Tuş Konumu
Ön
-
Tuş Tipi
Dokunmatik
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
Yanıp Sönen Yeşil
OSD
-
Ülke
Dünya
-
Dil Sayısı
17
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
-
DDC/CI
Var
-
HDCP
Var
-
Titreşim Önleme
Var
-
Tak ve Çalıştır
Var
-
DICOM Modu
Var (Kδ <= %10)
-
Resim Modu
Var
-
Tuş Kilidi
Var
-
Tepki Süresi Kontrolü
Var
-
Renk Ayarlı
Var
-
Super Resolution+
Var
-
Orijinal Oran
Var
-
Gamma
Gamma 1.8, Gamma 2.0, Gamma 2.2,Gamma 2.4, Gamma 2.6, DICOM Gamma eğrisi
-
Renk Sıcaklığı
6500K/7500K/9300K, Manuel (5000K ~ 10000K)
-
Fabrika Kalibrasyonu
Var (Delta E≤5, Gamma 1.8 ~ 2.6/DICOM eğrisi)
-
Donanım Kalibrasyonu
Var (Kalibrasyon 1-2 Modu)
-
Dinamik Senkronizasyon Modu (Thru Modu)
Var
-
Parlaklık Dengeleme
Var
-
Homojenlik Dengeleme
Var
-
DPM
Var
-
Kullanıcı Ön Ayarı
Var
-
Okuyucu Modu
Var
-
4 Ekran Bölme
Var
-
Çift Kumanda
Var
-
Otomatik Bekletme
Var
-
True Color Pro
Var
-
Nişan İmleci
Var
-
Ekran Üstü Kontrol
Var
RENK
-
Ön
Siyah
-
Ayak
Siyah
-
Altlık
Siyah
-
Arka Kapak
Siyah
AYAK
-
Dönüş
Var (-90~0~+90)
-
Çıkarılabilir Altlık
Var
-
Yükseklik (mm)
Var (aralık 130 mm)
-
Eğim (Açı)
Var (-5°~35°)
-
Tek Tıkla Ayak Kurulumu
Var
-
Dönüş
Var (-177,5° ~ +177,5°)
KABİN
-
Monitör (Ayaklı)
16,1" x 9,8" x 15,3"
-
Ağırlık (Ayaklı)
11,2 lbs
-
Ağırlık (Ayaksız)
6,4 lbs
-
Monitör (Ayaksız)
16,1" x 2,3" x 13,5"
-
Kutu
47,5" x 50,4" x 19,9"
-
Ağırlık (Kutu)
16,3 Ibs.
-
VESA® Duvara Monte
100 x 100
STANDART
-
Windows 10
Var
-
FCC
FCC bölüm 15 Sınıf A
-
FDA (ABD)
FDA Sınıf I
-
Diğer
DICOM Bölüm 14
-
CE (AB)
Var
-
CMDR (Kanada)
CMDR (Kanada)
-
cUL (ABD/Kanada)
ANSI/AAMI ES 60601-1 CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1
-
IEC (Küresel)
IEC60601-1
-
RoHS/REACH/WEEE
Var
-
EN (AB) ve CB (AB)
EN60601-1
-
CE MDD (AB)
CE (MDD) Sınıf I
AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Var (5,9 ft)
-
HDMI
Var
-
D-Sub
Var
-
DVI-D
Var
-
USB
Var (USB3.0)
-
Ekran Bağlantı Noktası (1.2)
Var
-
Fabrika Kalibrasyonu Raporu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
CD-ROM
Var (Kullanıcı Kılavuzu/True Color Pro/Çift Kumanda/OnScreen Control 2.0)
-
Diğer
Adaptör
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