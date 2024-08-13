1.3 MP Klinik Değerlendirme Monitörü

Klinik inceleme monitörü, 330 nit sunarak daha fazla parlaklık sağlar. NTSC r ile temsil edilen 1.3 MP HD çözünürlüklü medikal görüntüler için en uygun renk yelpazesi, hem hassas görüntü kalitesini hem de en iyi gri tonlamayı garanti eder.