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23" 250 nit Standart Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

23" 250 nit Standart Bilgi Ekranı

23SE3TE-B

23" 250 nit Standart Bilgi Ekranı

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Skärmstorlek

    23"

  • Çözünürlük

    Güvenlik

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    250

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI, RGB, USB (Dokunma için UP)

  • Harici Kontrol

    Kulaklık Çıkışı

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği (Çerçeve üzerinde)

    22,9 mm (Üst), 23,8 mm (Alt), 21,5 mm (Sol/Sağ)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    555 × 335 × 53 mm

  • Ağırlık (Kafa)

    3,9 kg

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    631 × 120 × 412 mm

  • Paket Ağırlığı

    5,2 kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    75 × 75 mm

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    10 °C ila 35 °C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Adaptör

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik

    25 W

  • Max

    30 W

STANDART(SERTIFIKASYON)

  • Güvenlik

    CB

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE

  • ErP / Energy Star

    Evet / Hayır

AKSESUAR

  • Temel

    Adaptör, USB Kablosu, RGB Kablosu, Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Kartı, Ürün Etiketi, Düzenleyici

DOKUNMA

  • Dokunmatik tip

    P-Cap (Ag Metal Örgü)

  • Arabirim

    USB (UP)

  • İşletim Sistemi Desteği

    Windows 8, Windows 10

  • Çoklu dokunma noktası

    En fazla 10 nokta

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.