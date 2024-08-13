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23" 250 nit Standart Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Skärmstorlek
23"
-
Çözünürlük
Güvenlik
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
250
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI, RGB, USB (Dokunma için UP)
-
Harici Kontrol
Kulaklık Çıkışı
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği (Çerçeve üzerinde)
22,9 mm (Üst), 23,8 mm (Alt), 21,5 mm (Sol/Sağ)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
555 × 335 × 53 mm
-
Ağırlık (Kafa)
3,9 kg
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
631 × 120 × 412 mm
-
Paket Ağırlığı
5,2 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
75 × 75 mm
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
10 °C ila 35 °C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Adaptör
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik
25 W
-
Max
30 W
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
CB
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE
-
ErP / Energy Star
Evet / Hayır
AKSESUAR
-
Temel
Adaptör, USB Kablosu, RGB Kablosu, Kolay Kurulum Kılavuzu, Garanti Kartı, Ürün Etiketi, Düzenleyici
DOKUNMA
-
Dokunmatik tip
P-Cap (Ag Metal Örgü)
-
Arabirim
USB (UP)
-
İşletim Sistemi Desteği
Windows 8, Windows 10
-
Çoklu dokunma noktası
En fazla 10 nokta
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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