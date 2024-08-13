We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
55" 400 nit FHD Camda OLED Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Çözünürlük
1,920 x 1,080 (FHD)
-
Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi %25, Tipik, cd/m²)
400
-
Parlaklık (Ortalama Resim Seviyesi %100, Tipik, cd/m²)
150
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI, DP, USB (2)
-
Çıkış
DP, Ses
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/çıkışı, RJ45(LAN) Girişi/çıkışı, IR Girişi
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
104,4 / 83,7 / 83,7 / 84,4 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ) * Çerçeve dışı, Cam ile
108,3 / 87,6 / 93,3 / 88,3 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ) * Çerçeve üzerinde, Cam ile
3,5 / 3,5 / 3,5 / 6,9 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ) * Çerçeve üzerinde, Camsız
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
(Ünite) 861,3 x 1.406,2 x 13 mm * Askı Aksesuarı hariç (Tabela Sistemi) 40 kg / 413 x 353 x 57,3 mm
-
Ağırlık
(Ünite) 28,5 kg
(Tabela Sistemi) 3,5 kg
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
1.880 x 1.015 x 363 mm (Palet: 1.800 x 363 x 120 mm)
-
Paket Ağırlığı
64,0 kg (1 adet Cam Modül, 2 adet Tabela Sistemi dahil)
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240 V~, 50/60 Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik
309 W *8 renk çubuğu
-
Max
318 W *8 renk çubuğu
SERTIFIKASYON
-
Güvenlik
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
Evet / Hayır
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Hayır
-
Harici Medya Oynatıcı Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control / Control+
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan kumanda, Güç Kablosu, QSG, IR Alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, RS232 Kablosu (4p-4p), FFC Kabloları (Panel ve Tabela Sistemi arasında bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu)
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.