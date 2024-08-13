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22" 250 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

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Kaynak

22" 250 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

22SM3B-B

22" 250 nit FHD Standart Bilgi Ekranı

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    21,5"

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    250

BAĞLANTI - GIRIŞ

  • HDMI

    Evet (1), HDMI1.4b/HDCP2.2

  • DP

    hiçbir

  • DVI-D

    hiçbir

  • Analog (RGB)

    Evet (1)

  • Audio Giriş

    Evet (1), RGB

  • Harici Kontrol (RS232C GİRİŞİ)

    Evet (1)

  • Harici Kontrol (RJ45)

    Evet (1)

  • Harici Kontrol (IR alıcı)

    Evet (Dahili tip)

  • Harici Kontrol (Piksel Sensörü)

    Evet (1)

  • USB (USB3.0)

    Evet (1)

  • SD Kart (SDHC/Tam Boy)

    hiçbir

BAĞLANTI - ÇIKIŞ

  • DP Çıkışı

    hiçbir

  • Audio Çıkışı

    hiçbir

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    hiçbir

  • Harici Kontrol (RS232C ÇIKIŞI)

    hiçbir

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Genişliği

    16,3 mm (Üst/Sağ/Sol/Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    510,3 mm x 302,1 mm x 53,8 mm

  • Ağırlık (Kafa)

    3,6 kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    100 mm x 100 mm

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    hiçbir

  • Harici Medya Oynatıcı Takılabilir

    hiçbir

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign W

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign C

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, RGB Kablosu, Telefon-RS232C Konnektörü

  • Opsiyonel

    Piksel Sensörü (KT-SP0), Duvar Askı Aparatı (RW120)

GENEL

  • Bölge

    Global

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