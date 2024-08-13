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22" 250 nit FHD Standart Bilgi Ekranı
22" 250 nit FHD Standart Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
21,5"
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
250
BAĞLANTI - GIRIŞ
-
HDMI
Evet (1), HDMI1.4b/HDCP2.2
-
DP
hiçbir
-
DVI-D
hiçbir
-
Analog (RGB)
Evet (1)
-
Audio Giriş
Evet (1), RGB
-
Harici Kontrol (RS232C GİRİŞİ)
Evet (1)
-
Harici Kontrol (RJ45)
Evet (1)
-
Harici Kontrol (IR alıcı)
Evet (Dahili tip)
-
Harici Kontrol (Piksel Sensörü)
Evet (1)
-
USB (USB3.0)
Evet (1)
-
SD Kart (SDHC/Tam Boy)
hiçbir
BAĞLANTI - ÇIKIŞ
-
DP Çıkışı
hiçbir
-
Audio Çıkışı
hiçbir
-
Harici Hoparlör Çıkışı
hiçbir
-
Harici Kontrol (RS232C ÇIKIŞI)
hiçbir
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Genişliği
16,3 mm (Üst/Sağ/Sol/Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
510,3 mm x 302,1 mm x 53,8 mm
-
Ağırlık (Kafa)
3,6 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
100 mm x 100 mm
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
hiçbir
-
Harici Medya Oynatıcı Takılabilir
hiçbir
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign W
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign C
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, RGB Kablosu, Telefon-RS232C Konnektörü
-
Opsiyonel
Piksel Sensörü (KT-SP0), Duvar Askı Aparatı (RW120)
GENEL
-
Bölge
Global
-
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