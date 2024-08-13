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XS4F Serisi
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Panel Teknolojisi
IPS, M+(WRGB)
-
En Boy Oranı
16:09
-
Doğal Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Tip., cd/m²)
4000
-
Parlaklık (Min., cd/m²)
3200
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1.000:1
-
İzleme Açısı (Y × D)
178 × 178
-
Yüzey İşleme
Haze %3, QWP
-
Kullanım ömrü
50.000 saat
-
Çalışma Süresi
24 saat
-
Yönlendirme
Yatay ve Dikey
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (2), DP, DVI-D, Ses, USB
-
Çıkış
DP, Harici Hoparlör (Sol/Sağ)
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi, IR Alıcısı Girişi
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
12,0 mm (Üst/Alt), 9,9 mm (Sol/Sağ)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.235,5 x 709,4 x 85,4 mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
25,0 kg
-
Ambalajlı Ağırlık
30,2 kg
-
Tutma Yeri
Var (2 adet)
-
VESA™ Standart Montaj Arayüzü
600 x 400 mm
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Tipi
Entegre Güç
-
Güç Kaynağı
100-240 V~, 50/60 Hz
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tip./Maks.
375 W / 400 W
STANDART(SERTIFIKA)
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC "A" Sınıfı/CE/KC/VCCI
-
ErP/Energy Star
Var (Sadece AB)/Yok
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetimi Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve İzleme Yazılımı
SuperSign Control+
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, HDMI Kablosu, Kılavuz (EIG/IG), IR Alıcısı (Ortam Işığı Sensörlü)
-
Opsiyonel
Yatay Duvar Montajı (WM-L640V), Dikey Duvar Montajı (WM-P640V), Wi-Fi Donanım Kilidi (AN-WF500)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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