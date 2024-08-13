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XS4F Serisi

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

XS4F Serisi

55XS4F-B

XS4F Serisi

LG XS4F Serisi, 55XS4F-B
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Panel Teknolojisi

    IPS, M+(WRGB)

  • En Boy Oranı

    16:09

  • Doğal Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Tip., cd/m²)

    4000

  • Parlaklık (Min., cd/m²)

    3200

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1.000:1

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178 × 178

  • Yüzey İşleme

    Haze %3, QWP

  • Kullanım ömrü

    50.000 saat

  • Çalışma Süresi

    24 saat

  • Yönlendirme

    Yatay ve Dikey

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (2), DP, DVI-D, Ses, USB

  • Çıkış

    DP, Harici Hoparlör (Sol/Sağ)

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45 Girişi, IR Alıcısı Girişi

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    12,0 mm (Üst/Alt), 9,9 mm (Sol/Sağ)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.235,5 x 709,4 x 85,4 mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    25,0 kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    30,2 kg

  • Tutma Yeri

    Var (2 adet)

  • VESA™ Standart Montaj Arayüzü

    600 x 400 mm

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

  • Güç Kaynağı

    100-240 V~, 50/60 Hz

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tip./Maks.

    375 W / 400 W

STANDART(SERTIFIKA)

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC "A" Sınıfı/CE/KC/VCCI

  • ErP/Energy Star

    Var (Sadece AB)/Yok

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetimi Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve İzleme Yazılımı

    SuperSign Control+

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, HDMI Kablosu, Kılavuz (EIG/IG), IR Alıcısı (Ortam Işığı Sensörlü)

  • Opsiyonel

    Yatay Duvar Montajı (WM-L640V), Dikey Duvar Montajı (WM-P640V), Wi-Fi Donanım Kilidi (AN-WF500)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.