Pencereye Dönük Ekran
Pencereye Dönük Ekran
UL Çözümleri
Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri onaylanmıştır
Pencereden Görünen Parlak Ekran Önünden Geçen Müşterilerin İlgisini Çeker
* Tüm görseller temsilidir.
* Garanti için lütfen kurulum kılavuzunu izleyin.
* Kurulum alanına göre UV-Film tavsiye edilir.
Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri için Dünyanın İlk UL Onayı
Müşterilerimizin sorunlu noktalarına odaklanarak Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri için dünyanın ilk UL Onayını aldık. Bu yeni teknolojimiz ekranın kalitesini ve performans istikrarını korurken “ekran sararmasını” önler.
* UL Onayı hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://verify.ul.com/verifications/1382.
* İmalat endüstrisinde dünyanın ilk UL Onayı.
Pencereye dönük Ekran
LG, düşük maliyetli operasyon için gelişmiş teknik çözümler sunar. XS4P 4.000 nitlik muhteşem bir parlaklık sağlar, buna rağmen aynı parlaklık seviyesindeki RGB panellere kıyasla daha düşük güç tüketimine sahiptir.
Pencerenin Ötesinden Parlaklık
Pencerenin içinden doğrudan gelen güneş ışığına maruz kalmış pencereye dönük ekran daha yüksek nit sunar. Muhteşem bir parlaklık sağlayan XS4P, özellikle pencereye dönük ortamlar için tasarlanmıştır. Pencereden görüntülenen canlı ve dinamik içerik, polarize güneş gözlüğü takan kişilere rağmen müşterileri işletmenize çekecektir.
Alan Kullanımı için İdeal Tasarım
Kompakt boyut ve ince tasarımıyla XS4P herhangi bir mağazanın iç alanlarına sorunsuzca uyum sağlar. Geleneksel modellerden ince tasarımıyla pencerelere daha yakından montaj sağlar ve müşteriler için daha gelişmiş bir görsel deneyim sunar. Ayrıca, standart UHD ekran XS4P’nin arkasına monte edilerek çift taraflı ekran görevi görmesini sağlar.
* Geleneksel model XS2E’ye atıfta bulunmaktadır.
* Braket aksesuarı ayrıca satılır.
* Yalnızca 75XS4P’ye uygundur
webOS 6.0 ile Yüksek Performans
Quad Core SoC* (Çip Üzerinde Sistem) ayrı bir medya oynatıcı gerektirmeden birden fazla görevi aynı anda yerine getirebilir. Ayrıca, webOS 6.0 platformu, yalnızca sezgisel kullanıcı deneyimi ile değil aynı zamanda güncellenmiş Node JS / Chromium sürümüyle web uygulama entegrasyonu sayesinde kullanıcı rahatlığını iyileştirir.
Uzaktan Yönetilir, Gerçek Zamanlı Ustalık
(İçerik Yöneticisi)
Pencereye bakan ekranların geçici ekranlara karşı belirgin bir avantajı, sık sık değişen promosyon içeriği ve fiyat bilgilerini kolaylıkla yönetebilmeleridir.LG’nin web tabanlı içerik çözümü sezgisel ve kullanıcı dostudur. Kullanıcılara, mobil cihazları aracılığıyla istedikleri zaman ve yerde, mevcut ve tarihsel verilere tam erişim sağlar. Bu, kullanıcıların üniteyi gerçek zamanlı olarak izlemesini, değişiklikler yapabilmesini ve uzaktan kontrol edebilmesini sağlar.
* Bu özelliğe kablolu LAN bağlantısı üzerinden erişilebilir
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı
XS4P, 0℃-40℃ arasında değişen çalışma sıcaklığı aralığında kullanılabilir.
* LG’nin dahili testleri aracılığıyla onaylanmıştır, Çalışma sıcaklığı: 0℃~40℃ (doğrudan güneş ışığı olmadan, soğutma sisteminde doğrudan güneş ışığı ile), 0℃~30℃ (doğrudan güneş ışığı ile)
Koruyucu Kaplama
Toza karşı koruma ile koruyucu kaplama, devre ve güç panellerini toz, metal parçacıkları ve nem gibi etkenlere karşı koruyarak dayanıklılık ve uzun süreli güvenilirlik sunar.
* LG’nin dahili testleri aracılığıyla onaylanmıştır
Güncellenmiş Sessiz Mode
XS4P ekran gürültüsü hakkındaki endişeleri giderir. Minimal fan sesiyle 2.500 nit’te çalışan Güncellenmiş Sessiz Mod özelliğine sahiptir.
Rahat Operasyon
XS4P, birden fazla ekranın tek bir ana kumandadan kontrol edilerek belirgin kolaylık sunan LAN Papatya Zinciri özelliğine sahiptir. Ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve Beacon özellikleri sayesinde içerik ve yazılım XS4P’e dağıtılarak mağaza yöneticilerinin birden fazla cihazda gerçek zamanlı olarak kupon ve bilgiyi rahatça sunmalarına olanak tanır.
* Yalnızca 75XS4P’ye uygundur
Profesyonel İçerik Ortakları
XS4P Series’in LG SW çözümleriyle eşleştirilmesi kullanımı iyileştirir.
* Ayrıca satılır
Titizlikle Hesaplanmış Ölçülerle Kolay Kurulum
XS4P, kullanıcılara cihazın eğimini gösteren ve hassas ekran kurulumuna olanak tanıyan bir Düzeltme Aracı ile donatılmıştır. Ayrıca, Yatay Sensör Aracı kullanıcıların doğru kurulum yönünü onaylamalarına yardımcı olur. XS4P yanlış kurulum durumunda uygun kurulumla ilgili uyarı mesajları da sunar.
* Rotasyon yönü 49/55 ve 75 için değişiklik gösterir.
Tüm Özellikler
PANEL
Ekran Boyutu (İnç)
75"
Panel Teknolojisi
IPS, M+
Arka Işık Tipi
Doğrudan
En Boy Oranı
16:09
Doğal Çözünürlük
3840x2160 (UHD)
Yenileme Hızı
60Hz
Parlaklık
4.000nit (Tip), 3.200nit (Min)
Kontrast Oranı
1200:1 (Tip)
Dinamik CR
500.000:1
Renk Gamı
NTSC %68
İzleme Açısı (Y × D)
178 x 178
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
10bit, 1.07 Milyar renk
Tepki Süresi
8ms (G - G)
Yüzey İşleme (Haze)
0.03
Kullanım ömrü
50.000 Saat (Tipik)
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
24/7
Dikey / Yatay
Var / Var
Saydamlık
Yok
QWP (Quarter Wave Plate)
Var
BAĞLANTI
HDMI Girişi
Var (2), HDCP2.2 / 1.4
DP Girişi
Var (1), HDCP2.2 / 1.3
DVI-D Girişi
Yok
RGB Girişi
Yok
Ses Girişi
Yok
RS232C Girişi
Var (1) (4 pin telefon jakı)
RJ45(LAN) Girişi
Var (1)
IR Girişi
Var (1)
USB Girişi
USB2.0 Tip A (1)
HDMI Çıkışı
Yok
DP Çıkışı
Var (1), Giriş DP/HDMI
Dokunmatik USB
Yok
Harici Hoparlör Çıkışı
Var (1, L/R, 10W+10W), (4 pin telefon jakı)
RS232C Çıkışı
Var (1)
RJ45(LAN) Çıkışı
Var (1)
IR Çıkışı
Paylaşımlı RS232C Çıkışı
Papatya Zinciri
Yok
MEKANİK ÖZELLİKLER
Çerçeve Rengi
Siyah
Çerçeve Genişliği
Eşit çerçeve: 13.8mm
Ağırlık (Ana Ünite)
39.6kg
Ambalajlı Ağırlık
50kg
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1679.2 x 957.6 x 104mm
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
Yok
Kulp
Var
VESA Standart Montaj Arayüzü
600 x 400
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1816 x 1106 x 285mm
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
Yok
KORUMA CAMI
Kalınlık
Yok
Koruma Sınıfı
Yok
Temperli / Kimyasal güçlendirme
Yok
Yansıtma Önleyici
Yok
Kızılötesine Dirençli (IR)
Yok
Kırılmaz
Yok
ÖZELLİK - DONANIM
Dahili Bellek (eMMC)
16GB
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
Var
Sıcaklık Sensörü
Var
Otomatik Parlaklık Sensörü
Var
Piksel Sensörü
Yok
Yakınlık Sensörü
Yok
Akım Sensörü
Yok
Hızlanma (Gyro) Sensörü
Var
Güç Göstergesi
Yok
Yerel Anahtar Çalıştırma
Var
FAN (Dahili)
Var
ÖZELLİK - YAZILIM
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS6.0
Yerel İçerik Programlama
Var
Grup Yöneticisi
Var
USB Tak ve Çalıştır
Var
Yük Devretme
Var
Önyükleme Logosu Görüntüsü
Var
Sinyal Yok Görüntüsü
Var
RS232C Sync
Var
Yerel Ağ Senkronizasyonu
Var
Arka Işık Senkronizasyonu
Var
PIP
Var
PBP
Var (2)
Ekran Paylaşımı
Yok
Video Etiketi
Var (4 | Harici Kaynak (x2), Video (x4))
URL ile Oynatma
Var
Ekran Döndürme
Var
Harici Giriş Dönüşü
Var
Boşluksuz Oynatma
Var
Döşeme Modu Ayarı
Var (Maks. 15x15)
Ayar Verisi Klonlama
Var
SNMP
Var
ISM Yöntemi
Var
Otomatik ID
Var
Durum Postalama
Var
Kontrol Yöneticisi
Var
Cisco Sertifikası
Yok
Crestron Connected
Yok
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
PM modu
Var
Wake-on-LAN
Var
Ağ Bağlantısına Hazır
Var
Beacon
Var
HDMI-CEC
Var
SI Sunucu Ayarı
Var
webRTC
Var
Pro:Idiom
Var
Parlaklık Dengeleme
Yok
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
Yok
Tarama Çevirme
Yok
ORTAM KOŞULLARI
Çalışma Sıcaklığı
"0 °C ila 40°C (Doğrudan Güneş Işığı Olmadan), 0 °C ila 30°C (Doğrudan Güneş Işığında)"
Çalışma Nemi
%10 ila %80
GÜÇ
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
Güç Tipi
Dahili Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
Tip.
"750W (Tam Beyaz), 405W (IEC 62087)"
Maks.
790W
BTU (İngiliz Isı Birimi)
2559 BTU/Saat (Tipik), 2696 BTU/Saat (Maks)
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
400W
DPM
≤0.5W
Kapatma
≤0.5W
SES
Hoparlör (Dahili)
Yok
SERTİFİKA
Güvenlik
CB / NRTL
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KC / VCCI
ERP / Energy Star
Var / Yok
ePEAT (Sadece ABD)
Yok
OPS UYUMLULUĞU
OPS Tipi Uyumluluğu
Yok
Yerleşik OPS Gücü
Yok
YAZILIM UYUMLULUĞU
SuperSign CMS
Var
SuperSign Control+
Var
SuperSign WB
Yok
SuperSign Cloud
Yok
Promota
Yok
Mobile CMS
Yok
Connected Care
Var
DİL
OSD
İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Hollandaca, Çekçe, Yunanca, Arapça, Türkçe, Lehçe (Polonya)
AKSESUAR
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, HDMI Kablosu, Kılavuz (EIG, IG), IR Alıcısı (Ortam Işığı Sensörü ile), RS-232C Dönüştürücü, IR Kağıdı
Opsiyonel
"Çift Taraflı Braket,(Yatay ve Dikey: WM-B640S)"
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Yok
Akıllı Kalibrasyon
Yok
Eğim (Yukarı bakan)
Yok
Eğim (Aşağı bakan)
Yok
IP Sınıfı
Yok
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
Var
Güç Koruması
Yok
Doğrudan Güneş Işığı
Yok
