About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Pencereye Dönük Ekran

Pencereye Dönük Ekran

Pencereye Dönük Ekran

75XS4P-B
Dolgu resimli önden görünüm
Önden görünüm
-45 derece yandan görünüm
-90 derece yandan görünüm
+45 derece yandan görünüm
+90 derece yandan görünüm
Arkadan görünüm
Üstten görünüm
Yakın çekim alttan görünüm
Dolgu resimli önden görünüm
Önden görünüm
-45 derece yandan görünüm
-90 derece yandan görünüm
+45 derece yandan görünüm
+90 derece yandan görünüm
Arkadan görünüm
Üstten görünüm
Yakın çekim alttan görünüm

Temel Özellikler

  • UL Onaylı Ekran Renk Solmasına Karşı Özellikler
  • Çözünürlük: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Parlaklık: 4.000 nit (Tip.) / 3.200 nit (Min.)
  • Dikey / Yatay
  • Alan Verimliliği
Daha fazla
"UL Çözümleri Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri onaylanmıştır"

"UL Çözümleri Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri onaylanmıştır"

UL Çözümleri

Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri onaylanmıştır

Pencereden Görünen Parlak Ekran Önünden Geçen Müşterilerin İlgisini Çeker

Perakende mağazasının içindeki pencereye kurulmuş geniş bir LED ekranı, cam içerisinden canlı ve parlak renklerle reklamları görüntülüyor.

Perakende mağazasının içindeki pencereye kurulmuş geniş bir LED ekranı, cam içerisinden canlı ve parlak renklerle reklamları görüntülüyor.

* Tüm görseller temsilidir.

* Garanti için lütfen kurulum kılavuzunu izleyin.

* Kurulum alanına göre UV-Film tavsiye edilir.

Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri için Dünyanın İlk UL Onayı

Müşterilerimizin sorunlu noktalarına odaklanarak Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri için dünyanın ilk UL Onayını aldık. Bu yeni teknolojimiz ekranın kalitesini ve performans istikrarını korurken “ekran sararmasını” önler.

Ekranın sol tarafındaki sararma kalitesini bozar ancak Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri için ilk UL Onayını alan XS4P ile ekran nettir, görüntü kalitesini korur.

Ekranın sol tarafındaki sararma kalitesini bozar ancak Ekranın Renk Bozulmasını Önleme Özellikleri için ilk UL Onayını alan XS4P ile ekran nettir, görüntü kalitesini korur.

* UL Onayı hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://verify.ul.com/verifications/1382.

* İmalat endüstrisinde dünyanın ilk UL Onayı.

Pencereye dönük Ekran

LG, düşük maliyetli operasyon için gelişmiş teknik çözümler sunar. XS4P 4.000 nitlik muhteşem bir parlaklık sağlar, buna rağmen aynı parlaklık seviyesindeki RGB panellere kıyasla daha düşük güç tüketimine sahiptir.

Üç farklı boyuttaki XS4P bir kafenin penceresine monte edilmiştir. İçerik pencereden görünen net ve canlı görüntüler sunarak aydınlık bir ortam sağlar.

Üç farklı boyuttaki XS4P bir kafenin penceresine monte edilmiştir. İçerik pencereden görünen net ve canlı görüntüler sunarak aydınlık bir ortam sağlar.

Pencerenin Ötesinden Parlaklık

Pencerenin içinden doğrudan gelen güneş ışığına maruz kalmış pencereye dönük ekran daha yüksek nit sunar. Muhteşem bir parlaklık sağlayan XS4P, özellikle pencereye dönük ortamlar için tasarlanmıştır. Pencereden görüntülenen canlı ve dinamik içerik, polarize güneş gözlüğü takan kişilere rağmen müşterileri işletmenize çekecektir.

Üç farklı boyuttaki XS4P bir telefon mağazasının penceresine monte edilmiştir. İçerik pencereden görünen canlı görüntüler sunarak etraftan geçenlerin kolaylıkla göreceği aydınlık bir ortam sağlar.

Üç farklı boyuttaki XS4P bir telefon mağazasının penceresine monte edilmiştir. İçerik pencereden görünen canlı görüntüler sunarak etraftan geçenlerin kolaylıkla göreceği aydınlık bir ortam sağlar.

Alan Kullanımı için İdeal Tasarım

Kompakt boyut ve ince tasarımıyla XS4P herhangi bir mağazanın iç alanlarına sorunsuzca uyum sağlar. Geleneksel modellerden ince tasarımıyla pencerelere daha yakından montaj sağlar ve müşteriler için daha gelişmiş bir görsel deneyim sunar. Ayrıca, standart UHD ekran XS4P’nin arkasına monte edilerek çift taraflı ekran görevi görmesini sağlar.

Kafenin içindeki pencereye şık bir XS4P çerçevesi yerleştirilmiştir ve XS4P'nin arka tarafı, başka bir LED ekranla, her iki tarafı da etkin şekilde kullanarak içerik görüntülemektedir.

Kafenin içindeki pencereye şık bir XS4P çerçevesi yerleştirilmiştir ve XS4P'nin arka tarafı, başka bir LED ekranla, her iki tarafı da etkin şekilde kullanarak içerik görüntülemektedir.

* Geleneksel model XS2E’ye atıfta bulunmaktadır.

* Braket aksesuarı ayrıca satılır.

* Yalnızca 75XS4P’ye uygundur

webOS 6.0 ile Yüksek Performans

Quad Core SoC* (Çip Üzerinde Sistem) ayrı bir medya oynatıcı gerektirmeden birden fazla görevi aynı anda yerine getirebilir. Ayrıca, webOS 6.0 platformu, yalnızca sezgisel kullanıcı deneyimi ile değil aynı zamanda güncellenmiş Node JS / Chromium sürümüyle web uygulama entegrasyonu sayesinde kullanıcı rahatlığını iyileştirir.

SoC ve webOS kullanarak kullanıcı rahatlığını iyileştirir.

SoC ve webOS kullanarak kullanıcı rahatlığını iyileştirir.

Uzaktan Yönetilir, Gerçek Zamanlı Ustalık
(İçerik Yöneticisi)

Pencereye bakan ekranların geçici ekranlara karşı belirgin bir avantajı, sık sık değişen promosyon içeriği ve fiyat bilgilerini kolaylıkla yönetebilmeleridir.LG’nin web tabanlı içerik çözümü sezgisel ve kullanıcı dostudur. Kullanıcılara, mobil cihazları aracılığıyla istedikleri zaman ve yerde, mevcut ve tarihsel verilere tam erişim sağlar. Bu, kullanıcıların üniteyi gerçek zamanlı olarak izlemesini, değişiklikler yapabilmesini ve uzaktan kontrol edebilmesini sağlar.

Kullanıcılar, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar aracılığıyla ekranlarını izleyebilir ve kontrol edebilir.

Kullanıcılar, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar aracılığıyla ekranlarını izleyebilir ve kontrol edebilir.

* Bu özelliğe kablolu LAN bağlantısı üzerinden erişilebilir

Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı

XS4P, 0℃-40℃ arasında değişen çalışma sıcaklığı aralığında kullanılabilir.

0-40°C'lik bir ortamda iyi çalışan bir ekran.

0-40°C'lik bir ortamda iyi çalışan bir ekran.

* LG’nin dahili testleri aracılığıyla onaylanmıştır, Çalışma sıcaklığı: 0℃~40℃ (doğrudan güneş ışığı olmadan, soğutma sisteminde doğrudan güneş ışığı ile), 0℃~30℃ (doğrudan güneş ışığı ile)

Koruyucu Kaplama

Toza karşı koruma ile koruyucu kaplama, devre ve güç panellerini toz, metal parçacıkları ve nem gibi etkenlere karşı koruyarak dayanıklılık ve uzun süreli güvenilirlik sunar.

XS4P, toz ve nemin tuzluluğuna karşı dayanıklı hale getiren bir koruyucu kaplamaya sahiptir.

XS4P, toz ve nemin tuzluluğuna karşı dayanıklı hale getiren bir koruyucu kaplamaya sahiptir.

* LG’nin dahili testleri aracılığıyla onaylanmıştır

Güncellenmiş Sessiz Mode

XS4P ekran gürültüsü hakkındaki endişeleri giderir. Minimal fan sesiyle 2.500 nit’te çalışan Güncellenmiş Sessiz Mod özelliğine sahiptir.

Emlak ofisinde pencerenin içine yerleştirilmiş iki ekran bulunmaktadır. XS4P modelinin düşük fan gürültüsü, ekrana yakın otururken bile kesintisiz iletişim ve sohbete olanak tanır.

Emlak ofisinde pencerenin içine yerleştirilmiş iki ekran bulunmaktadır. XS4P modelinin düşük fan gürültüsü, ekrana yakın otururken bile kesintisiz iletişim ve sohbete olanak tanır.

Rahat Operasyon

XS4P, birden fazla ekranın tek bir ana kumandadan kontrol edilerek belirgin kolaylık sunan LAN Papatya Zinciri özelliğine sahiptir. Ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve Beacon özellikleri sayesinde içerik ve yazılım XS4P’e dağıtılarak mağaza yöneticilerinin birden fazla cihazda gerçek zamanlı olarak kupon ve bilgiyi rahatça sunmalarına olanak tanır.

 

* Yalnızca 75XS4P’ye uygundur

Profesyonel İçerik Ortakları

XS4P Series’in LG SW çözümleriyle eşleştirilmesi kullanımı iyileştirir.

 

* Ayrıca satılır

Titizlikle Hesaplanmış Ölçülerle Kolay Kurulum

XS4P, kullanıcılara cihazın eğimini gösteren ve hassas ekran kurulumuna olanak tanıyan bir Düzeltme Aracı ile donatılmıştır. Ayrıca, Yatay Sensör Aracı kullanıcıların doğru kurulum yönünü onaylamalarına yardımcı olur. XS4P yanlış kurulum durumunda uygun kurulumla ilgili uyarı mesajları da sunar.

"Ekran Düzeltme Aracı kullanılarak eğimsiz kurulur. Donanımlı Sensör Aracı ile donatılan ekran yanlış bir şekilde kurulursa bile doğru yönde yeniden kurulabilir."

"Ekran Düzeltme Aracı kullanılarak eğimsiz kurulur. Donanımlı Sensör Aracı ile donatılan ekran yanlış bir şekilde kurulursa bile doğru yönde yeniden kurulabilir."

* Rotasyon yönü 49/55 ve 75 için değişiklik gösterir.

Yazdır

Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    75"

  • Panel Teknolojisi

    IPS, M+

  • Arka Işık Tipi

    Doğrudan

  • En Boy Oranı

    16:09

  • Doğal Çözünürlük

    3840x2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    60Hz

  • Parlaklık

    4.000nit (Tip), 3.200nit (Min)

  • Kontrast Oranı

    1200:1 (Tip)

  • Dinamik CR

    500.000:1

  • Renk Gamı

    NTSC %68

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178 x 178

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    10bit, 1.07 Milyar renk

  • Tepki Süresi

    8ms (G - G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    0.03

  • Kullanım ömrü

    50.000 Saat (Tipik)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    24/7

  • Dikey / Yatay

    Var / Var

  • Saydamlık

    Yok

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Var

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    Var (2), HDCP2.2 / 1.4

  • DP Girişi

    Var (1), HDCP2.2 / 1.3

  • DVI-D Girişi

    Yok

  • RGB Girişi

    Yok

  • Ses Girişi

    Yok

  • RS232C Girişi

    Var (1) (4 pin telefon jakı)

  • RJ45(LAN) Girişi

    Var (1)

  • IR Girişi

    Var (1)

  • USB Girişi

    USB2.0 Tip A (1)

  • HDMI Çıkışı

    Yok

  • DP Çıkışı

    Var (1), Giriş DP/HDMI

  • Dokunmatik USB

    Yok

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    Var (1, L/R, 10W+10W), (4 pin telefon jakı)

  • RS232C Çıkışı

    Var (1)

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    Var (1)

  • IR Çıkışı

    Paylaşımlı RS232C Çıkışı

  • Papatya Zinciri

    Yok

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    Eşit çerçeve: 13.8mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    39.6kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    50kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1679.2 x 957.6 x 104mm

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    Yok

  • Kulp

    Var

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    600 x 400

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1816 x 1106 x 285mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    Yok

KORUMA CAMI

  • Kalınlık

    Yok

  • Koruma Sınıfı

    Yok

  • Temperli / Kimyasal güçlendirme

    Yok

  • Yansıtma Önleyici

    Yok

  • Kızılötesine Dirençli (IR)

    Yok

  • Kırılmaz

    Yok

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    Var

  • Sıcaklık Sensörü

    Var

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    Var

  • Piksel Sensörü

    Yok

  • Yakınlık Sensörü

    Yok

  • Akım Sensörü

    Yok

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    Var

  • Güç Göstergesi

    Yok

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    Var

  • FAN (Dahili)

    Var

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS6.0

  • Yerel İçerik Programlama

    Var

  • Grup Yöneticisi

    Var

  • USB Tak ve Çalıştır

    Var

  • Yük Devretme

    Var

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    Var

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    Var

  • RS232C Sync

    Var

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    Var

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    Var

  • PIP

    Var

  • PBP

    Var (2)

  • Ekran Paylaşımı

    Yok

  • Video Etiketi

    Var (4 | Harici Kaynak (x2), Video (x4))

  • URL ile Oynatma

    Var

  • Ekran Döndürme

    Var

  • Harici Giriş Dönüşü

    Var

  • Boşluksuz Oynatma

    Var

  • Döşeme Modu Ayarı

    Var (Maks. 15x15)

  • Ayar Verisi Klonlama

    Var

  • SNMP

    Var

  • ISM Yöntemi

    Var

  • Otomatik ID

    Var

  • Durum Postalama

    Var

  • Kontrol Yöneticisi

    Var

  • Cisco Sertifikası

    Yok

  • Crestron Connected

    Yok

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • PM modu

    Var

  • Wake-on-LAN

    Var

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    Var

  • Beacon

    Var

  • HDMI-CEC

    Var

  • SI Sunucu Ayarı

    Var

  • webRTC

    Var

  • Pro:Idiom

    Var

  • Parlaklık Dengeleme

    Yok

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    Yok

  • Tarama Çevirme

    Yok

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    "0 °C ila 40°C (Doğrudan Güneş Işığı Olmadan), 0 °C ila 30°C (Doğrudan Güneş Işığında)"

  • Çalışma Nemi

    %10 ila %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Dahili Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    "750W (Tam Beyaz), 405W (IEC 62087)"

  • Maks.

    790W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    2559 BTU/Saat (Tipik), 2696 BTU/Saat (Maks)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    400W

  • DPM

    ≤0.5W

  • Kapatma

    ≤0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    Yok

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KC / VCCI

  • ERP / Energy Star

    Var / Yok

  • ePEAT (Sadece ABD)

    Yok

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Yok

  • Yerleşik OPS Gücü

    Yok

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    Var

  • SuperSign Control+

    Var

  • SuperSign WB

    Yok

  • SuperSign Cloud

    Yok

  • Promota

    Yok

  • Mobile CMS

    Yok

  • Connected Care

    Var

DİL

  • OSD

    İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Portekizce (Brezilya), İsveççe, Fince, Norveççe, Danca, Rusça, Japonca, Portekizce (Avrupa), Hollandaca, Çekçe, Yunanca, Arapça, Türkçe, Lehçe (Polonya)

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, HDMI Kablosu, Kılavuz (EIG, IG), IR Alıcısı (Ortam Işığı Sensörü ile), RS-232C Dönüştürücü, IR Kağıdı

  • Opsiyonel

    "Çift Taraflı Braket,(Yatay ve Dikey: WM-B640S)"

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Yok

  • Akıllı Kalibrasyon

    Yok

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Yok

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Yok

  • IP Sınıfı

    Yok

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Var

  • Güç Koruması

    Yok

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Yok

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.