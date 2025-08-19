Pencereye dönük Ekran

Kompakt boyut ve ince tasarımıyla XS4P herhangi bir mağazanın iç alanlarına sorunsuzca uyum sağlar. Geleneksel modellerden ince tasarımıyla pencerelere daha yakından montaj sağlar ve müşteriler için daha gelişmiş bir görsel deneyim sunar. Ayrıca, standart UHD ekran XS4P’nin arkasına monte edilerek çift taraflı ekran görevi görmesini sağlar.