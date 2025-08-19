We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65" Pro:Centric UHD Otel TV
Akıllı Özelleştirme
Gelişmiş Misafir Deneyimi
Harici Hoparlör Çıkışı
Multi IR
Tüm Özellikler
ARABIRIM
Yan
HDMI Girişi, USB 2.0, USB 3.0, CI Yuvası
Arka
RF Girişi (2), AV Girişi, Video Komponent Girişi (Telefon Jak Tipi), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, RS-232C, Kulaklık Çıkışı, Saat Arayüzü, RJ45 (2), Harici Hoparlör Çıkışı (2)
EKRAN
Tip
Kenar LED’i
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (4K UHD)
GENEL
Bölge
Avrupa
SES
Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi
10W + 10W / 2.0 ch
Ses Modu
• 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)
SMART ÖZELLIKLERI
Smart UX
webOS 3.5, Commercial Smart Home, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar, SDP (Hizmet Sağlama Platformu) uyumluluğu, Magic Remote Kumanda Hazırlığı
Bağlantı
SoftAP, WiFi (ac), ScreenShare (Miracast), SmartShare, DIAL, Bluetooth Ses Senkronizasyonu, LG Ses Senkronizasyonu
VIDEO
Görüntü Motoru
XD İşlemci
Real Cinema 24p (3:3 Aşağı çekme)
•
En-Boy Oranı
• 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)
YAYIN SISTEMI
Analog
PAL / SECAM
Dijital
DVB-T2/C/S2
ÇÖZÜM
Tip
Pro:Centric® Smart, V, Direct
Veri İletimi ( IP ve RF)
•
RF
• (1 Tuner)
HCAP (SDK)
GEM / Flash / HTML5
Pro:Centric Uygulama
PCA 3.7
Dijital Hak Yönetimi
Pro:Idiom
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)
Vesa
300 x 300
G x Y x D / ağırlık (ayak ile)
1.455,2 x 898,1 x 312,4 / 25,5kg
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
1.600 x 1.035 x 190 / 33,1kg
ÖZELLIK
Kurulum
EzManager, USB Kopyalama
Yönetim
RF üzerinden uyandır, WOL, SNMP, Uzaktan Tanılama, TVLing Etkileşimi, IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, HTNG/HDMI-CEC
Konaklama
Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Tek Kanal Harita, Harici Güç, RJP Uyumluluğu, Harici Saat Uyumluluğu, RTC (Gerçek Zaman Saati), webRTC Hazırlığı
UYUMLULUK BİLGİLERİ
