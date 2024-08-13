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Ekranlarınızı Her Zaman, Her Yerde Daha Etkin Yönetin1

Ekranlarınızı Her Zaman, Her Yerde Daha Etkin Yönetin

LG ConnectedCare, LG bilgi ekranı cihazlarının uzaktan izleme ve kontrolünü sağlayan bulut tabanlı güçlü bir çözümdür. Sanki siz oradaymışsınız gibi işinize sürekli özen gösterir.

 

 Aktif izleme yapan LG ConnectedCare, bilgi ekranlarınızdaki anormal çalışma koşullarını bildirerek istikrarlı bir operasyon sağlar, böylece cihazın atıl kalma süresini en aza indirir. Bu proaktif yaklaşım, ticari içeriğinizin ekranda kesintisiz olarak görüntülenmesini sağlar.

 Cihaz ayarlarını uzaktan değiştirme ve birden fazla cihazı aynı anda yönetme olanağına sahip

 LG ConnectedCare, maliyetli yerinde ziyaretler yerine zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Bu da onu bilgi ekranı operatörleri için en iyi çözüm haline getirir.

 

 * LG ConnectedCare bulut tabanlı bir çözüm olduğundan ağ koşullarından etkilenebilir.

 ** LG ConnectedCare’in kullanılabilirliği modele göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış ofisine başvurun.

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Bulut Hizmeti İzleme Cihaz Kontrolü

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LG ConnectedCare’in Yapısı

LG ConnectedCare’in bulut tabanlı mimarisi sayesinde ayrı bir yazılım kurulumuna gerek kalmaz, bilgi ekranlarına internet üzerinden sorunsuz bağlantı sağlanabilir. Bu da birden fazla ekranın uzaktan yönetilebilmesine olanak tanır ve internet üzerinden zahmetsiz kullanıcı erişimi sağlar.

LG ConnectedCare’in Yapısı1
Bulut Hizmeti1

Bulut Hizmeti

LG ConnectedCare, fiziksel bir bilgisayara veya sunucuya kurulmak yerine internet üzerinden çalışan bir bulut bilişim “Hizmet Olarak Yazılım”ıdır (SaaS). İnternet bağlantısı olan her yerden erişim, düşük başlangıç maliyetleri, basit bakım ve güncellemeler gibi işletmelere sağladığı çeşitli faydalar vardır.

 

 İşletmeler, bulut tabanlı çözümleri kullanarak donanım, bakım ve yükseltme gibi fiziksel sunucu maliyetlerinden kaçınabilir. Abonelik modeliyle çalışan bulut tabanlı bir çözümü tercih eden işletmeler, şirket içi çözümlere göre daha düşük tesis ve işletme maliyetlerinden faydalanabilirler. Bu da bulut tabanlı çözümleri her ölçekteki işletme için uygun maliyetli bir seçenek haline getirir.

<small>Erişebilirlik</small>1

Accessibility

Bulut tabanlı çözümlerin en önemli faydalarından biri erişilebilirliktir. İnternet erişiminin olduğu her yerden sisteme erişim ve uzaktan yönetim mümkündür. LG ConnectedCare sayesinde dijital bilgi ekranları uzaktan herhangi bir yerden yönetilebilir ve güncellenebilir. Bu da dijital ekranların yönetimini basitleştirir ve fiziksel olarak tesis ziyaretlerine duyulan ihtiyacı azaltılır.

<small>Düşük TCO*</small>1

Düşük TCO*

Bulut çözümleri, şirket içi çözümlerden farklı olarak fiziksel sunucu kurulumu ihtiyacını ve operasyonel giderler gibi başlangıç yatırımı maliyetlerini azaltır. Bulut tabanlı bir çözüm olan LG ConnectedCare, yıllık abonelik bazlı kullanım olanağı sağladığı için şirket içi alternatiflere kıyasla daha düşük bir TCO sunar.

 

 * TCO: Toplam sahip olma maliyeti

İzleme1

İzleme

İşletme sahipleri için dijital bilgi ekranlarının atıl kalma süresi gelir kaybına neden olur. Bu nedenle bilgi ekranlarının düzgün çalışıp çalışmadığının izlenmesi büyük önem taşır. LG ConnectedCare, bilgi ekranının düzgün çalışıp çalışmadığını izleyebilir ve meydana gelen hataları aktif olarak tespit edebilir. Sorun ortaya çıktığında BT yöneticilerine e-posta bildirimleri gönderebilir. Kullanımı kolay kontrol panelleri ayrıca sorunların kolayca görülmesini sağlayarak etkili bilgi ekranı yönetimine olanak tanır.

 

 * LG ConnectedCare bulut tabanlı bir çözüm olduğundan ağ koşullarından etkilenebilir.

 ** LG ConnectedCare’in kullanılabilirliği modele göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış ofisine başvurun.

Kontrol Paneli

Cihazın bağlantı durumu ve ilgili bilgilere yönelik kullanımı kolay bir özet sunar. Kullanıcılar, sorunlu cihazları hızlı bir şekilde kontrol edebilir, olası sorunları derhal çözebilir ve kayıtlı bilgi ekranı cihazlarının cihaz bilgilerini görüntüleyebilir. Bağlantı ve sorun durumuna yönelik kısa bir genel görünüm sunar ve bunların kolay fark edilmesi için farklı renkler kullanır.

<small>Kontrol Paneli</small>1

Aktif İzleme

Yazılım, 20’den fazla yaygın hata için aktif tespit ve uyarı hizmeti sağlar. Önceden belirlenen çalışma hatası eşiği oluştuğunda, yöneticiye uyarı e-postaları gönderilir. Özellikle LED bilgi ekranlarında atıl kalma süresini en aza indirmek için düzenli otomatik denetimler ve proaktif müdahalelerden faydalanılır.

Çeşitli Eşikler ve E-posta Bildirimi Ayarı

Dört bağımsız kategorideki 24 farklı ürün için gerçek zamanlı tespit ve uyarı olanağı. Anormallik tespit edildiğinde, kullanıcı tarafından belirlenen operasyon parametrelerine göre, belirlenen personele uyarı e-postası gönderir.

<small>Çeşitli Eşikler ve E-posta Bildirimi Ayarı</small>1

Programlı Piksel Hatası Tespiti (LSAA, LSAB Serileri)

LG ConnectedCare’in Piksel Hatası Tespit özelliği, LED ekranların programlandığı şekilde çalışmasını sağlar.

<small>Programlı Piksel Hatası Tespiti (LSAA, LSAB Serileri)</small>1

Ayarlar Verilerini Karşılaştırma

Aynı videoyu aynı ayarlarla oynatması gereken birden fazla bilgi ekranı varsa bunlar aynı ekipman olsalar bile farklı ayarların uygulandığı durumlar olabilir. Aynı ayarların uygulanacağı cihazları gruplandırıp bir referans cihaz belirleyerek, farklı ayarların uygulanıp uygulanmadığını her ayarı farklı bir renkle göstererek belirleyebilirsiniz.

 Çalışan çok sayıda cihazınız olduğunda farklı ayar değerlerini bulmak zor olabilir. Oysa bu özellik, bunlara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlar.

<small>Ayarlar Verilerini Karşılaştırma</small>1

Cihaz kontrolü1

Cihaz kontrolü

Bilgi ekranı operatörleri cihaz ayarlarında sık sık değişiklik yapar. Ayarları değiştirmek için cihazın bulunduğu konuma gitmek hem elverişsiz hem de maliyetli olabilir. Bu maliyetler, konum sayısı ve mesafeye göre katlanarak artabilir. Cihaz ayarlarını uzaktan değiştirebilme ve birden fazla cihazı aynı anda yönetebilme olanağına ne dersiniz? LG ConnectedCare, verimli bilgi ekranı yönetimi için ideal bir çözümdür

 

 * LG ConnectedCare bulut tabanlı bir çözüm olduğundan ağ koşullarından etkilenebilir.

 ** LG ConnectedCare’in kullanılabilirliği modele göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış ofisine başvurun.

<small>Uzaktan Kumanda</small>1

Uzaktan Kumanda

LG ConnectedCare’i kullanarak, ekranın bulunduğu yere gitmeden, internet bağlantısı olan bir ortamdan cihazınızı uzaktan kolayca kontrol edebilirsiniz. Paradan ve zamandan tasarruf. Bu da coğrafi olarak geniş bir alana yayılmış birçok şubesi olan kullanıcılara maksimum fayda sağlar. Sanal uzaktan kumandayı kullanarak sanki tesisteymişsiniz gibi bilgi ekranını kontrol edebilirsiniz.

<small>Çoklu Cihaz Kontrolü</small>1

Çoklu Cihaz Kontrolü

Uzaktan cihaz kumandası olsa bile, aynı anda birden fazla cihazı kontrol edemiyorsanız bilgi ekranı yönetimi zor olabilir. Çoklu cihaz kontrolü, kullanıcının aynı anda birden fazla cihazı seçmesine ve kontrol etmesine olanak tanır.

<small>Otomatik Veri Klonlama</small>1

Otomatik Veri Klonlama

Aynı ayarlara sahip cihazlar gruplanarak daha kolay kontrol edilebilir. Mevcut ayarlar sunucuya yüklenip ardından diğer cihazlara kolayca uygulanabilir. Gruba eklenen her yeni cihaz, otomatik klonlama verileri kullanılarak otomatik olarak güncellenecektir.

Kullanım Senaryosu
SI Şirketi için Ekran Yönetiminin Modernize Edilmesi

LG ConnectedCare uzaktan yönetim çözümünü kullanan Sistem Entegratörleri (SI), çok çeşitli müşteri ürünlerini etkili bir şekilde yönetebilir ve sorunları uzaktan görüntüleyebilir. Böylece tesislere fiziksel ziyaret ihtiyacı azalır, iş gücü ve seyahat maliyetleri düşer. Buna karşılık anında bakım ve destek sağlama olanağı doğar.

<small>SI Şirketi için Ekran Yönetiminin Modernize Edilmesi</small>1

Farklı Coğrafyalarda Bilgi Ekranı Yönetiminin Basitleştirilmesi

Farklı coğrafyalara yayılmış birden fazla konumda aynı tip bilgi ekranını kullanan şirketler, çok sayıdaki bilgi ekranlarını daha kolay yöneterek ve konumlar arasında tutarlılığı temin ederek fayda sağlayabilirler.

<small>Farklı Coğrafyalarda Bilgi Ekranı Yönetiminin Basitleştirilmesi</small>1