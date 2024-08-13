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LG ConnectedCare’in Yapısı
LG ConnectedCare’in bulut tabanlı mimarisi sayesinde ayrı bir yazılım kurulumuna gerek kalmaz, bilgi ekranlarına internet üzerinden sorunsuz bağlantı sağlanabilir. Bu da birden fazla ekranın uzaktan yönetilebilmesine olanak tanır ve internet üzerinden zahmetsiz kullanıcı erişimi sağlar.
Kontrol Paneli
Cihazın bağlantı durumu ve ilgili bilgilere yönelik kullanımı kolay bir özet sunar. Kullanıcılar, sorunlu cihazları hızlı bir şekilde kontrol edebilir, olası sorunları derhal çözebilir ve kayıtlı bilgi ekranı cihazlarının cihaz bilgilerini görüntüleyebilir. Bağlantı ve sorun durumuna yönelik kısa bir genel görünüm sunar ve bunların kolay fark edilmesi için farklı renkler kullanır.
Aktif İzleme
Yazılım, 20’den fazla yaygın hata için aktif tespit ve uyarı hizmeti sağlar. Önceden belirlenen çalışma hatası eşiği oluştuğunda, yöneticiye uyarı e-postaları gönderilir. Özellikle LED bilgi ekranlarında atıl kalma süresini en aza indirmek için düzenli otomatik denetimler ve proaktif müdahalelerden faydalanılır.
Çeşitli Eşikler ve E-posta Bildirimi Ayarı
Dört bağımsız kategorideki 24 farklı ürün için gerçek zamanlı tespit ve uyarı olanağı. Anormallik tespit edildiğinde, kullanıcı tarafından belirlenen operasyon parametrelerine göre, belirlenen personele uyarı e-postası gönderir.
Programlı Piksel Hatası Tespiti (LSAA, LSAB Serileri)
LG ConnectedCare’in Piksel Hatası Tespit özelliği, LED ekranların programlandığı şekilde çalışmasını sağlar.
Ayarlar Verilerini Karşılaştırma
Aynı videoyu aynı ayarlarla oynatması gereken birden fazla bilgi ekranı varsa bunlar aynı ekipman olsalar bile farklı ayarların uygulandığı durumlar olabilir. Aynı ayarların uygulanacağı cihazları gruplandırıp bir referans cihaz belirleyerek, farklı ayarların uygulanıp uygulanmadığını her ayarı farklı bir renkle göstererek belirleyebilirsiniz.
Çalışan çok sayıda cihazınız olduğunda farklı ayar değerlerini bulmak zor olabilir. Oysa bu özellik, bunlara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlar.
Kullanım Senaryosu
SI Şirketi için Ekran Yönetiminin Modernize Edilmesi
LG ConnectedCare uzaktan yönetim çözümünü kullanan Sistem Entegratörleri (SI), çok çeşitli müşteri ürünlerini etkili bir şekilde yönetebilir ve sorunları uzaktan görüntüleyebilir. Böylece tesislere fiziksel ziyaret ihtiyacı azalır, iş gücü ve seyahat maliyetleri düşer. Buna karşılık anında bakım ve destek sağlama olanağı doğar.
<small>SI Şirketi için Ekran Yönetiminin Modernize Edilmesi</small>1
Farklı Coğrafyalarda Bilgi Ekranı Yönetiminin Basitleştirilmesi
Farklı coğrafyalara yayılmış birden fazla konumda aynı tip bilgi ekranını kullanan şirketler, çok sayıdaki bilgi ekranlarını daha kolay yöneterek ve konumlar arasında tutarlılığı temin ederek fayda sağlayabilirler.
<small>Farklı Coğrafyalarda Bilgi Ekranı Yönetiminin Basitleştirilmesi</small>1