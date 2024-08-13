LG ConnectedCare, LG bilgi ekranı cihazlarının uzaktan izleme ve kontrolünü sağlayan bulut tabanlı güçlü bir çözümdür. Sanki siz oradaymışsınız gibi işinize sürekli özen gösterir.

Aktif izleme yapan LG ConnectedCare, bilgi ekranlarınızdaki anormal çalışma koşullarını bildirerek istikrarlı bir operasyon sağlar, böylece cihazın atıl kalma süresini en aza indirir. Bu proaktif yaklaşım, ticari içeriğinizin ekranda kesintisiz olarak görüntülenmesini sağlar.

Cihaz ayarlarını uzaktan değiştirme ve birden fazla cihazı aynı anda yönetme olanağına sahip

LG ConnectedCare, maliyetli yerinde ziyaretler yerine zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Bu da onu bilgi ekranı operatörleri için en iyi çözüm haline getirir.

* LG ConnectedCare bulut tabanlı bir çözüm olduğundan ağ koşullarından etkilenebilir.

** LG ConnectedCare’in kullanılabilirliği modele göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış ofisine başvurun.