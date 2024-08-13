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Ekranınızı LG DOOH Reklam Çözümüyle Dönüştürün
Sıradan ekranları dinamik reklam ortamlarına dönüştüren kapsamlı bir Dijital Açık Hava (DOOH) reklam platformu olan LG DOOH Reklamlarını keşfedin. Bu güçlü çözüm, ekran sahiplerinin reklam verenlerle doğrudan temas kurmadan reklamları zahmetsizce alıp görüntülemesini sağlayarak mevcut ekranların paraya dönüştürülmesini kolaylaştırır. Bu da yeni iş fırsatlarının önünü açar.
Reklam Yönetimi
Medya sahipleri, kârlılığı artırmak için ekranlarını kullanmak ister ve bunun için de çoğunlukla ilk yaklaşım olarak reklamlardan faydalanırlar. Bu nedenle etkili reklam yönetimi, önemli bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. LG DOOH Reklam, medya sahiplerini reklam verenlerle buluşturan, onlar için etkileşimleri basitleştiren, reklamların etkinliğini ve etkisini artıran bir platformdur.
Tek erişim noktası görevi görerek kullanıcıların hem doğrudan reklamları hem de program niteliğindeki reklamları yönetmelerine ve hedef kitle verilerini* sorunsuz bir şekilde izlemelerine olanak tanır.
*Reklam optimizasyonu için harici çözümlerle bağlantı kurulması gereklidir ve bu ek maliyetlere yol açabilir.
Reklamları Yönetmenin İki Yolu
Doğrudan Reklamlar
Ekran sahibi olan ve işleten medya sahipleri, reklam içeriği temin etmek ve bunları ekranlarında göstermek için doğrudan reklam verenlerle etkileşim kurar. Genellikle reklam materyallerini kendi spesifik ortamlarına göre özelleştirmek için kreatifleri ayarlamaları gerekir. LG DOOH Reklam sayesinde birden fazla ekranda reklam gösterimi rahatlıkla yapılabilir.
Program Niteliğindeki Reklamlar
Medya sahipleri, LG DOOH Reklam gibi özel bir platform aracılığıyla reklam verenlerle bağlantı kurar.
LG DOOH Reklam, reklam teknolojisi şirketleriyle iş birliği yaparak reklam verenlerden gelen içerik seçkisini yönetir ve yayımlayıcılara sunar. Ekran sahipleri artık reklam içeriği arama sürecini atlayıp ekranlarında birçok reklamı sorunsuz bir şekilde yayımlayabilir.
* Reklam gelirleri medya sahibi ile LG arasında paylaşılacaktır ve gelir, reklama bağlı olarak değişebilir.
Maksimum Kullanım Kolaylığı
LG DOOH Reklam çözümü, güçlü bir program niteliğinde reklam modülüne sahiptir. En kolay kullanıcı deneyimini ve hassas reklam içeriği hedeflemesini sağlamak için çeşitli özelleştirilebilir ayarlar sunar.
Program Niteliğindeki Reklam Ayarları
Reklam Filtreleme
Ekranınızda göstereceğiniz belirli türdeki reklam içeriklerini filtreleyin. Örneğin, bir kahve markası içeriğinin kafelerde yayımlanması engellenebilir, böylece reklamların en uygun şekilde yerleştirilmesi sağlanmış olur.
Dil Ayarı
Medya sahipleri, içeriğin bölgeye uygun olmasını ve yerel hedef kitlede yankı bulmasını sağlamak için reklam dilini belirleyebilir.
Dip Fiyat
Fiyat belirleme, reklam verenler ile yayımlayıcılar arasında net bir iletişim olmasını kolaylaştırır. Reklam verenlerin medya maliyetlerini tahmin etmelerine ve yayımlayıcıların gelirlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
İçerik Onayı
Yayımlayıcılar, tüm içerikleri otomatik olarak onaylama veya iş ahlakı veya değerleriyle çelişen materyalleri hariç tutma seçeneğine sahiptir.
* Dil seçenekleri sınırlı olabilir veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Reklam Yayın Optimizasyonu
Sadece reklam göstermek istenilen sonuçları elde etmeye yaramayabilir. LG DOOH Reklam, dikkat verilerine dayalı optimizasyon ile reklamın etkinliğini artırır. Bilgisayar görüşü kullanan sistem, hedef kitlenin etkileşimini ölçerek reklam sıklığını özelleştirir ve böylece görüntülenen medyanın etkisini artırır.
* Reklam optimizasyonu için dış çözümlerle bağlantı kurmak gereklidir ve ek maliyetlere yol açabilir.
Kameralarla Hedef Kitle Etkileşiminin İzlenmesi
En ilgi çekici içeriği belirlemek için
kameralardan toplanan dikkat verilerine dayalı olarak birkaç yaratıcı çalışma birlikte analiz edilir.
Gelir Oluşturma
LG DOOH Reklam, yayımlayıcıları reklam verenlerle buluşturarak, reklam verenlerin mesajlarını daha fazla ekranda görüntülemesini, medya sahiplerinin de ekranları için kaliteli reklamlara ulaşmasını sağlar. Çözümümüz, akıllı reklam teknikleriyle geliri artırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca mevcut tüm ekranlar arasında sinerji yaratarak daha fazla cihaza ihtiyaç duymadan sorunsuz ilerlemeye olanak tanır.
* Reklam gelirleri medya sahibi ile LG arasında paylaşılacak olup, gelirler reklama göre değişiklik gösterebilecektir.
Kontrol Paneli ve Bildirimler
Birden fazla cihazda mevcut durumu takip etmek ve geçmiş verileri izlemek artık her zamankinden daha kolay. LG DOOH Reklamın kullanımı kolay kontrol paneli ve ayrıntılı bildirimleri, kapsamlı reklam operasyonlarının hızlı anlık görüntüsünü sunarak yönetimi basitleştirir.
Kontrol Paneli
LG DOOH Reklam Kontrol Paneli, kullanıcıların cihaz durumunu, mekanı ve program niteliğindeki reklam gelirini kolayca izlemesine olanak tanır.
* Tüm görseller yalnızca tanıtım amaçlıdır.