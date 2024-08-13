Medya sahipleri, kârlılığı artırmak için ekranlarını kullanmak ister ve bunun için de çoğunlukla ilk yaklaşım olarak reklamlardan faydalanırlar. Bu nedenle etkili reklam yönetimi, önemli bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. LG DOOH Reklam, medya sahiplerini reklam verenlerle buluşturan, onlar için etkileşimleri basitleştiren, reklamların etkinliğini ve etkisini artıran bir platformdur.

Tek erişim noktası görevi görerek kullanıcıların hem doğrudan reklamları hem de program niteliğindeki reklamları yönetmelerine ve hedef kitle verilerini* sorunsuz bir şekilde izlemelerine olanak tanır.