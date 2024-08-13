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İçeriğinizi ve Cihazlarınızı Zahmetsizce Yönetecek Temel Araç
SuperSign CMS
Kullanımı Kolay İçerik Yönetimi Çözümü
LG SuperSign CMS, kapsamlı özellikleriyle içerik yönetimi sürecini basitleştiren, hepsi bir arada bir çözümdür. LG SuperSign CMS ile kullanıcılar, kolayca içerik oluşturabilir, bunları düzenleyebilir, planlayabilir ve çeşitli LG cihazlarına dağıtabilir.
Ayrıca LG SuperSign CMS, kurulduğu cihazları izleyip kontrol edebilir, böylece merkezi yönetim ve sorun giderme olanağı sağlar. İster perakende mağazası ister otel veya kurumsal ofisin dijital bilgi ekranını yönetin, LG SuperSign CMS, içeriğinizin mümkün olan en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamayı kolaylaştırır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle LG SuperSign CMS, içeriklerini ve cihazlarını daha verimli bir şekilde yönetmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir araçtır.
İçerik Oluşturma
Kullanıcı dostu içerik düzenleyicisi de bulunan LG SuperSign CMS, kullanıcıların dijital bilgi ekranı içeriklerini kolayca oluşturmasına yardımcı olur. Çeşitli sektörlere yönelik olarak tasarlanmış düzenleyici ve özelleştirilebilir şablonlar sayesinde işletmeler, dinamik bilgi ekranı içeriklerini hızlıca oluşturup güncelleyebilir. Çözüm ayrıca, akış hizmetlerinden, web videolarından ve web sayfalarından harici içeriklerin içe aktarılmasına da olanak tanıyarak işletmelere ilgili içerik oluşturma ve görüntüleme konusunda geniş bir seçenek yelpazesi sunar. İster menü panoları ister tanıtım veya haber güncellemeleri olsun, LG SuperSign CMS, dijital bilgi ekranları için ilgi çekici içerikler oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.
Kullanıcı dostu içerik düzenleyici
Kullanıcılar dijital bilgi ekranları içeriklerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve güncelleyebilir. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle içerik düzenleyici, dijital bilgi ekranlarınıza yönelik ilgi çekici içerikleri kolayca oluşturmanızı, düzenlemenizi ve yönetmenizi sağlar. İster deneyimli bir tasarımcı ister yeni bir dijital bilgi ekranı kullanıcısı olun, içerik düzenleyicisinin sunduğu araçlarla hedef kitleyi büyüleyen ve sonuç veren etkili ve etkileyici görüntüler oluşturabilirsiniz.
Özelleştirilebilir şablonlar
Sektöre özel içerikleri kolayca oluşturun. Kullanıcı kolaylığı için birçok şablon sunulmuştur. Bunlar, sektöre veya amaca göre kategorize edilmiş olup aralarında basit tasarımlar, barlar/restoranlar, alışveriş, oteller, bilgi, ulaşım ve hastaneler vardır.
Harici İçerik Entegrasyonu
Harici olarak üretilen ve saklanan içerikler ile harici içeriklerin içeri aktarılması için sistemde, bir web video ve akış özelliği bulunur. Bu özellik görüntü, ses ve video akışı web adresleri kullanılarak gerçek zamanlı akış içeriğinin oynatılmasına olanak tanır.
* LG SuperSign CMS, harici içeriklerle (Akış, Web sayfası, Web videosu vb.) çalışan bir hizmet sunar ve harici içerik çözüme dahil değildir.
İçerik Dağıtımı
İçerik dağıtımı özelliği, yalnızca içerik dağıtım sürecini basitleştirmekle kalmaz aynı zamanda kullanıcıların, düzenleyici aracılığıyla oluşturulan içeriği bilgi ekranlarına kaydetmelerine ve çözüme bağlı ekranlara kolayca dağıtmalarına olanak tanır. Kullanıcılar bu işlev sayesinde birden fazla içerik unsuruna sahip programlar oluşturabilir ve bunları belirlenen ekranlara dağıtabilir. Ayrıntılı görüntüleme programları, belirli zamanları, günleri veya haftanın günlerini belirterek, tekrarlayan veya tek seferlik oynatma için önceden ayarlanabilir.
Çok Kanallı Dağıtım
Çok kanallı dağıtım özelliği, bir ekrandaki içeriği değiştirme sürecini basitleştiren güçlü bir araçtır. Kullanıcılar bu özellik sayesinde her kanal için farklı içerik belirleyebilir ve daha sonra, gösterilen içeriği ayarlamak için kanallar arasında kolayca geçiş yapabilir. Bu esneklik, kullanıcıların tek bir ekranda farklı içerikleri görüntüleme olanağıyla hedef kitleleri için gerçekten dinamik ve ilgi çekici bir deneyim yaratmalarına olanak tanır.
Bu özellik, her kanal için ayrı ayrı içeriklerin önceden kullanıma hazır hale getirilmesini ve uzaktan kumandayla kanal değiştirme sırasında içeriğin değiştirilmesini sağlar. Aynı mekandaki bilgi ekranında, soldaki görüntüde Kanal 1’de oynatılan sanatsal çalışma içeriği gösterilirken sağdaki görüntüde Kanal 2’de yayımlanan karşılama mesajı yer alıyor. LG SuperSign CMS, her iki kanalın da uzaktan kumandayla zahmetsizce kontrol edilmesini sağlar. Kullanılabilir kanal sayısı webOS sürümüne göre değişiklik gösterir.
Basitleştirilmiş video wall senkronizasyonu
Basit medya senkronizasyonu, büyük ekrandaki görüntünün, zaman alıcı video bölme işlemine gerek kalmadan, farklı videoların oynatıldığı ayrı ayrı video wall’lara kolayca bölünmesini sağlayan bir diğer özelliktir. Bu, video wall için içerik düzenleme ve kodlama gibi uzun zaman alan süreçleri etkili bir şekilde azaltır. Artık kullanıcıların yapması gereken tek şey, oynatılacak videoyu seçmek ve bilgi ekranının her bir parçası için görüntüleme alanını belirlemektir.
Bu, 2x2 yapılandırma örneğiyle gösterilen, video wall’lara uygulanabilir bir özelliği vurgulamaktadır. Geçmişte, içeriğin tam bir büyük ekranda kusursuz bir şekilde oynatılması için her ekrana ayrı video oluşturulması gerekiyordu. Ancak Basit Medya Senkronizasyonu özelliği bu süreci basitleştirir. Orijinal videonun ayrı ayrı ekranlarda oynatılması için belirli alanların atanmasını gerektirir, bu da içerik senkronizasyonunu ve görüntülemeyi çok daha sorunsuz hale getirir.
Cihaz yönetimi
LG SuperSign CMS, yöneticilerin birden fazla dijital bilgi ekranı cihazını tek bir konumdan uzaktan izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyan, etkili bir cihaz yönetimi özelliği sunar. Bu özellik, sorunların hızlı bir şekilde tespit edilip giderilmesini, ses seviyesi ve parlaklık gibi ayarların yapılmasını sağlayarak tüm ekranların düzgün çalışmasını ve istenen içeriği sunmasını sağlar.
Bu görselde, kurulu bilgi ekranlarının ayarlarının değiştirilmesi gösterilmektedir. Soldaki görselde ekran hatalarını tespit etme, ses seviyesini ayarlama ve parlaklığı kontrol etme olanağı gösterilmektedir. Sağdaki görsel, yöneticilerin sorunlar ortaya çıktığında yerinde ziyaretlere gerek kalmadan bilgi ekranlarını uzaktan nasıl yönetebileceğini göstermektedir.
İzleme
İzleme özelliği, bağlı tüm cihazların sorunsuz çalışmasını sağlamada kaçınılmaz olan bilgi ekranı içeriklerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Çözüme bağlı cihazlar, liste veya harita formatında görüntülenebilir. Bu sayede bağlı tüm cihazların durumunun tek bakışta görülebilmesi sağlanır.
Kontrol
Kontrol özelliği, kullanıcıların kayıtlı herhangi bir bilgi ekranının ayarlarını sadece birkaç tıklamayla düzenlemelerine olanak tanır. Kullanıcılar görüntülenen içerikleri ve diğer ayarları kolayca değiştirebilir, böylece dijital bilgi ekranlarının her zaman güncel kalması ve doğru içeriklerin görüntülenmesi sağlanır.
Daha fazla özellik
Tek Çözüm Noktası
LG SuperSign CMS, tüm LG bilgi ekranları için optimize edilmiş bir dijital bilgi ekranı yönetimi çözümüdür. LG SuperSign CMS ile oluşturulan tüm içerikler, ekran türünden bağımsız olarak kullanılabilir. Yani LG SuperSign CMS, tek bir sunucu kullanarak farklı tipteki dijital bilgi ekranlarını (Yüksek parlaklık, Video wall, LED vb.) sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayıp yönetebilir. Bu da onu sistem yöneticileri için çok yönlü bir çözüm haline getirir.
Harici Veri Tabanı Bağlantısı
LG SuperSign CMS, harici veri tabanlarına bağlanarak gerçek zamanlı verilerin SuperSign içeriğiyle birlikte görüntülenmesine olanak tanır. Bu özellik, özellikle hava durumu veya uçuş durumu güncellemeleri gibi otomatik olarak güncellenip gerçek zamanlı olarak görüntülenebilen bilgiler açısından oldukça kullanışlıdır.
LG SuperSign CMS, uçuş veya hava durumu sunucularıyla entegre olarak görüntülenen içeriği dinamik olarak değiştirebilir. Değişen uçuş bilgilerini gösteren havaalanı bilgi ekranları ve hava koşullarına göre uyarlanmış reklamlar yan yana gösteriliyor. Güneşli günlerde güneş kremi reklamları, yağmurlu günlerde ise sıcak kahve reklamları oynuyor.
Optimize Edilmiş Güç Tüketimi
Dijital bilgi ekranlarının parlaklık seviyesi, güç tüketimini belirlemede önemli bir faktördür. LG SuperSign CMS, güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olan, parlaklık planlamasını da içeren kullanışlı çoklu cihaz kontrolü sağlar.
LG SuperSign CMS ile bilgi ekranının parlaklığı, dış aydınlatma koşullarına göre ayarlanabilir ve böylece güç tüketimi optimize edilebilir. Programlama özelliği parlaklığı ayarlamak için kullanılır; saat 14.00’te maksimum parlaklık verirken saat 18.00’e doğru hava karardıkça parlaklık kademeli olarak azaltılır. Görselde ayrıca gece 2’de cihazın kapatılabileceği de gösteriliyor.