LG SuperSign CMS, kapsamlı özellikleriyle içerik yönetimi sürecini basitleştiren, hepsi bir arada bir çözümdür. LG SuperSign CMS ile kullanıcılar, kolayca içerik oluşturabilir, bunları düzenleyebilir, planlayabilir ve çeşitli LG cihazlarına dağıtabilir.

Ayrıca LG SuperSign CMS, kurulduğu cihazları izleyip kontrol edebilir, böylece merkezi yönetim ve sorun giderme olanağı sağlar. İster perakende mağazası ister otel veya kurumsal ofisin dijital bilgi ekranını yönetin, LG SuperSign CMS, içeriğinizin mümkün olan en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamayı kolaylaştırır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle LG SuperSign CMS, içeriklerini ve cihazlarını daha verimli bir şekilde yönetmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir araçtır.