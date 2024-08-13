QSR/F&B Mağazaları için Optimize Edilmiş Dijital Bilgi Ekranı Çözümü

Menü panoları iki türe ayrılabilir: Basit metinlerden oluşan analog menü panoları ve görsel unsurlar da içeren dijital menü panoları. Hızlı yemek restoranlarında ekran geçişleri ve animasyonlar içeren dijital menü panolarını fark etmiş olabilirsiniz. Geleneksel menü panolarına kıyasla, ekranlı dijital menü panoları müşterilerde merak uyandırır, farklı bilgileri görsel olarak iletir ve menü panosu görselleri ile metinlerinin kolayca değiştirilmesine olanak tanır.

LG SuperSign CMS çözümünden yararlanarak mağazanızın benzersiz özelliklerini gösteren özelleştirilmiş bir menü panosu oluşturabilir ve tanıtım materyalleri üretebilirsiniz. Böylece menü panosu aracılığıyla menü rehberliği sağlayıp satışları artırabilecek ilgi çekici tanıtım içerikleri oluşturabilirsiniz.