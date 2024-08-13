QSR/F&B Mağazaları için Optimize Edilmiş Dijital Bilgi Ekranı Çözümü

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LG SuperSign QSR, QSR sektöründe kullanılan ekranların etkin yönetimi için bir paket çözümdür ve LG SuperSign CMS, KDS Manager ile Q-Manager’ı içerir. Hızlı Servis Verilen Restoran (QSR) sektörü, operasyonel verimliliği artırmayı ve müşterilere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlayan hızlı bir dijital dönüşüme tanık olmaktadır. Bu dijital dönüşüm devam ederken, QSR/F&B (Yiyecek İçecek) mağazalarında giderek artan ekran sayısını sorunsuzca entegre edip verimli bir şekilde yönetebilecek bir çözüme olan talep de artmaktadır. LG SuperSign QSR, QSR/F&B sektöründe kullanılan bilgi ekranı ürünlerinin yönetimini kolaylaştırarak mağaza operasyonlarını basitleştirmeyi ve genel müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.
LG SuperSign QSR Yapısı
LG SuperSign QSR Yapısı1
Dinamik Dijital Menü Panosu
Menü panoları iki türe ayrılabilir: Basit metinlerden oluşan analog menü panoları ve görsel unsurlar da içeren dijital menü panoları. Hızlı yemek restoranlarında ekran geçişleri ve animasyonlar içeren dijital menü panolarını fark etmiş olabilirsiniz. Geleneksel menü panolarına kıyasla, ekranlı dijital menü panoları müşterilerde merak uyandırır, farklı bilgileri görsel olarak iletir ve menü panosu görselleri ile metinlerinin kolayca değiştirilmesine olanak tanır.
LG SuperSign CMS çözümünden yararlanarak mağazanızın benzersiz özelliklerini gösteren özelleştirilmiş bir menü panosu oluşturabilir ve tanıtım materyalleri üretebilirsiniz. Böylece menü panosu aracılığıyla menü rehberliği sağlayıp satışları artırabilecek ilgi çekici tanıtım içerikleri oluşturabilirsiniz.
Dinamik Dijital Menü Panosu1
Mutfak Ekran Sistemi ve POS Entegrasyonu
Sipariş hataları restoran sektöründe yaygın bir sorundur. Müşteriler, gerçek siparişlerinden farklı bir yemek gelmesi veya daha sonra sipariş veren bir müşterinin yemeğinin, daha önce sipariş veren bir müşterininkinden önce hazırlanması durumundan şikayet edebilirler. LG SuperSign QSR’nin KDS Manager’ı, sipariş sürecini sistemleştirerek bu tür hataları en aza indirecek bir çözüm sunar. Kiosk veya POS cihazından sipariş verildiğinde, sipariş detayları mutfakta görüntülenebilir ve bu sayede personel, sipariş sırasını etkin bir şekilde yöneterek genel iş verimliliğini artırabilir.
KDS Manager, aşağıdaki özellikler sayesinde restoran içinde net iletişimi kolaylaştırarak iş verimliliğini artırır:
Mutfak Ekran Sistemi ve POS Entegrasyonu1
Bu olanaklardan yararlanan KDS Manager, sipariş yönetimini kolaylaştırır, hataları azaltır ve restoran operasyonlarının genel verimliliğini artırır
Sıralama Yönetimi Sistemi ve Ekran
Hızlı yemek restoranlarında yemek hazır olduğunda genellikle sesli anons yapılır, örneğin “77 numaralı sipariş hazır”. Ne var ki özellikle müşterilerin alım noktasından uzakta veya gürültülü bir ortamda bulunduklarında bu anonsları duymakta zorluk yaşadıkları ve yemeğin hazır olduğunu fark etmedikleri durumlar da olabilmektedir.
Bu sorunu çözmek için mağazada sipariş numaralarını gösteren bir ekran bulundurmak, müşterilerin, siparişlerinin ilerleyişini daha kolay bir şekilde takip edebilmelerini sağlayarak müşteri deneyimini ciddi biçimde iyileştirebilir. LG SuperSign QSR’nin Q-Manager’ı, müşteri deneyimini dijitalleştirerek yemeğin hazırlandığı andan teslim alınmaya hazır olduğu ana kadar bilgilendirilmelerini sağlar.
Sıralama Yönetimi Sistemi ve Ekran1
Hızlı yemek restoranları Q-Manager’ı uygulayarak operasyonlarını optimize edebilir, müşteri memnuniyetini artırabilir, daha verimli ve keyifli bir yemek deneyimi yaratabilirler.