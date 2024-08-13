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QSR/F&B Mağazaları için Optimize Edilmiş Dijital Bilgi Ekranı Çözümü1

QSR/F&B Mağazaları için Optimize Edilmiş Dijital Bilgi Ekranı Çözümü

LG-SuperSign-QSR-02-logo-ID-D

LG SuperSign QSR, QSR sektöründe kullanılan ekranların etkin yönetimi için bir paket çözümdür ve LG SuperSign CMS, KDS Manager ile Q-Manager’ı içerir. Hızlı Servis Verilen Restoran (QSR) sektörü, operasyonel verimliliği artırmayı ve müşterilere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlayan hızlı bir dijital dönüşüme tanık olmaktadır. Bu dijital dönüşüm devam ederken, QSR/F&B (Yiyecek İçecek) mağazalarında giderek artan ekran sayısını sorunsuzca entegre edip verimli bir şekilde yönetebilecek bir çözüme olan talep de artmaktadır. LG SuperSign QSR, QSR/F&B sektöründe kullanılan bilgi ekranı ürünlerinin yönetimini kolaylaştırarak mağaza operasyonlarını basitleştirmeyi ve genel müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

Satın alma bilgi talebi
Dijital Menü Panosu Mutfak Ekranı Sıraya Alma Ekranı

LG SuperSign QSR Yapısı

LG SuperSign QSR Yapısı1

Dinamik Dijital Menü Panosu

Menü panoları iki türe ayrılabilir: Basit metinlerden oluşan analog menü panoları ve görsel unsurlar da içeren dijital menü panoları. Hızlı yemek restoranlarında ekran geçişleri ve animasyonlar içeren dijital menü panolarını fark etmiş olabilirsiniz. Geleneksel menü panolarına kıyasla, ekranlı dijital menü panoları müşterilerde merak uyandırır, farklı bilgileri görsel olarak iletir ve menü panosu görselleri ile metinlerinin kolayca değiştirilmesine olanak tanır.

 

 LG SuperSign CMS çözümünden yararlanarak mağazanızın benzersiz özelliklerini gösteren özelleştirilmiş bir menü panosu oluşturabilir ve tanıtım materyalleri üretebilirsiniz. Böylece menü panosu aracılığıyla menü rehberliği sağlayıp satışları artırabilecek ilgi çekici tanıtım içerikleri oluşturabilirsiniz.

Dinamik Dijital Menü Panosu1

<small>İçerik Oluşturma ve Dağıtma:</small>1

İçerik Oluşturma ve Dağıtma:

LG SuperSign CMS çözümü, menü panosunun mağazanızın özelliklerine ve yiyecek sunumlarına uyacak şekilde kolayca yapılandırılmasını sağlar. Ayrıca bu çözüm, oluşturduğunuz içeriğin bağlı ekrana sorunsuz bir şekilde dağıtımına olanak tanır.

<small>Kural Ayarları:</small>1

Kural Ayarları:

LG SuperSign CMS çözümüyle tercihlerinize göre farklı ekran kuralları belirleme esnekliğine sahip olursunuz. Ayrıca hava durumu bilgisi gibi harici verilerin entegrasyonuyla gerçek zamanlı içerik değişiklikleri de mümkün hale gelir. Örneğin, menü panosunu hava durumu verileriyle bağlantılı hale getirerek yağmurlu havalarda soğuk içecekler yerine sıcak içecekleri öne çıkarabilir, satışları artırmak için (kullanıcı ayarlarına göre) saat 22.00’den sonra belirli ürünlerdeki indirimli fiyatları gösterebilirsiniz. Böylece özel hedeflerinize göre dinamik olarak uyarlanmış içeriği etkili bir şekilde oluşturabilmiş olursunuz.

Mutfak Ekran Sistemi ve POS Entegrasyonu

Sipariş hataları restoran sektöründe yaygın bir sorundur. Müşteriler, gerçek siparişlerinden farklı bir yemek gelmesi veya daha sonra sipariş veren bir müşterinin yemeğinin, daha önce sipariş veren bir müşterininkinden önce hazırlanması durumundan şikayet edebilirler. LG SuperSign QSR’nin KDS Manager’ı, sipariş sürecini sistemleştirerek bu tür hataları en aza indirecek bir çözüm sunar. Kiosk veya POS cihazından sipariş verildiğinde, sipariş detayları mutfakta görüntülenebilir ve bu sayede personel, sipariş sırasını etkin bir şekilde yöneterek genel iş verimliliğini artırabilir.

 

 KDS Manager, aşağıdaki özellikler sayesinde restoran içinde net iletişimi kolaylaştırarak iş verimliliğini artırır:

Mutfak Ekran Sistemi ve POS Entegrasyonu1

<small>Basitleştirilmiş Sipariş Takibi</small>1

Simplified Order Tracking

Orders are displayed in the sequence they are received, providing a clear and trackable ordering process.

 

<small>Açık API ile Ölçeklenebilirlik</small>1

Açık API ile Ölçeklenebilirlik

Açık API sunan KDS Manager, dünya çapında farklı Satış Noktası (POS) veya Kiosk sistemleriyle kolayca entegre olur ve böylelikle farklı sistemlerle uyumu kolaylaştırır.

Bu olanaklardan yararlanan KDS Manager, sipariş yönetimini kolaylaştırır, hataları azaltır ve restoran operasyonlarının genel verimliliğini artırır

Sıralama Yönetimi Sistemi ve Ekran

Hızlı yemek restoranlarında yemek hazır olduğunda genellikle sesli anons yapılır, örneğin “77 numaralı sipariş hazır”. Ne var ki özellikle müşterilerin alım noktasından uzakta veya gürültülü bir ortamda bulunduklarında bu anonsları duymakta zorluk yaşadıkları ve yemeğin hazır olduğunu fark etmedikleri durumlar da olabilmektedir.

 

 Bu sorunu çözmek için mağazada sipariş numaralarını gösteren bir ekran bulundurmak, müşterilerin, siparişlerinin ilerleyişini daha kolay bir şekilde takip edebilmelerini sağlayarak müşteri deneyimini ciddi biçimde iyileştirebilir. LG SuperSign QSR’nin Q-Manager’ı, müşteri deneyimini dijitalleştirerek yemeğin hazırlandığı andan teslim alınmaya hazır olduğu ana kadar bilgilendirilmelerini sağlar.

Sıralama Yönetimi Sistemi ve Ekran1

<small>Mağaza İçi Operasyonları Modernize Edin:</small>1

Müşteri Deneyimini İyileştirin:

Müşteriler sadece ekrana bakarak sipariş numaralarını takip edebilirler. Bu sayede karışıklıklar ve bekleme süresi azalır.

<small>Mağaza İçi Operasyonları Modernize Edin:</small>1

Mağaza İçi Operasyonları Modernize Edin:

Hizmetler için sunulan kullanımı kolay yönlendirme sayesinde müşteriler, fiziksel olarak sırada beklemeden sipariş süreçlerini yönetebilir. Bu da hem mağaza içi üretkenliği artırır hem sıralamayı yönetmekle ilişkili işletme maliyetlerini azaltır.

Hızlı yemek restoranları Q-Manager’ı uygulayarak operasyonlarını optimize edebilir, müşteri memnuniyetini artırabilir, daha verimli ve keyifli bir yemek deneyimi yaratabilirler.