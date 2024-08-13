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The Optimal Hotel Management Solution
LG Pro:Centric Cloud
LG Pro:Centric Cloud is a powerful yet convenient cloud-based hotel management solution that allows for integrated management. This comprehensive management solution empowers hotels to create content easily for in-room displays, delivering customized services to their customers. By utilizing LG Pro:Centric Cloud, hotels can monitor the status of rooms and customer requests and accumulate meaningful data generated while operating a hotel.
* LG Pro:Centic Cloud is available for use through a paid subscription, and requires a separate registration
Cloud Service
LG Pro:Centric Cloud is a cloud server-based solution that operates in a network-connected environment, enabling remote access regardless of location and minimizing the need for unnecessary on-site visits. In addition, LG Pro:Centric Cloud provides excellent scalability, making it easy to addnew devices into the solution and able to integrate seamlessly with other systems. Compared to traditional on-premise solutions, LG Pro:Centric Cloud allows for cost savings in initial investment.
* Since LG Pro:Centric Cloud is a cloud-based solution, it may be affected by network conditions
Konaklama Deneyimi Geliştirme
SI companies can conveniently operate the solution due to streamlined licensing and installation process. Additionally, they can seamlessly integrate it into their system using Open API.
Oteller, müşteri kullanımına ilişkin otel operasyonlarına yardımcı olabilecek faydalı verilere erişebilir. Ayrıca kolay içerik oluşturma ve kişiselleştirilmiş reklam, gelirin artmasını da sağlayabilir.
Accessibility
One of the key advantages of cloud-based solutions is accessibility. Remote management and system access are possible anywhere with a network connection. LG Pro:Centric Cloud can be managed and updated remotely from any location, simplifying the management of hotel TVs and reducing the need for physical visits to sites.
Ölçeklenebilirlik
LG Pro:Centric Cloud’s scalability streamlines license issuance and installation, utilizing its cloud server-based architecture for seamless expansion across regions without the need for separate servers. In addition, with the subscription of a solution license, we provide an Open API that allows customize and utilize functions necessary for linking with other systems.
Düşük Başlangıç Maliyeti
Kendi sunucunuzu barındırarak bir çözüm kurmak maliyetli olabilir çünkü çözüm lisanslarını satın almak ve ilk sistemi kurmak pahalıdır. Ancak bulut sunucu tabanlı çözümler, fiziksel sunuculara veya operasyon maliyetlerine gerek olmadığı için şirket içi çözümlerle karşılaştırıldığında daha düşük ilk yatırım maliyetlerine sahiptir.
İçerik ve Grup Yönetimi
Otel işletirken ister lobideki ister misafir odalarındaki ekranlar aracılığıyla olsun, müşterilerle etkili iletişim kurmak çok önemlidir. Bu iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için ekranlarda çeşitli içeriklerin oynatılması gerekir. LG Pro:Centric Cloud ile oteller, otel kimliğini yansıtan veya müşterilere temel bilgiler sağlayan içerikleri zahmetsizce oluşturabilir. Ayrıca LG Pro:Centric Cloud, otellerin, içerikleri müşterilerin bireysel tercihlerine göre düzenleyerek kişiselleştirilmiş hizmetler sunmalarını sağlar.
Basit ve Kolay İçerik Yönetimi
LG Pro:Centric Cloud’un kullanımı kolay düzenleme aracı, kullanıcıların çeşitli şablon seçenekleri ve sihirbazlarla ilgi çekici ekran görüntülerini kolayca bir araya getirmesine olanak tanır. Yazı tiplerini seçmekten boyutlarını değiştirmeye, resim ve video klipleri eklemekten çeşitli animasyon efektleri uygulamaya kadar her şey basit sürükle-bırak işleviyle yapılabildiğinden, ideal tasarıma ulaşmak her zamankinden daha kolay hale gelir.
Esnek Grup Yönetimi
Otel yöneticileri her misafire özel olarak odadaki TV kanallarını koordine edebilir. Her grubun tercihlerine, ziyaret amaçlarına, oda sınıflarına vb. göre farklı kanallar ve mesajlar sağlanabilir.* Bunun yanı sıra özelleştirilmiş hizmetler ve daha etkili pazarlama ile seçili gruplara özel tanıtımlar ve bildirimler gönderilebilir.
* LG Pro:Centric Cloud does not collect any personal information of guests as a tool that helps hotels to group rooms and manage tailored content.
Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi
LG Pro:Centric Cloud ile oteller, misafir deneyimlerini kişiselleştirme ve etkileşim açısından yeni bir düzeye taşıyabilir. Oda içi TV’ler aracılığıyla misafirlere özel hizmetler sunularak kişiye özel deneyimler yaratılabilir. Oteller, odaya girerken sunulacak sıcak bir karşılama mesajından başlayarak, TV aracılığıyla belirli misafir gruplarına özel reklamlar ve duyurular gönderebilir. Ayrıca misafirler rahatlıkla hizmet talebinde bulunabilir veya bilgiye erişebilir.
* LG Pro:Centric Cloud does not collect any personal information of guests as a tool that helps hotels to group rooms and manage tailored content.
Web Uygulama Düzenleyicisi
LG Pro:Centric Cloud, iletişim için sabit hatlı telefonlara veya TV’lere güvenmek yerine, mobil telefonların yaygınlığından yararlanarak müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçlar. Bu çözüm sayesinde oteller kendi web uygulamalarını zahmetsizce geliştirebilir. Müşteriler QR kodu tarayarak bu uygulamaya erişebilir, cep telefonlarını kullanarak TV’yi kontrol edebilir, oda servisi talebinde bulunabilir ve faydalı bilgilere ulaşabilir. Otelciler mobil cihazlar aracılığıyla misafir taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve hizmet sunabilir.
OTT* Hizmeti
LG Pro:Centric Cloud ile oteller, misafirlerine “Netflix” veya “YouTube” gibi tercih ettikleri OTT hizmetini sunabilir. Misafirler kendi hesaplarıyla giriş yapabilir. Otelden çıkış sırasında oturumları otomatik olarak kapatılır.
* OTT hizmeti: Beklentiyi aşan medya hizmeti.
** OTT hizmetine kusursuz erişim sağlamak için uyumlu TV modellerinin ve PMS’nin (Tesis Yönetim Sistemi) olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca OTT hizmetinin sağlanmadığı ülkeler olabileceğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış ofisiyle iletişime geçin.
Harici Hizmet Entegrasyonu
LG Pro:Centric Cloud, “GYG (Get Your Guide, Rehberini Al) Seyahat Hizmeti” de dahil olmak üzere çeşitli çözümleri doğrudan misafir odalarına getirmek için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu hizmet, misafirlerin odalarındaki TV’ler aracılığıyla çeşitli yerel tur paketlerine ve gezi programlarına erişmelerini, odalarının konforunda bilgi edinmelerini ve alışveriş yapmalarını* sağlar. Ayrıca bu çözüm, hava durumu bilgileri ve uçuş bilgileri** gibi harici servislerle bağlantılı hale getirilebilir. Böylece misafirlerin bu bilgilere TV’lerinden kolayca erişebilmeleri sağlanır.
* Alışveriş işlemleri, misafirin telefonundan TV’deki QR kodu okutarak ve alışveriş bağlantılarına ulaşarak gerçekleştirilebilir.
** Uçuş bilgisi hizmetinin kullanımı için ayrı bir ücret ödenmesi gerektiğini lütfen unutmayın.
İzleme
Otel işletmeciliğinde, oda durumlarını ve müşterilerden gelen hizmet taleplerini gerçek zamanlı olarak izlemek büyük önem taşır. LG Pro:Centric Cloud’u kullanan oteller, oda yöneticisi ve kontrol paneli özellikleriyle otelin önemli noktalarını kolayca izleyebilir.
* LG Pro:Centric Cloud bulut tabanlı bir çözüm olduğundan ağ koşullarından etkilenebilir.
Oda Yöneticisi
Bir müşteri, daha önce bahsedilen LG Pro:Centric Cloud işlevleriyle oluşturulan mobil web uygulaması üzerinden oda servisi talebinde bulunduğunda, otelciler oda yöneticisini kullanarak bu talepleri anında ve etkili bir şekilde takip edebilir.
Kontrol Paneli
LG Pro:Centric Cloud, etkin otel yönetimi için değerli bilgiler sunan kapsamlı bir kontrol paneline sahiptir. Bunlara lisanslı cihazlar, ağ bağlantısı gibi ayrıntılar ve güncel doluluk oranları, günlük oda kullanımı gibi odayla ilgili veriler dahildir. Kontrol panelinin kullanımı kolay arayüzü, başarılı otel operasyonları için gerekli olan temel verilere erişmeyi ve bunları yorumlamayı kolaylaştırır.
Veri Görüntüleyici
LG Pro:Centric Cloud, otelcilerin çeşitli kontrol panelleri aracılığıyla değerli bilgilere erişmesini sağlayan kapsamlı bir veri görüntüleyicisi sunar. Bu sayede operasyonlarını daha verimli bir şekilde yürütebilir, misafir tercihlerine göre bilinçli kararlar alabilirler. Örneğin oteller, misafirlerinin TV izleme alışkanlıklarını analiz ederek odada kalma süreleri ve tercih ettikleri kanallar gibi davranışları ve tercihleri hakkında bilgi edinebilirler. Bu bilgiler, kişiselleştirilmiş öneriler sunmak veya sunulan kanalları yeniden düzenlemek için kullanılabilir ve sonuç olarak genel misafir deneyimini iyileştirebilir. Ayrıca otelciler uyarı durumlarını izleyebilir ve cihazların sorunsuz çalışmasını garanti altına almak için herhangi bir cihaz sorununa derhal müdahale edebilirler. Veri görüntüleyicisi ile anlamlı veriler toplanır ve oteller, misafir deneyimini iyileştirebilecek faydalı içgörüler elde etmek için verileri kendileri analiz edebilir.