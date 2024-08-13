LG Pro:Centric Cloud, otelcilerin çeşitli kontrol panelleri aracılığıyla değerli bilgilere erişmesini sağlayan kapsamlı bir veri görüntüleyicisi sunar. Bu sayede operasyonlarını daha verimli bir şekilde yürütebilir, misafir tercihlerine göre bilinçli kararlar alabilirler. Örneğin oteller, misafirlerinin TV izleme alışkanlıklarını analiz ederek odada kalma süreleri ve tercih ettikleri kanallar gibi davranışları ve tercihleri ​​hakkında bilgi edinebilirler. Bu bilgiler, kişiselleştirilmiş öneriler sunmak veya sunulan kanalları yeniden düzenlemek için kullanılabilir ve sonuç olarak genel misafir deneyimini iyileştirebilir. Ayrıca otelciler uyarı durumlarını izleyebilir ve cihazların sorunsuz çalışmasını garanti altına almak için herhangi bir cihaz sorununa derhal müdahale edebilirler. Veri görüntüleyicisi ile anlamlı veriler toplanır ve oteller, misafir deneyimini iyileştirebilecek faydalı içgörüler elde etmek için verileri kendileri analiz edebilir.