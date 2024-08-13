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Kusursuz Entegrasyon ve Akıllı Özelliklerle Tatil İçin Konaklama Yeri Kiralama Yönetimini Üst Seviyeye Taşıyoruz1

Kusursuz Entegrasyon ve Akıllı Özelliklerle Tatil İçin Konaklama Yeri Kiralama Yönetimini Üst Seviyeye Taşıyoruz

LG Pro:Centric Stay Çözümü

LG Pro:Centric Stay, tatil için konaklama yeri kiralama pazarındaki tesis yöneticilerine yönelik tasarlanmış, kullanıcı dostu, web tabanlı bulut çözümüdür. Tesis olanaklarının uzaktan kontrolü ve kolay misafir yönetimine olanak sağlayarak etkin bir tesis yönetimi için entegre çözüm sunar.

LG Pro:Centric Stay Çözümü1

*LG Pro: Centric Stay’in kullanılabilirliği LG otel TV modellerine göre değişebilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen yerel satış ekibiyle iletişime geçin.

LG Pro:Centric Stay Çözümünün
Hedef Müşterisi

LG Pro:Centric Stay Çözümünün Hedef Müşterisi1

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Kişiselleştirilmiş Karşılama Mesajları

Her bir misafiri, tesisinizin benzersiz kimliğini yansıtan kişiselleştirilmiş bir markayla karşılayın. Misafirlerinize çekici ve unutulmaz bir deneyim sağlamak için içeriği, mesajları ve TV arayüzünü, tesisinizin kimliğine uygun kişiselleştirilmiş dokunuşlarla özelleştirin.

“LG Channels” ile Gelişmiş Misafir Eğlencesine Erişim

Misafirlerinize daha fazla TV kanalına erişim sağlayarak eğlence deneyimlerini zenginleştiren çeşitli akış ve canlı TV seçenekleri sunun.

Mobil Uygulamadan
Bilgi Sunumu

Çözümün sunduğu mobil uygulama ile ziyaretçiler, konaklama yeri ve yakındaki turistik cazibe merkezleri hakkında, ev sahibi otel tarafından önceden belirlenmiş temel bilgilere bakabilir. Ayrıca ziyaretçiler uygulama üzerinden hizmet talebinde bulunabilir, ev sahibi otel ise misafir taleplerini zamanında yönetebilir.

Güvenli Kimlik Bilgisi Yönetimi

Misafirleriniz, otelden çıkış yaptıktan sonra oturum açma bilgilerinin otomatik olarak temizlenmesi gibi ek güvenlik avantajlarıyla Netflix veya YouTube gibi en sevdikleri OTT hizmetlerinin keyfini çıkarabilir.

Tesis Bilgileri ve Yerel Bilgiler İçin Dijital Kılavuz

TV ekranı aracılığıyla tesis bilgileri ve yerel bölge rehberleri sunarak misafir deneyimini geliştirin. Bu bilgiler, misafirlerin kolayca erişebileceği temel konaklama bilgilerini, tesis ayrıntılarını, olanakları, yerel cazibe merkezlerini, restoran seçeneklerini ve hizmetlerini içerir. Böylece alakalı bilgi ve kaynaklara sorunsuz erişim sağlayarak genel konaklama deneyimlerini iyileştirir.