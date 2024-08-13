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Bulut Tabanlı İçerik Yönetimi Çözümüyle Yaratıcılığı Tetikleyin ve Verimliliği Artırın

 

 

Bulut Tabanlı İçerik Yönetimi Çözümüyle Yaratıcılığı Tetikleyin ve Verimliliği Artırın1

LG SuperSign Cloud

LG SuperSign Cloud, entegre dijital bilgi ekranı yönetimi için kapsamlı ve vazgeçilmez yazılım çözümüdür*. Bu çözüm, ekran içeriğini daha kolay oluşturup dağıtabilmenizi ve birden fazla ekranı uzaktan yönetebilmenizi sağlar. Ayrıca birçok cihazın eş zamanlı kontrolü mümkündür ve bildirim özellikleri daha kolay idare olanağı sağlar. Bunlara ek olarak, çok sayıda profesyonel içerik ortağı farklı şablonlar ve içerikler sağlayabilmektedir**. LG SuperSign Cloud ile başarılı bir işletmeye bir adım daha yakınsınız.

 

 * Çözümün uygulanabilirliği üründen ürüne değişiklik gösterebilir. Lütfen bölgenizdeki satış ekibiyle görüşerek onay alın.

 ** Ortaklık hizmetlerinden yalnızca hizmet paketlerine ücretli abone olan müşteriler yararlanabilir.

Satın alma bilgi talebi
Bulut Hizmeti İçerik Yönetimi Cihaz Yönetimi Profesyonel İçerik Ortakları Kontrol Paneli ve Bildirim

Bulut Hizmeti

Bulut tabanlı çözümler gitgide daha fazla benimsenerek fiziksel sunuculara dayalı geleneksel şirket içi çözümleri geride bırakıyor. LG SuperSign Cloud, bulut tabanlı çözüm avantajları sunan, dijital bilgi ekranı yönetimi için ideal bir çözümdür.

 

 

The abstract depiction of LG SuperSign Cloud

Uzaktan Kumanda

LG SuperSign Cloud, cihaz durumunu uzaktan kontrol etmenizi ve izlemenizi sağlayarak gereksiz ziyaretleri azaltır. Ağ bağlantısıyla operasyonunuzu istediğiniz yerden ve istediğiniz zaman yürütebilirsiniz. Geniş bir alana yayılmış ekipmanlarınızı tek bir yerden yönetebilir, böylece süreci daha verimli ve kolay hale getirebilirsiniz.

An administrator is remotely controlling signage displays through LG SuperSign Cloud.

Düşük Başlangıç Maliyeti

Kendi sunucunuzu barındırarak bir çözüm kurmak maliyetli olabilir çünkü çözüm lisanslarını satın almak ve ilk sistemi kurmak pahalıdır. Ancak bulut sunucu tabanlı çözümler, fiziksel sunuculara veya operasyon maliyetlerine gerek olmadığı için şirket içi çözümlerle karşılaştırıldığında daha düşük ilk yatırım maliyetlerine sahiptir. Yıllık abonelikler sayesinde düşük bir başlangıç maliyetiyle çalışırlar.

An abstract depiction illustrating the cost-effectiveness following the implementation of cloud solutions

İçerik yönetimi

Bilgi ekranı ürünleri kullanan işletmelerin, ekranlarında oynatacakları çeşitli görsel unsurları bağımsız olarak üretmeleri ve yönetmeleri gerekir. LG SuperSign Cloud’un içerik yönetimi özelliği sayesinde farklı iş ortamlarına yönelik malzeme oluşturmak ve güncellemek zahmetsiz hale geliyor.

 

 

The café's menu board content is being designed using a laptop. Once created, this menu board content is distributed and presented on the signage installed within the cafe.

İçerik Oluşturma

LG SuperSign Cloud ile kolay yükleme imkanı, uzman düzenleme seçenekleri, video çalışmaları ve tasarımcı şablonlarının bulunduğu zengin bir kütüphaneye erişim sayesinde içeriklerinizi zahmetsizce oluşturun.

 

 

"Users can upload their own images or videos to the cloud server for use. The uploaded images or videos can be edited using the editor. Pre-existing partner content can also be utilized for creating new content."

1) Customizable elements include background color, content, texts, QR codes, stickers, widgets.

2) Professional partner content requires a separate paid subscription.

İçerik yayımlama

Oluşturduğunuz yeni içeriği, LG SuperSign Cloud’un içerik yayımlama özelliğini kullanarak bağlı bilgi ekranlarınıza kolayca dağıtabilirsiniz. Süreç basittir: Önce içeriği bulut sunucusuna yükleyerek işe başlayın ve ardından yayımlamak istediğiniz içeriği seçin. İçeriği isterseniz cihaz yönetimi sayfasından isterseniz de içerik düzenleme sayfasından yayımlama esnekliğine sahipsiniz.

 

 

Two methods of content distribution are demonstrated. In the first method, you pick the distribution device, choose content, add optional background music, set the playback schedule, review view settings, and then distribute. The second method reverses content and device selection, but follows the same steps for background music, schedule, view settings, and distribution. Both methods ensure efficient content distribution.

3) This feature is accessible to customers with a music service subscription.

Art Lounge

Ortama uygun bir atmosfer yaratmak için bilgi ekranınızda sanatsal çalışmaları sergileyin. Art Lounge özelliği, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmak için ekrana yansıtılabilecek farklı temalara sanatsal çalışmalar sunar. Bu çözüm sayesinde derlediğiniz sanatsal çalışmaların ekrana nasıl yansıtılabileceğini görebilir ve bunları ekranlara dağıtabilirsiniz.

 

 

This is an image of a space showing artwork on signage with the Art Lounge feature.

* An additional cost is required to use the Art Lounge feature.

Video Wall

Birden fazla ekrandan oluşan bir video wall ile dijital bilgi ekranınızın etkisini artırın. LG SuperSign Cloud video wall özelliği, farklı senkronizasyon modlarıyla yönetimi kolaylaştırır, tek bir geniş ekran ya da dört bağımsız ekran halinde çalışmaya olanak tanır. Ayrıca video wall’unuzu uzaktan izleme ve kumanda sayesinde güç ayarlarını ve içerik oynatmayı yönetebilirsiniz.

 

 

This is an image showing that configuring and managing multiple displays is possible with the Video Wall feature.

Kurallar

LG SuperSign Cloud ile bilgi ekranı operasyonlarınızı geliştirin. Kurallar özelliği, içerik gösterimini programa, cihaz ayarlarına ve dış sıcaklığa göre özelleştirmenizi sağlar. Kesin koşullar ile içerik türlerini belirleyin ve harici verilere bağlantı verin, böylece içeriğin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yayımlanmasını sağlayın. Bu özellik kusursuz ve hassas operasyonu garanti eder.

 

 

This image explains the Rules feature, enabling users to set conditions for content playback on a device using the four functions on the left.

Cihaz Yönetimi

Kapsamlı yönetim aracımızla cihazlarınızı kolay ve akıllı bir şekilde yönetin. LG SuperSign Cloud’a bağlı her cihaz için ayrıntılı bilgileri tek bir ekranda görüntüleyin, hem hızlı hem de gelişmiş kontrol özelliklerini kullanarak her cihazı kontrol edin.

This image is a staged representation, showing the monitoring and control of equipment in various locations from the LG SuperSign Cloud website.

Cihaz Kontrolü

LG Supersign Cloud’a bağlı tüm cihazlar sıralanır, bu da size ekran küçük resimleri, model adları ve IP adresleri gibi ayrıntılı bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleme olanağı sağlar. Ayrıca hızlı kontrol, sık kullanılan ayarların kolayca değiştirilmesini sağlar. Gelişmiş kontrol seçenekleriyle ayarlarınızı daha fazla özelleştirebilirsiniz.

 

 

This is a screenshot of a real laptop interface, demonstrating control of multiple devices from a single laptop.

İçerik Ayarı

Her cihaz için bir içerik yayımlama programı ayarlayabilir ya da programlanmış içerik bulunmadığında görüntülenmek üzere bir varsayılan içerik belirleyebilirsiniz. Ayrıca sunulan şablonları kullanarak herkese açık bir acil durum mesajı oluşturabilir ve bunu birden fazla cihazda yayımlayabilirsiniz.

 

 

Content Setting

Profesyonel İçerik Ortakları

Dijital bilgi ekranı yönetiminde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri de içerik oluşturmaktır. LG SuperSign Cloud’un sunduğu şablonları ve düzenleyicileri kullanarak içerik oluşturabileceğiniz gibi harici profesyonel içerik ortaklarından hizmet alarak da kolayca yüksek kaliteli içerikler oluşturabilirsiniz.

 

 * Ortak tarafından sağlanan içeriği kullanmak için ücretli abonelik gerekmektedir.

 

 

Partner content is being utilized to compose the content intended for playback on the signage.

İçerik Tasarlayın

Mağazanızın özelliklerini gösteren bir menü panosu veya tanıtım bilgilerinin yer aldığı bir poster tasarlamak zor olabilir. DSmenu ve PosterMyWall’un sunduğu profesyonel şablonlar ve düzenleyici sayesinde kullanıcılar daha kısa sürede ve kolayca yeni içerik oluşturabilir.

Displaying the main page of DSmenu and PosterMyWall websites

Sanatsal İçerik

Düzenli olarak yeni içerik oluşturmak zor bir iştir. Ancak LG SuperSign Cloud’un sanatsal içerik hizmeti olan ArtPlayer, kullanıcılara ekranlarında gösterebilecekleri çeşitli seçkin sanatsal çalışmalar sunarak ofisler, otel lobileri ve restoranlar gibi ortamlarda atmosferi zenginleştirir.

Presenting a scene featuring the utilization of ArtPlayer within the LG SuperSign Cloud webpage

Müzik İçeriği

Utilizing Wantreez Music’s expertly curated playlists can add depth to your content if it feels bland without sound. These playlists aim to blend seamlessly with on-screen content, improving the ambiance and enriching the customer experience.

Demonstrating a scene depicting the use of the Wantreez Music solution within the LG SuperSign Cloud webpage

Eğlenceli Bilgi İçeriği

Screenfeed ile bilgi ekranlarınız canlı ve güncel görünsün. Bu araç, sosyal medya ve eğlenceli bilgi içeriğini gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde güncelleyerek özelleştirilmiş ekrana yönelik içerik türünü ve boyutunu belirlemenize olanak tanır.

Showing the page of the Screenfeed website

Kontrol Paneli ve Bildirim

LG SuperSign Cloud kontrol paneli, lisanslama bilgileri, cihaz durumu ve daha fazlasına ilişkin anlık veri görüntüsü sağlar. Kontrol panelinin UX/GUI içgörüleri işinizi daha akıllıca yönetmenize yardımcı olur.

 

 

Showcasing real screens from the Dashboard and Report sections of the LG SuperSign Cloud webpage

Kontrol Paneli

Kullanımı kolay kontrol panelinden faydalı verilerinize zahmetsizce erişin ve kolaylık sağlayan hızlı erişim işlevini kullanın.

Dashboard

Bildirim

Cihaz durumu ve içerik kullanımı verileriyle ilgili çeşitli raporlar sunulabilir. Bu bilgilerden yola çıkarak daha iyi müşteri hizmeti ve verimli işletme yönetimi konusunda içgörüler edinebilirsiniz.

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