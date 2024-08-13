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Bulut Tabanlı İçerik Yönetimi Çözümüyle Yaratıcılığı Tetikleyin ve Verimliliği Artırın
LG SuperSign Cloud
LG SuperSign Cloud, entegre dijital bilgi ekranı yönetimi için kapsamlı ve vazgeçilmez yazılım çözümüdür*. Bu çözüm, ekran içeriğini daha kolay oluşturup dağıtabilmenizi ve birden fazla ekranı uzaktan yönetebilmenizi sağlar. Ayrıca birçok cihazın eş zamanlı kontrolü mümkündür ve bildirim özellikleri daha kolay idare olanağı sağlar. Bunlara ek olarak, çok sayıda profesyonel içerik ortağı farklı şablonlar ve içerikler sağlayabilmektedir**. LG SuperSign Cloud ile başarılı bir işletmeye bir adım daha yakınsınız.
* Çözümün uygulanabilirliği üründen ürüne değişiklik gösterebilir. Lütfen bölgenizdeki satış ekibiyle görüşerek onay alın.
** Ortaklık hizmetlerinden yalnızca hizmet paketlerine ücretli abone olan müşteriler yararlanabilir.
Bulut Hizmeti
Bulut tabanlı çözümler gitgide daha fazla benimsenerek fiziksel sunuculara dayalı geleneksel şirket içi çözümleri geride bırakıyor. LG SuperSign Cloud, bulut tabanlı çözüm avantajları sunan, dijital bilgi ekranı yönetimi için ideal bir çözümdür.
Uzaktan Kumanda
LG SuperSign Cloud, cihaz durumunu uzaktan kontrol etmenizi ve izlemenizi sağlayarak gereksiz ziyaretleri azaltır. Ağ bağlantısıyla operasyonunuzu istediğiniz yerden ve istediğiniz zaman yürütebilirsiniz. Geniş bir alana yayılmış ekipmanlarınızı tek bir yerden yönetebilir, böylece süreci daha verimli ve kolay hale getirebilirsiniz.
Düşük Başlangıç Maliyeti
Kendi sunucunuzu barındırarak bir çözüm kurmak maliyetli olabilir çünkü çözüm lisanslarını satın almak ve ilk sistemi kurmak pahalıdır. Ancak bulut sunucu tabanlı çözümler, fiziksel sunuculara veya operasyon maliyetlerine gerek olmadığı için şirket içi çözümlerle karşılaştırıldığında daha düşük ilk yatırım maliyetlerine sahiptir. Yıllık abonelikler sayesinde düşük bir başlangıç maliyetiyle çalışırlar.
İçerik yönetimi
Bilgi ekranı ürünleri kullanan işletmelerin, ekranlarında oynatacakları çeşitli görsel unsurları bağımsız olarak üretmeleri ve yönetmeleri gerekir. LG SuperSign Cloud’un içerik yönetimi özelliği sayesinde farklı iş ortamlarına yönelik malzeme oluşturmak ve güncellemek zahmetsiz hale geliyor.
İçerik Oluşturma
LG SuperSign Cloud ile kolay yükleme imkanı, uzman düzenleme seçenekleri, video çalışmaları ve tasarımcı şablonlarının bulunduğu zengin bir kütüphaneye erişim sayesinde içeriklerinizi zahmetsizce oluşturun.
1) Customizable elements include background color, content, texts, QR codes, stickers, widgets.
2) Professional partner content requires a separate paid subscription.
İçerik yayımlama
Oluşturduğunuz yeni içeriği, LG SuperSign Cloud’un içerik yayımlama özelliğini kullanarak bağlı bilgi ekranlarınıza kolayca dağıtabilirsiniz. Süreç basittir: Önce içeriği bulut sunucusuna yükleyerek işe başlayın ve ardından yayımlamak istediğiniz içeriği seçin. İçeriği isterseniz cihaz yönetimi sayfasından isterseniz de içerik düzenleme sayfasından yayımlama esnekliğine sahipsiniz.
3) This feature is accessible to customers with a music service subscription.
Art Lounge
Ortama uygun bir atmosfer yaratmak için bilgi ekranınızda sanatsal çalışmaları sergileyin. Art Lounge özelliği, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmak için ekrana yansıtılabilecek farklı temalara sanatsal çalışmalar sunar. Bu çözüm sayesinde derlediğiniz sanatsal çalışmaların ekrana nasıl yansıtılabileceğini görebilir ve bunları ekranlara dağıtabilirsiniz.
* An additional cost is required to use the Art Lounge feature.
Video Wall
Birden fazla ekrandan oluşan bir video wall ile dijital bilgi ekranınızın etkisini artırın. LG SuperSign Cloud video wall özelliği, farklı senkronizasyon modlarıyla yönetimi kolaylaştırır, tek bir geniş ekran ya da dört bağımsız ekran halinde çalışmaya olanak tanır. Ayrıca video wall’unuzu uzaktan izleme ve kumanda sayesinde güç ayarlarını ve içerik oynatmayı yönetebilirsiniz.
Kurallar
LG SuperSign Cloud ile bilgi ekranı operasyonlarınızı geliştirin. Kurallar özelliği, içerik gösterimini programa, cihaz ayarlarına ve dış sıcaklığa göre özelleştirmenizi sağlar. Kesin koşullar ile içerik türlerini belirleyin ve harici verilere bağlantı verin, böylece içeriğin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yayımlanmasını sağlayın. Bu özellik kusursuz ve hassas operasyonu garanti eder.
Cihaz Yönetimi
Kapsamlı yönetim aracımızla cihazlarınızı kolay ve akıllı bir şekilde yönetin. LG SuperSign Cloud’a bağlı her cihaz için ayrıntılı bilgileri tek bir ekranda görüntüleyin, hem hızlı hem de gelişmiş kontrol özelliklerini kullanarak her cihazı kontrol edin.
Cihaz Kontrolü
LG Supersign Cloud’a bağlı tüm cihazlar sıralanır, bu da size ekran küçük resimleri, model adları ve IP adresleri gibi ayrıntılı bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleme olanağı sağlar. Ayrıca hızlı kontrol, sık kullanılan ayarların kolayca değiştirilmesini sağlar. Gelişmiş kontrol seçenekleriyle ayarlarınızı daha fazla özelleştirebilirsiniz.
İçerik Ayarı
Her cihaz için bir içerik yayımlama programı ayarlayabilir ya da programlanmış içerik bulunmadığında görüntülenmek üzere bir varsayılan içerik belirleyebilirsiniz. Ayrıca sunulan şablonları kullanarak herkese açık bir acil durum mesajı oluşturabilir ve bunu birden fazla cihazda yayımlayabilirsiniz.
Profesyonel İçerik Ortakları
Dijital bilgi ekranı yönetiminde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri de içerik oluşturmaktır. LG SuperSign Cloud’un sunduğu şablonları ve düzenleyicileri kullanarak içerik oluşturabileceğiniz gibi harici profesyonel içerik ortaklarından hizmet alarak da kolayca yüksek kaliteli içerikler oluşturabilirsiniz.
* Ortak tarafından sağlanan içeriği kullanmak için ücretli abonelik gerekmektedir.
İçerik Tasarlayın
Mağazanızın özelliklerini gösteren bir menü panosu veya tanıtım bilgilerinin yer aldığı bir poster tasarlamak zor olabilir. DSmenu ve PosterMyWall’un sunduğu profesyonel şablonlar ve düzenleyici sayesinde kullanıcılar daha kısa sürede ve kolayca yeni içerik oluşturabilir.
Sanatsal İçerik
Düzenli olarak yeni içerik oluşturmak zor bir iştir. Ancak LG SuperSign Cloud’un sanatsal içerik hizmeti olan ArtPlayer, kullanıcılara ekranlarında gösterebilecekleri çeşitli seçkin sanatsal çalışmalar sunarak ofisler, otel lobileri ve restoranlar gibi ortamlarda atmosferi zenginleştirir.
Müzik İçeriği
Utilizing Wantreez Music’s expertly curated playlists can add depth to your content if it feels bland without sound. These playlists aim to blend seamlessly with on-screen content, improving the ambiance and enriching the customer experience.
Eğlenceli Bilgi İçeriği
Screenfeed ile bilgi ekranlarınız canlı ve güncel görünsün. Bu araç, sosyal medya ve eğlenceli bilgi içeriğini gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde güncelleyerek özelleştirilmiş ekrana yönelik içerik türünü ve boyutunu belirlemenize olanak tanır.
Kontrol Paneli ve Bildirim
LG SuperSign Cloud kontrol paneli, lisanslama bilgileri, cihaz durumu ve daha fazlasına ilişkin anlık veri görüntüsü sağlar. Kontrol panelinin UX/GUI içgörüleri işinizi daha akıllıca yönetmenize yardımcı olur.
Kontrol Paneli
Kullanımı kolay kontrol panelinden faydalı verilerinize zahmetsizce erişin ve kolaylık sağlayan hızlı erişim işlevini kullanın.
Bildirim
Cihaz durumu ve içerik kullanımı verileriyle ilgili çeşitli raporlar sunulabilir. Bu bilgilerden yola çıkarak daha iyi müşteri hizmeti ve verimli işletme yönetimi konusunda içgörüler edinebilirsiniz.