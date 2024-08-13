LG SuperSign Cloud, entegre dijital bilgi ekranı yönetimi için kapsamlı ve vazgeçilmez yazılım çözümüdür*. Bu çözüm, ekran içeriğini daha kolay oluşturup dağıtabilmenizi ve birden fazla ekranı uzaktan yönetebilmenizi sağlar. Ayrıca birçok cihazın eş zamanlı kontrolü mümkündür ve bildirim özellikleri daha kolay idare olanağı sağlar. Bunlara ek olarak, çok sayıda profesyonel içerik ortağı farklı şablonlar ve içerikler sağlayabilmektedir**. LG SuperSign Cloud ile başarılı bir işletmeye bir adım daha yakınsınız.

* Çözümün uygulanabilirliği üründen ürüne değişiklik gösterebilir. Lütfen bölgenizdeki satış ekibiyle görüşerek onay alın.

** Ortaklık hizmetlerinden yalnızca hizmet paketlerine ücretli abone olan müşteriler yararlanabilir.