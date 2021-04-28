Fosil Yakıt Kullanmadan da Isınmak Mümkün: LG Therma V Monobloc

LG Therma V Monobloc Isı Pompası, fosil yakıt kullanmadan kaliteli, verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlıyor. Dış havadan emilen doğal enerji kullanan Therma V, CO2 emisyonunu yüksek oranda azaltıyor. Betonarme ya da kerpiç, kent ya da kırsal fark etmeksizin her yerde her tür yapıya uygun olan Therma V Monobloc, bu özelliği ile çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlıyor. LG Therma V, yaz aylarında da soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.

LG’nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi THERMA V Monobloc da en çevre dostu ürünler arasında gösteriliyor.

Fazla üzerinde durulmasa da, kış soğukları ve beraberinde gelen ısınma ihtiyacının en büyük sıkıntılarından biri de kullanılan yakıtların çevreye verdiği zarar. Gözle görünmeyen ancak çok büyük olan etkileri bir yana, kış aylarında fosil yakıt kullanılan bir bölgede meydana gelen koku bile başlı başına soluk almayı güçleştiriyor. LG, Therma V Monobloc Isı Pompası ile hem kaliteli ve güçlü bir ısınma sağlıyor, hem de düşük maliyeti ve çevre dostu olması ile kullanıcıları mutlu ediyor.

Her Türlü Binaya Uyumlu

LG Therma V Monobloc, kent ya da kırsal alan fark etmeksizin her türlü binaya uygulanabiliyor. Kullanıcıların hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran, hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacını karşılayarak kış soğuklarında onlara konfor sağlayan LG Therma V Monobloc, en soğuk iklimlerde bile performansı ile kendini kanıtlıyor. Therma V, sadece sıcak su ve ısınma değil, sıcak yaz aylarında da soğutma derdine çözüm oluyor. Üstelik tüm bunları yüksek kapasitede optimum enerji verimliliği ile çalışıp maliyet tasarrufu sağlayarak yapıyor. Klasik ısıtıcılara oranla 4 kat daha etkili olan LG Therma V, ne kadar uzun süre kullanılırsa o oranda maliyet tasarrufu sağlıyor.

Fosil Yakıta Son

Dış havadan emdiği doğal enerjinin yüzde 75’ini kullanan LG Therma V Monobloc, böylelikle enerji ihtiyacının sadece yüzde 25’ini elektrikten almış ve sağladığı maliyet tasarrufunun yanı sıra, klasik yöntemlere oranla CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltmış oluyor. LG Therma V, bu özelliği ile, fosil yakıt kullanmadan ve çevreye zarar vermeden ısınmayı mümkün kılıyor.

En Çevreci Isı Pompası: LG ThermaV R32 Monobloc

LG’nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi THERMA V Monobloc, kullanıma yönelik sıcak suyu, yerden ısıtma veya radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile kullanılabiliyor. Geleneksel bir kazan sisteminin yerini alan ve doğrudan su tesisatına bağlanan THERMA V R32 Monobloc, enerji verimliliği, Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilmesi gibi ileri teknoloji özellikleriyle öne çıkıyor. LG'nin bu sektördeki uzmanlığını açıkça gösteren THERMA V R32 Monobloc, - 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65 ºC'ye kadar sıcak su sağlayabiliyor. Ayrıca LG’nin devrim niteliğindeki R1 kompresörü ile rakipsiz bir verimlilik ve güvenilirlik sunuyor. THERMA V R32 Monobloc ürünlerinde kullanılan bu teknoloji sayesinde, kullanıcı istenen sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca bu yeni teknoloji, geleneksel bir kompresörde bulunan salınım hareketini ortadan kaldırarak, daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

Ürün videosu için: https://www.youtube.com/watch?v=gRmjQgzjVTk&t=29s