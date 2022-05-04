LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Şirketinde İklimlendirme Çözümü İş Birimi Başkanı James Lee, “Ardışık beşinci yılda da AHRI Performans Ödülünü kazanmak, her LG HVAC çözümünün içerdiği kalite, performans ve güvenilirliğin bir kanıtıdır” dedi. "Müşterilerimizin ürünlerimize duyduğu güven, hem Kuzey Amerika'da hem de tüm dünyada devam eden başarımızın önemli bir nedenidir. Müşteri değerini en üst düzeye çıkaran yenilikçi çözümler sunarak, HVAC pazarındaki konumumuzu güçlendirmeye ve endüstri lideri olarak itibarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”