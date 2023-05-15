LG Enerji Verimli, AI Motora Sahip Multi V i’yi Pazara Sundu

Multi V i'nin yapay zeka motoru, rahatlığı ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan Otomatik Ayarlama ve Uzaktan Yükseltme gibi çeşitli akıllı özelliklere güç sağlıyor. Otomatik Ayarlama sistemi, kompresörü ve motoru ilk kurulum sırasında veya değiştirilmeleri gerektiğinde otomatik olarak ayarlayarak daha hızlı ve daha kolay kurulum ve servis sağlıyor. Uzaktan Yükseltme Sistemi ile, yerinde servis ziyareti gerekmeden otomatik olarak en son yazılım sürümüne güncellenebiliyor. Ayrıca Multi V i, servis sürelerini kısaltmaya ve güvenilirliği artırmaya yardımcı olmak için otomatik sistem analizi ve okunması kolay durum raporları sağlayan AI Smart Diagnosis sunuyor.





LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi İklimlendirme Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee şunları söyledi: “Olağanüstü AI motorumuza sahip olan yeni Multi V i, gelişmiş enerji tasarrufu, daha hoş bir iç ortam ve olağanüstü rahatlık sunuyor. LG, en son yapay zekasını ve endüstri lideri HVAC teknolojilerini kullanarak eksiksiz hava çözümleri sunmaya devam edecek.”

1 24 beygir gücü (HP) modeli Multi V i kullanılarak KS Test Standardı (KS B ISO 15042:2006) uyarınca dahili olarak test edilmiştir. Sonuçlar, uygulanan modele, yerel sıcaklığa ve gerçek ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2 Mevcut ayarlar 50, 55, 60, 65 ve 70 desibeldir.

3 Hava Durumu Bilgileri Kontrolü, AccuWeather uygulamasını ThinQ sunucusuna bağlayarak kullanılabilir.

Sonuçlar, uygulanan modele, yerel sıcaklığa ve gerçek ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

4 Enerji Verimliliği Derecelendirmesine (EER) göre LG Multi V 5'e (8HP) kıyasla enerji verimliliğinde yüzde 15 artış. ARUM080LTE6 (Multi V i) ve ARUM080LTE5 (Multi V 5) test modelleri kullanılarak Eurovent tarafından test edilmiştir. Sonuçlar kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

5 RPUX202X9E (Multi V i) modelinin güç tüketimi, RPUW20GX9E (Multi V 5) modeline kıyasla yüzde 12 azaltılmıştır.

6 Multi V i, eksi 15 ila 52 santigrat derece (kuru termometre) arasındaki sıcaklıklarda (dış mekanda) güvenilir soğutma işlemi sağlayabilir ve 43 santigrat dereceye (kuru termometre) kadar yüksek sıcaklıklarda tam kapasiteyle çalışabilir. LG'nin Ürün Veri Kitabındaki (PDB) LG Multi V i performans verilerine dayalıdır.

7 Multi V i, eksi 30 ila 18 Santigrat derece (ıslak ampul) arasındaki sıcaklıklarda (dış ortam) güvenilir ısıtma işlemi sağlayabilir ve eksi 10 Santigrat dereceye (ıslak ampul) kadar düşük sıcaklıklarda tam kapasitede çalışabilir. LG'nin PDB'sindeki LG Multi V i performans verilerine dayalıdır. Sonuçlar, uygulanan modele, yerel sıcaklığa ve gerçek ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.