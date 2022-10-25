LG Geleceğin Evlerine İklimlendirme Çözümleri Sunuyor

LG Therma V Isı Pompası, tüketicilere yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısınma çözümü sunuyor. Her türlü yapıya uyum sağlayan LG Therma V Isı Pompası, yüzde 75 oranında havadan emilen doğal enerji ile çalışarak, yağ ve gaz boylerlerine göre CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Bu özelliği ile LG Therma V, tüketicilere konfor sunarken sürdürülebilir bir gelecek için de katkıda bulunuyor. Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V’in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sunuyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Kullanıcıların hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran Therma V, en soğuk iklimlerde bile performansı ile kendini kanıtlıyor. -25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65ºC'ye kadar sıcak su sağlayabiliyor.



Bu özellikleri ile Therma V, performanstan ödün vermeden kullanıcıların karbon ayak izlerinin düşürülmesine katkıda bulunmuş oluyor.