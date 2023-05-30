Eski, Pahalı HVAC Sisteminizi Değiştirirken Dikkate Alınması Gerekenler

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• Bir HVAC sisteminin tipik ömrü yaklaşık 15 ila 20 yıldır.* Yine de, yıllarca düzenli kullanımdan sonra, bir HVAC sisteminin verimliliği ve performansı doğal olarak azalmaya başlar. Neyse ki, HVAC sisteminizin verimliliğinin ve performansının düşüşte olabileceğine dair işaretler var. Aşağıdaki kontrol listesinden HVAC sisteminizin ömrünün tükenip tükenmediğini control edebilirsiniz.
*HVAC sistemlerinin gerçek ömrü ortama ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. [Kaynak] ASHRAE Ekipman Ömrü Beklentisi tablosu
• Yeni Bir HVAC Sistemine İhtiyaç Duyduğunuzu Gösteren İşaretler
o Faturalarınızın beklenmedik şekilde artması
o Isınma ya da soğutma performansının bozulması
o Alışılagelmişin dışında ses ve koku probleminin ortaya çıkması
o Ekipmanınızın beklenen ömrünün dolmaya başlaması
o Egzoz yoluyla enerjinin kaybedilmesi
o Gözle görülür arızaların ortaya çıkması
Bu sorunlardan kaç tanesini yaşıyorsunuz? Kontrol listesindeki işaretlerden birkaçını yaşıyorsanız, HVAC sistemini değiştirmeyi düşünmenizin zamanı gelmiş olabilir. Özellikle işletme maliyetleri sürekli artıyorsa karar verme zamanı gelmiştir.
Eski sisteminizi değiştirerek HVAC işletme maliyetlerini azaltmak istiyorsanız, aday sisteminizin bir inverter sistemi olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Bir invertör HVAC sisteminin maliyetinin, sabit hızlı sistemden biraz daha pahalı olduğunu sık sık duyuyoruz, ancak geliştirilmiş sistem verimliliği, sonunda ilk yatırım maliyetlerini karşılayacaktır. Bunun nedeni, invertör teknolojisinin geleneksel kompresörlere göre benzersiz performans, verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sunmasıdır.
◼ Azaltılmış Enerji Tüketimi
Geleneksel sabit hızlı kompresörlerle karşılaştırıldığında, invertörün değişken hızlı çalışması enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. İnvertör teknolojisi, istenen sıcaklık seviyesini korurken özellikle düşük çalışma yüklerinde etkilidir.
• LG'nin üstün invertör kompresörüyle, HiPOR™ ve Akıllı Yağ Yönetimi gibi çeşitli yenilikçi teknolojilerden yararlanarak enerji maliyetinizi azaltabilirsiniz.
Yağ geri dönüşüyle ilgili sorunlar, HVAC sistemlerini uzun süredir rahatsız etmekte, çözümleri geciktirmekte ve tam potansiyellerine ulaşmalarını engellemektedir. HiPOR™, yağı doğrudan kompresöre geri döndürerek bu sorunu çözer ve en temel HVAC verimsizliklerinden birinin çözülmesine yardımcı olur.
LG'nin Akıllı Yağ Yönetimi özelliği, kompresörün yağ dengesini gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için sensörler kullanır ve gereksiz yağ geri kazanım işlemlerini azaltır. Gelişmiş sistem, güç tüketimini azaltmak için sensörle birlikte çalışan bir yağ dengeleme ve geri dönüş algoritması kullanır.
◼ Güçlü İklim Kontrolü Performansı
İnverter kompresörler, HVAC sistemlerinin istenilen sıcaklığa daha hızlı ulaşmasını sağlar. İstenen sıcaklık karşılandığında, değişken hızlı invertör kompresörler, hedef sıcaklığı dalgalanma olmadan tam olarak korumak için ayarlanır. Bu, yalnızca %0 veya %100 güçte çalışan sabit hızlı kompresörlere kıyasla genel enerji kullanımından tasarruf sağlayacaktır.
◼ Geliştirilmiş Dayanıklılık
Daha dayanıklı yapılar ve bileşenler, daha az bakım çabası ve motor için daha uzun bir kullanım ömrü anlamına gelir ve bu da sonunda işletme maliyetlerini de düşürür. LG'nin invertör kompresörü, normalde uçak motorlarında kullanılan gelişmiş bir malzeme olan PEEK (Polietereterketon) ile geliştirilmiş bir yatak sistemine sahiptir ve bu verimli altyapı, sistemin herhangi bir yağ olmadan uzun süre çalışmasına olanak tanır.
◼ Güvenilir Isıtma Performansı
İnverter kompresörler, çok çeşitli operasyonları kullanarak zorlu sıcaklıklarda bile güvenilir ısıtma sağlayabilir. Ek olarak, LG'nin gelişmiş Buhar Enjeksiyon teknolojisi, elektrik faturasını artırmadan soğuk ortamlarda verimli ısıtma sağlamak için en yeni iki aşamalı sıkıştırma yaklaşımını kullanır.
• ◼ Sessiz Çalışma
Tükenmiş bir HVAC sistemi, gürültülü bir motor sürekli açılıp kapandığında günlük bir rahatsızlık haline gelebilir. Ancak LG'nin invertör kompresörleri, düşük gürültü seviyelerinde çalışacak şekilde optimum şekilde tasarlanmıştır.
Bu noktaya kadar, bir inverter HVAC sisteminin avantajlarını ve neden yatırım yapmak için harika bir seçenek olduğunu tartıştık. LG HVAC, VRF, tek bölmeli, çoklu bölme ve paket ünitelerden soğutucular. Ancak bu gelişmiş inverter teknolojisi, LG HVAC çözümlerini özel kılan tek şey değil. LG çözümlerini maliyet tasarrufu açısından verimli kılan diğer yenilikleri ele alalım.
• ◼ Ultimate için Tasarlandı, Multi V 5
LG MULTI V 5, LG'nin optimum enerji verimliliği sağlarken aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmek için gelişmiş teknolojileri bir araya getiren amiral gemisi VRF modelidir.
Ultimate için Tasarlandı, Multi V 5
Multi V 5, yukarıda belirtilen LG invertör avantajlarına ek olarak birçok verimli özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden biri de Dual Sensing Control. Yalnızca sıcaklığı düzenleyen geleneksel klimaların aksine MULTI V 5, soğutma ve ısıtmayı verimli bir şekilde yönetmek için sıcaklık ve nem seviyelerini algılayan Çift Algılama Kontrolü ile donatılmıştır. Sonuç olarak, bu işlev, iç mekan konfor seviyelerini korurken optimum enerji verimliliği sağlar.
Tipik VRF'ler, sabit bir iç ortam sıcaklığını sürdürmek için normalde önemli ölçüde dalgalanır, bu da onları oldukça verimsiz hale getirir. Yine de Akıllı Yük Kontrolü gibi verimli sistemler, dış ünitenin tahliye soğutucu akışkan sıcaklığının kontrol edilmesini mümkün kılarak enerji verimliliğini artırır.
• ◼ Modern Chiller Çözümü, Inverter Scroll Chiller
Halihazırda su bazlı bir soğutma grubu sistemi kullanıyorsanız LG'nin inverter scroll soğutma grubu iyi bir alternatif olabilir. LG Hava Soğutmalı Inverter Scroll Soğutucu, modern bir çözümün mükemmel bir örneğidir. LG Multi V'nin üstün invertör kompresör ve enerji maliyetlerini azaltan Dual Sensing özellikleri gibi üstün teknolojilerini kullanır. Yine de, Inverter Scroll Chiller sistemi ile mevcut su borularını kullanmaya devam edebilirsiniz.
Modern Chiller Çözümü, Inverter Scroll Chiller
LG Hava Soğutmalı Inverter Scroll Chiller, VRF ürünlerinde uygulanan ve 15 Hz'den 120 Hz'e kadar daha geniş bir çalışma aralığı sağlayan ikiz invertör kompresörlerle donatılmıştır.
Genellikle karmaşık olan su soğutmalı çözümlerin aksine, LG'nin aerodinamik Inverter Scroll Chiller'ı çok daha verimli alan kullanımına olanak tanır. Kurulumu basitleştirmesine ve çözümün ayak izini azaltmasına ek olarak, modüler tasarımı daha sonra sistemin kolayca genişletilmesine olanak tanır. Ve kolay bir sistem genişletmesi, HVAC işletme maliyetlerinde genel bir azalma anlamına gelir.
• ◼ Tüm Paket, İnverter Tekli Paket
Alışveriş merkezi gibi ticari binanızda paket sistem kullanıyorsanız LG Inverter Tekli Paket'i düşünmelisiniz. LG'nin benzersiz invertör teknolojisinin tümünü korurken çeşitli işletim kolaylıklarını ve dayanıklılığı destekler. Tek Paketli çözüm, sistem verimliliğini optimize eden ve güç kaynağını gerekli çalışma yüküne uyacak şekilde ayarlayarak enerji tüketimini azaltan iki invertör kompresörle birlikte gelir.
Inverter Single Package, enerji verimliliği ile bina sahipleri ve yöneticileri için en uygun olduğunu kanıtlıyor. Direct Drive Fan Motoru ile kasnak ve kayışın ayarlanmasına veya periyodik olarak gres enjeksiyonuna gerek kalmadığından kurulum süreci basitleştirilir, bakım kolaylaşır ve onarım maliyetleri azalır.
LG'nin Inverter Single Packaged ürünü, Dual Sensing Control ile de donatılmıştır. Islak yaz günlerinde ısının hızlı bir şekilde giderilmesi için daha soğuk hava tahliye edilir ve kuru yaz günlerinde odayı ferahlatmak için daha yumuşak hava tahliye edilir. Bu fonksiyon ideal hava koşullarını sağlarken aşırı ve gereksiz soğutmayı önler ve enerji tüketimini azaltır.
İnvertör teknolojisinde öncü olan LG'nin eksiksiz invertör HVAC ürünleri serisi, HVAC işletme maliyetlerinin düşürülmesi konusunda tüketicilere yüksek memnuniyet getirecektir. HVAC sistemi yükseltmeniz iç üniteleri içeriyorsa, dış ünitelere ek olarak LG, hava temizleme ve havalandırma ile iç mekan hava kalitesini artırmak için çeşitli çözümler sunar. Toplamda, hem dış hem de iç ünitelerin yüksek verimli LG HVAC'a genel bir sistem yükseltmesi, işletme maliyetlerini düşürecek ve kiracınızın sağlığı için daha iyi hava kalitesi sağlayacaktır.