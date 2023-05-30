Eski, Pahalı HVAC Sisteminizi Değiştirirken Dikkate Alınması Gerekenler

o Faturalarınızın beklenmedik şekilde artması

o Isınma ya da soğutma performansının bozulması

o Alışılagelmişin dışında ses ve koku probleminin ortaya çıkması

o Ekipmanınızın beklenen ömrünün dolmaya başlaması

o Egzoz yoluyla enerjinin kaybedilmesi

o Gözle görülür arızaların ortaya çıkması



Bu sorunlardan kaç tanesini yaşıyorsunuz? Kontrol listesindeki işaretlerden birkaçını yaşıyorsanız, HVAC sistemini değiştirmeyi düşünmenizin zamanı gelmiş olabilir. Özellikle işletme maliyetleri sürekli artıyorsa karar verme zamanı gelmiştir.



Eski sisteminizi değiştirerek HVAC işletme maliyetlerini azaltmak istiyorsanız, aday sisteminizin bir inverter sistemi olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Bir invertör HVAC sisteminin maliyetinin, sabit hızlı sistemden biraz daha pahalı olduğunu sık sık duyuyoruz, ancak geliştirilmiş sistem verimliliği, sonunda ilk yatırım maliyetlerini karşılayacaktır. Bunun nedeni, invertör teknolojisinin geleneksel kompresörlere göre benzersiz performans, verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sunmasıdır.



◼ Azaltılmış Enerji Tüketimi

Geleneksel sabit hızlı kompresörlerle karşılaştırıldığında, invertörün değişken hızlı çalışması enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. İnvertör teknolojisi, istenen sıcaklık seviyesini korurken özellikle düşük çalışma yüklerinde etkilidir.



• LG'nin üstün invertör kompresörüyle, HiPOR™ ve Akıllı Yağ Yönetimi gibi çeşitli yenilikçi teknolojilerden yararlanarak enerji maliyetinizi azaltabilirsiniz.



Yağ geri dönüşüyle ilgili sorunlar, HVAC sistemlerini uzun süredir rahatsız etmekte, çözümleri geciktirmekte ve tam potansiyellerine ulaşmalarını engellemektedir. HiPOR™, yağı doğrudan kompresöre geri döndürerek bu sorunu çözer ve en temel HVAC verimsizliklerinden birinin çözülmesine yardımcı olur.



LG'nin Akıllı Yağ Yönetimi özelliği, kompresörün yağ dengesini gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için sensörler kullanır ve gereksiz yağ geri kazanım işlemlerini azaltır. Gelişmiş sistem, güç tüketimini azaltmak için sensörle birlikte çalışan bir yağ dengeleme ve geri dönüş algoritması kullanır.



◼ Güçlü İklim Kontrolü Performansı

İnverter kompresörler, HVAC sistemlerinin istenilen sıcaklığa daha hızlı ulaşmasını sağlar. İstenen sıcaklık karşılandığında, değişken hızlı invertör kompresörler, hedef sıcaklığı dalgalanma olmadan tam olarak korumak için ayarlanır. Bu, yalnızca %0 veya %100 güçte çalışan sabit hızlı kompresörlere kıyasla genel enerji kullanımından tasarruf sağlayacaktır.



◼ Geliştirilmiş Dayanıklılık

Daha dayanıklı yapılar ve bileşenler, daha az bakım çabası ve motor için daha uzun bir kullanım ömrü anlamına gelir ve bu da sonunda işletme maliyetlerini de düşürür. LG'nin invertör kompresörü, normalde uçak motorlarında kullanılan gelişmiş bir malzeme olan PEEK (Polietereterketon) ile geliştirilmiş bir yatak sistemine sahiptir ve bu verimli altyapı, sistemin herhangi bir yağ olmadan uzun süre çalışmasına olanak tanır.



◼ Güvenilir Isıtma Performansı

İnverter kompresörler, çok çeşitli operasyonları kullanarak zorlu sıcaklıklarda bile güvenilir ısıtma sağlayabilir. Ek olarak, LG'nin gelişmiş Buhar Enjeksiyon teknolojisi, elektrik faturasını artırmadan soğuk ortamlarda verimli ısıtma sağlamak için en yeni iki aşamalı sıkıştırma yaklaşımını kullanır.



• ◼ Sessiz Çalışma

Tükenmiş bir HVAC sistemi, gürültülü bir motor sürekli açılıp kapandığında günlük bir rahatsızlık haline gelebilir. Ancak LG'nin invertör kompresörleri, düşük gürültü seviyelerinde çalışacak şekilde optimum şekilde tasarlanmıştır.



Bu noktaya kadar, bir inverter HVAC sisteminin avantajlarını ve neden yatırım yapmak için harika bir seçenek olduğunu tartıştık. LG HVAC, VRF, tek bölmeli, çoklu bölme ve paket ünitelerden soğutucular. Ancak bu gelişmiş inverter teknolojisi, LG HVAC çözümlerini özel kılan tek şey değil. LG çözümlerini maliyet tasarrufu açısından verimli kılan diğer yenilikleri ele alalım.