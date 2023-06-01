Geleceğin Evleri Isı Pompası ile İklimlendiriliyor

LG Therma V Isı Pompası ile tüketicilere yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısınma çözümü sunuyoruz. Bu teknoloji geleceğin evleri için tasarlanmış, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayan, henüz yeterince yaygınlaşmasa da ileri de ısıtma ve soğutma denince akla gelen ilk teknoloji olacağını düşündüğümüz bir sistem. Her türlü yapıya uyum sağlayabilmesi önemli. Diğer taraftan CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltması çok önemli. Ürüne yapmış olduğunuz yatırımı kısa vadede geri alabiliyorsunuz çünkü LG Therma V Isı Pompası, yüzde 75 oranında havadan emilen doğal enerji ile çalışıyor, bu da enerji harcamalarını diğer bir söylemle elektrik faturalarını önemli ölçüde düşürüyor. Therma V, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti “Bizler LG Türkiye olarak bu gibi seminerlere katılım amacımız sizlere sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, aynı zamanda ısıtma ve soğutma kökenli elektrik tüketimi dışında tüm paydaşlar olarak geleceğin yeşil evlerinin hazırlanmasında yeni ve çevreci su tüketimi bilincinin de oluşturulmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz.”



Farklı sektörlerden yüzlerce yöneticiye LG Therma V Isı Pompası ile ilgili bilgi veren Solimpeks Genel Müdürü Gazi Çelebi ise, “Tüm dünyada özellikle enerji sektöründe büyük bir dönüşüm söz konusu, sürdürülebilirlik, yüksek verimli ürünler ve bunla beraber mutlaka yüksek verimli sistem tasarımları gerekiyor. Hepimiz yakın gelecekte enerji ve suyun çok daha kıymetli hale geleceğini biliyoruz. Biz de seminerlerimiz aracılığı ile konu ile ilgili farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istedik. Katılımcılar, dünyanın içinde bulunduğu enerji ve su krizleri, bunlara bağlı karbon emisyon azaltılması ve küresel iklim krizinde, sektörün ve dolayısıyla kendilerinin aslında ne kadar büyük birer rolü olduğunu anladılar. Artık biliyoruz ki, seminerlerimize katılanlar, kendilerine başvuran tüketicileri artık daha verimli, daha çevreci sistemleri tercih etmeye yönlendirecekler” dedi.