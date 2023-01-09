Üretimimizin karbon ayak izini azaltma konusunda üreticimiz, 'Karbon etkimizi hesapladıktan sonra kalan etkiler için çevresel katkı yaklaşımını oluşturmayı başardık' diyerek konuştu. Bu yaklaşım doğrultusunda karbon ayak izinin hesaplanması ve değerlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir ajans olan ATEO'dan (ateo.eco) ve eko-üretim projelerini başlangıcından itibaren değerlendiren bir danışman olan A Better Prod (abetterprod.com) yer alıyor. Bu kuruluşlar, genel karbon ayak izimizi en aza indirmeye yönelik çabalarımızın verimli olmasını sağlamamıza yardımcı oluyor.



Ayrıca üretimimizin etkisini daha da dengelemek için bir tarımsal ormancılık projesine katılıyoruz. Bu proje sayesinde yaklaşık 300 ağaç diktik ve 4 günlük üretimin her biri için 1 gün olmak üzere 4 günlük tarımsal ormancılık araştırmasını finanse ettik. Çabalarımızı doğrulamak ve doğrulamak için Fransız Sertifikasyon kuruluşunun bir parçası olan AFNOR'dan bir denetim alacağız.