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The woman is looking at her cell phone.
Herşeyin Başladığı Yer
Sürecin duygusunu paylaşmak için filmin kendisi; erdemli ve sorumlu davranışları öne çıkarmadan, gizli bir şekilde kolektif bilinçdışına hitap edecek şekilde sunuyor ve bu eylemlerle bir tür normallik yaratıyor.
People gathered in the grass
Çevreye duyarlı Sürecimiz
The cup is displayed in an inverted state
* Üretim ekibi, yemek hizmetlerinden kaynaklanan israfı en aza indirmek için yeniden kullanılabilen bardaklardan su içti
A men holding a solor panel
* Üretim ekibi, yemek hizmetlerinden kaynaklanan israfı en aza indirmek için yeniden kullanılabilen bardaklardan su içti
Karbon Ayak İzimizi Dengeliyoruz
Ayrıca üretimimizin etkisini daha da dengelemek için bir tarımsal ormancılık projesine katılıyoruz. Bu proje sayesinde yaklaşık 300 ağaç diktik ve 4 günlük üretimin her biri için 1 gün olmak üzere 4 günlük tarımsal ormancılık araştırmasını finanse ettik. Çabalarımızı doğrulamak ve doğrulamak için Fransız Sertifikasyon kuruluşunun bir parçası olan AFNOR'dan bir denetim alacağız.
Woman planting plants
* Ekip yaklaşık 300 ağaç dikti ve 4 günlük tarımsal ormancılık araştırmasını finanse etti
* Ürünler ve çözümler ülkeye ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
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