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Karbon Ayak İzini Dengeleme Çalışmalarımızı Bir Adım Daha İleriye Taşıyoruz

Karbon Ayak İzini Dengeleme Çalışmalarımızı Bir Adım Daha İleriye Taşıyoruz

09/01/2023
LG Electronics olarak sürdürülebilirlik konusu, kurumsal felsefemizin derinliklerine yerleşmiş olup, tüm organizasyonel seviyelerdeki kararlarımızı etkilemektedir. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız, bizi Therma V hava kaynaklı yenilenebilir ısıtma çözümümüz gibi enerji açısından verimli ürünler yaratmaya ve çevresel ayak izimizi azaltma ve çevreye daha duyarlı bir geleceği teşvik etme amacıyla çevreye duyarlı uygulamaları benimsemeye yönlendiriyor. Bu felsefe, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak için çektiğimiz videolara da uzanıyor. #CareForWhereYouLive (#YaşadığınYeriÖnemse) ısı pompası kampanyamızın ikinci serisi olarak Therma V ısı pompası çözümünün yakaladığı sürdürülebilirliğin aynısını dikkate alarak “Yeni Ufuk” adlı kampanya videosunu hazırladık.

The woman is looking at her cell phone.

Herşeyin Başladığı Yer

Bu yaz hazırladığımız kampanya videosu, ekolojik sorumluluk taahhüdümüzle uyumlu, iç açıcı bir hikaye anlatıyor. Çevre bilincine sahip felsefemize sadık kalabilmek için film yapımının da çevreye duyarlı olması gerektiğini hissettik. Başlangıçta sürecin oldukça karmaşık olduğu ortaya çıktı. Ancak, işin içinde olan herkes sonuçta bunun gerçekleşmesi için bir araya geldi. Videonun Yapımcısı Charles şunları söyledi: 'Herkesin fikirlerini paylaşabildiği ve projenin kolektif başarısına katkıda bulunabildiği gerçek bir ekip çalışmasıydı.'
Sürecin duygusunu paylaşmak için filmin kendisi; erdemli ve sorumlu davranışları öne çıkarmadan, gizli bir şekilde kolektif bilinçdışına hitap edecek şekilde sunuyor ve bu eylemlerle bir tür normallik yaratıyor.

People gathered in the grass

Çevreye duyarlı Sürecimiz

Üretimin her adımında çevresel etkimizi azaltmak için çevreye duyarlı uygulamalar kullandık. Yerel personel temini ve yeniden kullanılabilir malzemelerin kullanılması gibi çabalar, hedefimize ulaşmamız açısından çok önemliydi. Dekoratörümüz Delphine bu çabalardan bahsederek şunları söyledi: 'Çok sayıda bitkiyi kiralamak yerine ödünç almayı başardık. Aynı zamanda bu, yaptığımız işe gerçek bir anlam kazandırdığını düşündüğüm, hiç de küçümsenmeyecek bir tasarruf.'

The cup is displayed in an inverted state

* Üretim ekibi, yemek hizmetlerinden kaynaklanan israfı en aza indirmek için yeniden kullanılabilen bardaklardan su içti

A men holding a solor panel

* Üretim ekibi, yemek hizmetlerinden kaynaklanan israfı en aza indirmek için yeniden kullanılabilen bardaklardan su içti

Karbon Ayak İzimizi Dengeliyoruz

Üretimimizin karbon ayak izini azaltma konusunda üreticimiz, 'Karbon etkimizi hesapladıktan sonra kalan etkiler için çevresel katkı yaklaşımını oluşturmayı başardık' diyerek konuştu. Bu yaklaşım doğrultusunda karbon ayak izinin hesaplanması ve değerlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir ajans olan ATEO'dan (ateo.eco) ve eko-üretim projelerini başlangıcından itibaren değerlendiren bir danışman olan A Better Prod (abetterprod.com) yer alıyor. Bu kuruluşlar, genel karbon ayak izimizi en aza indirmeye yönelik çabalarımızın verimli olmasını sağlamamıza yardımcı oluyor.

Ayrıca üretimimizin etkisini daha da dengelemek için bir tarımsal ormancılık projesine katılıyoruz. Bu proje sayesinde yaklaşık 300 ağaç diktik ve 4 günlük üretimin her biri için 1 gün olmak üzere 4 günlük tarımsal ormancılık araştırmasını finanse ettik. Çabalarımızı doğrulamak ve doğrulamak için Fransız Sertifikasyon kuruluşunun bir parçası olan AFNOR'dan bir denetim alacağız.

Woman planting plants

* Ekip yaklaşık 300 ağaç dikti ve 4 günlük tarımsal ormancılık araştırmasını finanse etti

İşletmelerin ekolojik ayak izlerini etkin bir şekilde azaltma zorunluluğunun farkındayız ve bu önemli çabada üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Daria, çabalarımızı şu sözlerle açıkladı: 'Çevreye duyarlı bir çekim yapmayı seçmek her zaman kolay bir karar değildir çünkü dikkatli planlama, koordinasyon ve ek kaynaklara yatırım yapma isteği gerektirir. Bununla birlikte, uzun vadeli faydaların başlangıçtaki zorluklardan çok daha ağır basacağına ve LG'nin daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunacağına ve bir bütün olarak sektörümüz ve toplumumuzda olumlu değişime ilham vereceğine inanıyoruz.' Hikayemizin ikinci kısmı için tekrar bizimle iletişime geçin. Bu, çevreye duyarlı video üretimine yönelik bu misyonu nasıl başardığımızı ayrıntılarıyla anlatıyor.

* Ürünler ve çözümler ülkeye ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

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