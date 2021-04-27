Hastanelerde Klima Sistemlerinin Önemi

Başta hastaneler olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarında klimalar hayati önem taşıyor. Modern bir HVAC sisteminin uzun vadeli fiziki ve operasyonel etki yaratacağını bilen

sağlık kuruluşları, klimaların hastane koşullarına ve hijyen kurallarına uygunluğunun yanı sıra, binanın yapısına uyum sağlaması ve enerji dostu olmasını da önemsiyor. Çok katlı binalar için gelişmiş teknolojileri birleştiren entegre bir çözüm olan LG MULTI V, işletme maliyetlerini en aza indirirken maksimum enerji verimliliği sağlıyor ve İkili Algılama Kontrolü sayesinde nem ve sıcaklığı algılıyor.



2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyada günlük hayatın yanı sıra, ekonomik hayatı etkileyen pandemi, zaten uzun yıllardır maliyetlerini kısmaya ve verimliliğini artırmaya çalışan sağlık sistemini de etkiledi. Başta hastaneler olmak üzere tüm sağlık kuruluşları artık kaynaklarını daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha tasarruflu şekilde kullanmaya çalışıyor. Deloitte’un hazırladığı “2020 Global Health Care Outlook” raporuna göre, dünya genelinde sağlık sistemlerinin bir çoğu finansal anlamda sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacıyla çözüm yolu arayışında. Bir yandan finansal kesintiler, bir yandan düzenli şekilde devam eden işletme giderleri, diğer bir yandan da yenilenme zorunluluğu gelen tıbbi cihaz, demirbaş ve diğerleri… Tüm bu giderlere bir de yeni bina ihtiyacı eklenince iş içinden çıkılamaz bir hal alabiliyor. Bu nedenle, artık sağlık hizmeti sağlayıcıları bütçe kısıtlamalarıyla başa çıkmak amacıyla yeni bina yapmak yerine, var olanı yenileme yoluna gidiyor. Amerikan Sağlık Hizmetleri Mühendisliği Derneği ve Sağlık Tesisleri Yönetimi tarafından yapılan araştırma, hizmet binası renovasyonu ve genişletmelere yatırım yapanların (yüzde 74), yeni inşaat yapımına kaynak ayıranlardan (yüzde 31) daha fazla sayıda olduğunu gösteriyor. Bunu yaparken de, hem alanında en iyi, hem de en verimli ürünleri kullanmayı tercih ediyor ki, finansal kaynaklarını en uygun şekilde kullanabilsinler.



Yenileme denince genellikle binaların fiziksel olarak yenilenmesi ve tadilat faaliyetleri akla gelir ancak, sistemlerin optimizasyonu da yenilenme içerisine giriyor. Kesintisiz olarak hizmet veren sağlık kuruluşlarının bina yenilemesi yaptırırken göz önünde bulundurması gereken sistemler arasında HVAC yani ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri de yer alıyor.

Yüzde 21’e Varan Enerji Verimliliği

LG tarafından çok katlı binalar için tasarlanan MULTI V, sağlık kuruluşlarının ihtiyacını tam olarak karşılıyor. Yenilikçi teknolojilerle dünyadaki en iyi enerji verimliliğini sunan LG MULTI V, soğutmada %3, ısıtmada %10, mevsimsel verimlilikte (soğutma) %21 enerji verimliliği sağlıyor. Tek bir ünite 26 HP'ye kadar kapasite sağlıyor, bu nedenle daha az dış ünite gerektiriyor. Bu da, geleneksel bir modele kıyasla toplam kurulum alanında % 23'e varan, ürün ağırlığında ise yüzde 15’e varan bir tasarruf sağlıyor. LG'nin özel "Ocean Black Fin" ısı eşanjörü ile aşındırıcı ortamlara dahi çalışmak üzere tasarlanan LG MULTI V’in, nem sensörü aracılığıyla buz çözme işleminin geciktirilmesi, yağ sensörü aracılığıyla kısmi buz çözme ve akıllı yağ yönetimi sayesinde kesintisiz ısıtma teknolojisi iyileştirilmiş durumda. Bu sayede, ısıtma süresinde günde %11 artış, güç girişinde ise % 7 azalma sağlanıyor.



Ayrıca, Multi V5 özelleştirilebilmesiyle de öne çıkıyor. Örneğin, Multi V ünite kullanıcıları, hassas sıcaklık kontrolü sağlamak için bir Hydro Kit ekleyebiliyorlar. Brezilya'daki Syrian Lebanese Hospital buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Kompleks, ameliyathaneler ve görüntüleme merkezleri için LG Multi V, Hydro Kit ve AHU'ların (Klima Santrali) birleşik bir çözümünü kullanıyor.



HVAC sistemini yenilerken uzun vadeli perspektif değişikliklerini dikkate almak, yerleşim planı üzerinde önemli bir etkiye sahip oluyor ve ek avantajlar sağlıyor. Böylelikle sağlık tesislerinin gelecekteki uygulanabilirliğini ve finansal sürdürülebilirliğini iyileştirmesine yardımcı oluyor.