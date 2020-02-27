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Lüks konut projelerinde, konut sakinlerine şık ve rahat bir ortam sağlamak çok önemlidir. Kanada'nın Burnaby şehrinde bulunan Escala projesinde de bu durum geçerli. Vancouver'ın hemen dışında, sahil kenarında yer alan bu 42 katlı yüksek bina; cömert yerleşim alanlarının yanı sıra kapalı yüzme havuzu ve spaya, özel spor salonuna, yoga stüdyosuna ve hatta bir sinemaya özel erişim sunan 14.000 m²'lik aktivite alanı sunuyor. En üst düzeyde konfor ve lüks sunmayı amaçlayan Escala projesi, bu projenin benzersiz gerekliliklerini karşılayabilmek üzere LG VRF sisteminden faydalandı.
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LG VRF sistemi, yüksek binalara daha verimli bir çözüm sunuyor
HVAC Göklere Yükseliyor
Escala binası, Vancouver metropol bölgesinde hava soğutmalı VFR teknolojisine sahip olan en yüksek binadır. Vancouver'da gayrimenkul önemli bir ticari değere sahip. Bu nedenle, bu projenin ana hedeflerinden biri, orta katlarda daha az dış ünite kullanarak binadaki kullanılabilir alanı maksimize etmek. Escala binası, 150 metreden uzun olması nedeniyle diğer VRF sistemleri için büyük bir engel teşkil ediyor. Fakat LG VRF sistemi, dış ve iç üniteler arasında 110 metrelik dikey yükseklik mesafesi sağlayarak Escala'nın bu hedefe ulaşmasına yardımcı oldu. Escala projesinde, LG'nin kurulum için daha az alan gerektiren çözümü, üstün performans ve yüksek verimlilik sağlayarak maliyetlerin düşmesini sağladı. 575V dış üniteler, LG'nin ek mekanik oda ihtiyacını ortadan kaldırırken kurulum ve işletme maliyetlerini azaltmasına da olanak tanıdı.
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Multi V 575V üniteleri, kurulum maliyetlerini ve enerji tüketimini azaltmayı başardı
Ayrıca, Kanada Standartlar Birliği tarafından yayınlanan B52 Yasası, bir HVAC sistemindeki soğutucu miktarının 12 kg/28 m³'ü geçmemesini öngörüyor. Bina yüksekliği, çalışma yükü ve binanın yapısı gibi çok çeşitli faktörlerle kapsamlı bir analiz yapan LG, performans veya verimlilikten ödün vermeden B52 Yasası düzenlemelerine uyum sağlayabilmek için iş ortaklarıyla birlikte çalıştı.
Multi V ısı geri kazanım sistemi, Escala'da eşzamanlı ısıtma ve soğutma sağlıyor
Hem Konut Sakinleri Hem De Proje Yöneticileri İçin Rahatlık
Escala'da kurulan Multi V ısı geri kazanım sistemi, binanın tamamında eşzamanlı ısıtma ve soğutma sağlamak için tüm iç ünitelerde kapsamlı iklim kontrolü sağlıyor. Bu iklim kontrol çözümü, konut sakinlerinin yüksek kaliteli bir konut projesinden beklediği konforu ve lüksü ortaya koyuyor. Ancak LG'nin üstün çözümlerinden yararlananlar yalnızca konut sakinleri değil. Escala proje yöneticileri de sahada danışmanlık, tüm ekipmanların denetimi ve kurulum öncesinde, kurulum sırasında ve kurulum sonrasında kapsamlı testler gibi avantajlarla tüm proje boyunca LG'den tam destek aldı. LG de proje boyunca hizmet ve performansa olan bağlılığını gerçek anlamda göstermiş oldu.
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Multi V dış üniteler, mevcut çatı katı alanını pratik bir şekilde kullanıyor
Bu yüksek katlı lüks konut binası için performans, konfor ve rahatlık çok önemliydi. LG, Multi V çözümüyle ideal HVAC sistemini sunmak için yerel iş ortaklarıyla yakın bir işbirliği içinde çalışmayı başardı. Bu dinamik çözüm, Escala'da lüks kavramını gerçek anlamda göklere çıkardı!
*Ürünler ve çözümler ülkeye ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Çözümler ve ürünler hakkında daha fazla bilgi için yerel LG ofisinizle iletişime geçmek üzere lütfen aşağıdaki “SATIN ALMA TALEBİ” başlığını tıklayın.