Escala binası, Vancouver metropol bölgesinde hava soğutmalı VFR teknolojisine sahip olan en yüksek binadır. Vancouver'da gayrimenkul önemli bir ticari değere sahip. Bu nedenle, bu projenin ana hedeflerinden biri, orta katlarda daha az dış ünite kullanarak binadaki kullanılabilir alanı maksimize etmek. Escala binası, 150 metreden uzun olması nedeniyle diğer VRF sistemleri için büyük bir engel teşkil ediyor. Fakat LG VRF sistemi, dış ve iç üniteler arasında 110 metrelik dikey yükseklik mesafesi sağlayarak Escala'nın bu hedefe ulaşmasına yardımcı oldu. Escala projesinde, LG'nin kurulum için daha az alan gerektiren çözümü, üstün performans ve yüksek verimlilik sağlayarak maliyetlerin düşmesini sağladı. 575V dış üniteler, LG'nin ek mekanik oda ihtiyacını ortadan kaldırırken kurulum ve işletme maliyetlerini azaltmasına da olanak tanıdı.