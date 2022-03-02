LG Electronics 2022 HVAC Portföyü ile AHR’de

Fuarın önemli konularından biri, LG'nin Inverter Scroll Heat Pump Chiller'in (ISHPC) resmi olarak piyasaya sürülmesi oldu. Hava soğutmalı chiller kategorisine yenilik getiren LG ISHPC, hem konfor hem de proses uygulamalarında sıcak ve soğuk su sağlamak için inverter teknolojisini kullanıyor ve sessiz çalışma, esneklik ve enerji verimliliğinden ödün vermeden güçlü performans sunuyor. VRF teknolojisinin temel tasarım özelliklerini soğutulmuş su üretimi ile birleştiren LG, sağlam bir dizi yüksek performans özelliğiyle hava soğutmalı soğutma grupları standardını yükseltiyor. Böylelikle, mühendislere ısıtma ve soğutma için esnek, uygun maliyetli ve uygun boyutta bir çözüm sunuyor. Yeni LG ISHPC'nin yüksek ısıtma düşük ortam performansı, pazarın elektrifikasyona yönelik artan eğilimine paralel olarak, karbon azaltma stratejisini desteklerken sıcak su ısıtma gereksinimlerini karşılayan uygulanabilir bir mühendislik çözümü olarak tanımlanıyor.