LG Inverter Scroll Soğutucu: Verimlilik ve Esneklik Bir Arada

Büyük tesislerde optimum iklim kontrolünü sağlamak için gelişmiş ve verimli bir teknoloji gerekiyor. Ayrıca, modern HVAC sistemlerinde verimli çözümler giderek daha da önem kazanıyor. LG'nin Hava Soğutmalı İnvertörlü Scroll Soğutucu, yenilikçi invertör teknolojisi ve sürdürülebilir bir soğutucu akışkan kullanarak üstün enerji verimliliği ve performans sağlıyor. Kompakt tasarımı ve düşük gürültülü çalışması, onu çok çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir seçim haline getirirken, akıllı kontrol özellikleri ve güvenilir ısıtma yetenekleri, modern soğutma ve ısıtma ihtiyaçları için sağlam bir çözüm sunuyor. Verimliliği ve dayanıklılığı artırmak için tasarlanan LG Inverter Scroll Soğutucunun bu özelliklerini inceleyelim.
R32 Soğutucu akışkan
Soğutucu akışkan, soğutma sisteminin önemli bir parçasıdır ve çevreye daha az etki ediyor. LG'nin Hava Soğutmalı İnvertörlü Scroll Soğutucusu, R410A gibi geçmişteki soğutucu akışkanlara kıyasla verimlilik, güvenlik ve bakım açısından önemli ölçüde iyileştirilmiş, 675 GWP değerine sahip R32 soğutucu akışkan kullanıyor.
LG inverter scroll chiller with R32 refrigerant
Yüksek Verimli İnvertör Teknolojisi
Soğutucunun enerji verimliliği, maliyet etkinliği ve enerji tasarrufu açısından önemli. Gün boyunca sıcaklıklar değiştikçe, soğutma yükü gereksinimleri de değişiyor. Sabit hızlı sistemlerin aksine, LG'nin invertörlü sistemi 30 Hz ila 120 Hz arasında geniş bir frekans çalışma aralığı sunarak gün boyunca soğutma yükündeki dinamik değişikliklere uyum sağlıyor. Yağla yağlanan sistemlerde, yağ dönüşü kompresöre dönmeden önce sistemde başka bir sirkülasyondan geçmek zorunda, bu da enerji kaybına neden oluyor. Yüksek Basınçlı Yağ Dönüşü (HiPOR) teknolojisi, yağı doğrudan kompresöre geri gönderiyor ve enerji kaybını en aza indiriyor. Ayrıca, LG'nin inverter sistemi geleneksel modellere kıyasla daha sorunsuz çalışıyor, bu da daha az elektrik akımı ve daha az mekanik stresle sonuçlanıyor ve maliyet etkin çalışma sağlıyor.
Comparing inverter compressor between constant type and lg inverter scroll chiller type.
Düşük Gürültü
Soğutucular genellikle büyük ölçekli tesisleri kapsadığından, çalışma gürültüsü kaçınılmaz gibi görünüyor. Ancak LG'nin gürültü azaltma teknolojisi sayesinde LG scroll soğutucu, gürültü seviyesini 68 dB'ye düşürüyor. Biyomimetik desenli fan ve doğrudan tahrik motoru, sistemin çalışmasından kaynaklanan titreşimi ve gürültü emisyonlarını azaltıyor. Ayrıca, Sessiz çalışma işlevi, fan devrini ayarlayarak, soğutma yükünün daha az olduğu gece saatlerinde gürültü seviyelerini 3 dB'ye kadar düşürüyor.
LG inverter scroll chiller is in the building rooftop.
Optimize Edilmiş Isıtma Performansı
LG Inverter Scroll Soğutucu, verimlilikle birlikte güçlü performans da sağlıyor. Buhar enjeksiyonu ve 2 aşamalı sıkıştırma, -30ºC'ye kadar soğuk havalarda bile soğutucu akışkan akış hızını koruyarak verimli ısıtma çalışmasını garanti ediyor. Bu, soğutucunun 4,45 SCOP değerine ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, çoklu döngü teknolojisi, eşzamanlı buz çözme ve ısıtma imkanı sunarak tutarlı ısıtma çalışmasını garanti ediyor. Her döngü, diğer döngüler çalışırken ayrı ayrı buz çözme işlemi yapabiliyor, böylece sıcak su temini kesintiye uğramıyor. Dahası, soğutucunun geniş çalışma aralığı, hem soğuk su hem de sıcak su için su çıkış sıcaklığını genişleterek daha optimize edilmiş ısıtma performansı sağlıyor. Soğuk su aralığı -10 ila 25°C, sıcak su aralığı ise 30 ila 60°C'dir.
Diagram showing the high pressure gas discharge, low pressure gas suction, and mid pressure gas suction for powerful heating performance of LG Inverter Scroll Chiller.
Kompakt ve Esnek Tasarım
LG'nin Inverter Scroll Chiller'ında verimlilik sadece enerji kullanımıyla sınırlı değil. 60 RT modeli için sadece 4,93 m2'lik kompakt boyutu, kurulumda %18'e kadar daha fazla alan tasarrufu sağlıyor ve bu da basit kurulum imkanı sunuyor. Ayrıca, kapasite artışı gerektiğinde, modüler sistem tasarımı, sistem genişletme için ilave soğutucu ünitelerinin eklenmesine olanak tanıyor.
LG Inverter Scroll Chiller showing compact design with a footprint of 4.93m² and 18% area reduction compared to other models.
Kolay ve Akıllı Kontrol
LG teknolojisi ile soğutma sistemini kontrol etmek daha kolay hale geliyor. Black Box işlevi, sistem arızasından önceki 180 saniyeye kadar çalışma verilerini kaydediyor ve sistemde meydana gelen sorunların nedenini tespit etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, tek bir HMI dokunmatik kontrolör, 500 metreye kadar mesafeden 5 soğutucu ünitesini kontrol edebiliyor. Merkezi kontrol sistemi, sadece soğutucu sistemini kontrol etmekle kalmıyor, aynı zamanda ACP 5 ve AC Smart 5 kontrolörleri aracılığıyla diğer LG HVAC ünitelerini de entegre edebiliyor.
HMI touch controller interface for LG Scroll Chiller, showing easy and smart control for up to 5 units of chillers with only one HMI controller on a building rooftop.
Dikey Esneklik
LG Inverter Scroll Chiller'ın sunduğu esneklik, sistemin kolay kurulumu ve kontrolü ile sınırlı değil. Aynı zamanda geniş bir uygulama alanına sahip. Konutlar, ofisler, okullar ve oteller gibi klimalı tüm alanlar için uygun. Ayrıca, çeşitli soğutma işlemlerinin gerçekleştirildiği fabrikalar ve depolar gibi endüstriyel tesisler için de mükemmel bir seçim. Ek olarak, soğutucu akıllı çiftliklerde iklimi kontrol etmek ve büyük yüzme havuzlarında su sıcaklığını yönetmek için de uygun.
LG Inverter Scroll Chiller, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji kullanımını optimize etmek için gelişmiş teknolojiyi içeren, çok yönlü ve enerji verimli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Tasarımı, sessiz çalışma ve kompakt kurulum sağlar, ticari alanlardan endüstriyel tesislere kadar çeşitli uygulamalar için uygunluğunu artırıyor. Yenilikçi kontrol özellikleri ve verimli ısıtma performansının entegrasyonu, uyarlanabilirlik ve güvenilirliğini vurguluyor. Genel olarak, LG Inverter Scroll Chiller, olağanüstü verimlilik ve sürdürülebilirlik ile çeşitli ihtiyaçları karşılıyor.
Various applications of LG Inverter Scroll Chiller including residential building, office, school, hotel, smart farm, swimming pool, factory, and warehouse demonstrating vertical flexibility.