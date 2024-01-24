LG, AHR EXPO 2024'TE EN SON HVAC ÇÖZÜMLERİNİ TANITTI

LG Electronics (LG), 22-24 Ocak tarihleri ​​arasında Chicago, Illinois, ABD'de gerçekleşen AHR Expo 2024'te en yeni ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) çözümlerini tanıtıyor. LG'nin bu yılki etkinlikte sergilenen enerji tasarruflu konut ve ticari HVAC serileri olağanüstü performans sunuyor ve şirketin çevresel sorumluluk konusundaki kararlı kararlılığını gösteriyor.

LG, iklimlendirme Çözümü standında son teknoloji ürünü HVAC çözümlerinden birkaçını ön plana çıkarıyor. Bunlar arasında, her ikisi de konut uygulamaları için tasarlanan R32 havadan suya ısı pompası ve fırın ile Multi F ısı pompası ve ticari kullanıma yönelik yeni Multi V™ i Değişken Soğutucu Akışkan Akışı (VRF) çözümü yer alıyor.

Ev Elektrifikasyon Çözümleri Bölgesini ziyaret edenler, LG'nin düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) soğutucu R32'yi kullanan R32 havadan suya ısı pompasını yakından inceleyebiliyor. En yeni soğutucu akışkan standartlarını karşılayan1 R32, çözümün düşük sıcaklıklarda güvenilir bir ısıtma performansı sunma becerisine katkıda bulunuyor. Bölgede ayrıca şık ARTCOOL™ Gallery kliması da sergileniyor. İlk kez CES 2023'te tanıtılan benzersiz ARTCOOL Gallery, şirketin son teknoloji ürünü DUAL Inverter Compressor™ ve 3 yollu dolaylı akışıyla öne çıkıyor.

Ayrıca Ev Elektrifikasyon Bölgesi, Multi F ısı pompası gibi çok yönlü çözümler kullanan LG'nin özel HVAC sistemi tasarımındaki uzmanlığını vurguluyor. Çeşitli iç ünitelerle uyumlu ve çok çeşitli bina ve cihazlara uyum sağlayabilen Multi F, zorlu iklimlerde bile konforlu bir iç mekan ortamı sunuyor.

Ev İklimlendirme ve Su Çözümleri Bölgesinde sergilenen LG'nin Inverter ısı pompalı su ısıtıcısı, geleneksel elektrik veya gazla çalışan ısıtıcılara enerji açısından verimli bir alternatif 2 olarak gösteriliyor. Tek seferde 80 galona kadar suyu ısıtabiliyor, büyük bir sıcak su kaynağı olma özelliğinin yanı sıra güvenilir bir performans sağlıyor. LG'nin yenilikçi su ısıtıcısı, ThinQ™ uygulaması aracılığıyla kesintisiz uzaktan kumanda ve kullanışlı bakım bildirimleri sunarak kullanıcı rahatlığını da artırıyor.

Şirketin Çok Pozisyonlu İklimlendirme Santrali Isı Pompası, soğuk iklim bölgelerinde bile ev sahiplerine yeni bir düzeyde esneklik ve konfor sağlıyor. Bu çözüm, yıl boyunca optimum sıcaklık kontrolü, yazın soğutma ve kışın ısıtma sağlıyor ve ortamın mevcut kurulumuna kusursuz bir şekilde uyacak şekilde dikey yukarı akışlı, aşağı akışlı veya yatay sol veya sağ kurulum için yapılandırılabiliyor.

LG, Ticari Bölge'de orta ve yüksek katlı ticari binalarda kullanılmak üzere tasarlanan yeni Multi V™i VRF çözümünü tanıtıyor. LG'nin son derece gelişmiş yapay zeka motoruyla donatılan yeni Multi V i, konforu artırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve akıllı teşhis işlevleri sağlamak için operasyonel verileri analiz ediyor.

İklimlendirme standının yanında yer alan Bileşen Çözümleri standı, LG'nin sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine olan bağlılığını gösteriyor. Sergilenen temel ürün bileşenleri arasında şirketin, halihazırda soğutucu akışkan kullanımına ilişkin yeni ABD düzenlemeleriyle uyumlu, düşük GWP'li soğutucu akışkanlara sahip yeni ev tipi kompresörleri yer alıyor. Standda ayrıca LG'nin ticari pazara yönelik skrol kompresörleri ve şirketin en yeni HVAC fan motoru serisi de bulunuyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, İklimlendirme Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee şunları söyledi: “AHR Expo 2024'teki son teknoloji HVAC çözümlerimiz, LG'nin "elektrifikasyona" yönelik küresel ilerlemede ve HVAC tasarımında sürdürülebilirliğe öncelik vermede öncü bir rol oynadığını gösteriyor. Küresel iklimlendirme pazarındaki güçlü konumumuzu daha da güçlendiren ve Akıllı Ev Çözümü sağlayıcısı olarak LG'nin küresel stratejisini destekleyen, enerji tasarruflu ve yüksek performanslı HVAC çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”

LG İklimlendirme çözümleriyle ilgili daha fazla bilgi için: https://www.lg.com/tr/business/iklimlendirme-cozumleri/isi-pompasi/

1 Kaliforniya eyaleti, 2025 yılından itibaren GWP'si 750'nin üzerinde olan soğutucu akışkanların kullanımını yasaklayacak bir yasa çıkardı.

2 LG'nin DUAL Inverter kompresör kullanan Inverter Isı Pompalı Su Isıtıcısı, suyu 3,93 Tekdüzen Enerji Faktörü (UEF) verimlilikle ısıtır; geleneksel elektrikli su ısıtıcısı 0,93 UEF'e ve geleneksel gazlı su ısıtıcısı 0,70 UEF'ye ulaşır.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.