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Isınmada Çevre Dostu Çözüm: LG Therma V Isı Pompası

Isınmada Çevre Dostu Çözüm: LG Therma V Isı Pompası

01/20/2021

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Her türlü yapıya uyan, yüksek verimli ve düşük maliyetli bir ısınma çözümü olan LG Therma V Isı Pompası, çevre dostu özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Ağırlıklı olarak havadan emilen doğal enerji ile çalışan LG Therma V, yağ veya gaz boylerlerine kıyasla CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Therma V, bu özelliğiyle de çevreyi korumak isteyen herkesin favorisi oluyor.

Son yıllarda herkes kışların son derece kurak geçmesinden, yazların artık geç gelmesi, kısa sürmesinden ve hepsinin bir sonucu olarak ortaya çıkan su sorunundan bahsediyor. Tüm bunların nedeni olarak mevsimlerin değişmesi, bilinçsizce tüketilen doğal kaynaklar ve çevre gösteriliyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğal dengenin korunması gerektiğinin farkına varan tüketiciler, artık doğal ve yenilenebilir çözümlere yöneliyor. Söz konusu ısınma olunca da, çevre bilinci yüksek kullanıcılar, düşük CO2 salınımıyla öne çıkan, dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan ve geri kalan yüzde 25'lik kısmı elektrikten alan LG Therma V ısı Pompası’nı tercih ediyor. Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V’in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

LG Therma V kullanıcılara maliyet tasarrufu da sağlıyor. Şehir ya da kırsal fark etmeksizin, kerpiç bir yapıdan betonarme bir binaya kadar her yerde, her iklimde, her yapıya uygulanabilen LG Therma V, tüketicilerin ısınma, sıcak su ve soğutma ihtiyacını karşılıyor. Yenilenebilir kaynaklar kullanan ve kullanıcıların hayatına büyük bir konfor getiren LG Therma V Isı Pompası, zahmetsiz ve kolay kurulumuyla da ezber bozuyor.

Ürün videosu için:

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde 140 şehirde ve 70.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2019 yılında dünya çapındaki satış rakamı 53 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Mobil İletişim, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler olmak üzere 5 iş biriminden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve mobil cihaz alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.