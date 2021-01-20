Isınmada Çevre Dostu Çözüm: LG Therma V Isı Pompası

Son yıllarda herkes kışların son derece kurak geçmesinden, yazların artık geç gelmesi, kısa sürmesinden ve hepsinin bir sonucu olarak ortaya çıkan su sorunundan bahsediyor. Tüm bunların nedeni olarak mevsimlerin değişmesi, bilinçsizce tüketilen doğal kaynaklar ve çevre gösteriliyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğal dengenin korunması gerektiğinin farkına varan tüketiciler, artık doğal ve yenilenebilir çözümlere yöneliyor. Söz konusu ısınma olunca da, çevre bilinci yüksek kullanıcılar, düşük CO2 salınımıyla öne çıkan, dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan ve geri kalan yüzde 25'lik kısmı elektrikten alan LG Therma V ısı Pompası’nı tercih ediyor. Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V’in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.



LG Therma V kullanıcılara maliyet tasarrufu da sağlıyor. Şehir ya da kırsal fark etmeksizin, kerpiç bir yapıdan betonarme bir binaya kadar her yerde, her iklimde, her yapıya uygulanabilen LG Therma V, tüketicilerin ısınma, sıcak su ve soğutma ihtiyacını karşılıyor. Yenilenebilir kaynaklar kullanan ve kullanıcıların hayatına büyük bir konfor getiren LG Therma V Isı Pompası, zahmetsiz ve kolay kurulumuyla da ezber bozuyor.