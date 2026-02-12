Enerji maliyetlerinin arttığı, sürdürülebilirlik hedeflerinin her zamankinden daha kritik hale geldiği bir dönemde, ısıtma sistemleri artık yalnızca konfor değil; verimlilik, çevresel etki ve uzun vadeli tasarruf anlamına da geliyor. Tam da bu noktada ısı pompası teknolojileri, geleneksel sistemlere güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

LG’nin geliştirdiği Therma V™ R32 Monoblok S hava kaynaklı ısı pompası, yüksek performansı ve çevre dostu yaklaşımıyla bu dönüşümün önemli parçalarından biri. Üstelik LG, ürünün gerçek bir projedeki performansını gösteren bir case study filmiyle teknolojiyi sahadan somut örneklerle anlatıyor.