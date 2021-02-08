LG 4. Kez AHRI Performans Ödülü Kazandı

LG Electronics’in (LG) 57 HVAC modelinin tümü test edilerek kapsamlı performans değerlendirmesini geçti ve Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tarafından üst üste dördüncü yılda da Performans Ödülü’ne layık görüldü.



1953 yılında kurulan AHRI, küresel HVAC, soğutma ve su ısıtma çözümleri üreticilerini temsil eden saygın bir ticaret birliği olarak tanınıyor. AHRI şu anda - endüstrinin önde gelen isimleri dahil olmak üzere - 350'den fazla üye şirkete sahip ve ürün değerlendirme ile sertifika programları dünya çapındaki B2B ve B2C şirketleri tarafından büyük ilgi görüyor.

AHRI, Performans Ödülü için, gerçek ürün performansının listelenen özelliklerle uyuşup uyuşmadığını değerlendirmek amacıyla lider bir standartizasyon ve sertifikasyon kuruluşu olan Intertek'in uzmanlarına başvuruyor. AHRI, her (üretici tarafından belirtilen) ürün kategorisindeki modellerin yüzde 20'sini rastgele şekilde seçiyor. Yalnızca ürünleri üç yıl üst üste birinci performans değerlendirmesini geçen şirketler Performans Ödülü almaya hak kazanıyor.



Yedi ürün kategorisinde toplam 57 LG HVAC çözümü, AHRI'nin üst üste üçüncü yıl (2018 - 2020) değerlendirmesini geçti. Test edilen modeller arasında Değişken Soğutucu Akışkan Debisi (VRF), Değişken Hızlı Mini Split ve Multi-Split Klimalar, Paket Terminal Klimaları (PTAC), Paket Terminali Isı Pompaları (PTHP), Su Soğutmalı Soğutucular, Hava Soğutmalı Soğutucular ve Oda Fan Coil Üniteleri kategorilerine ait ürünler bulunuyordu.