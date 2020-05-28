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Son yıllarda, dünyanın farklı bölgelerinde havadaki ince toz parçacıklarının seviyesinde önemli bir artış görülüyor. Solunum hastalıklarıyla ilişkili olduğu kanıtlanan ince toz partikülleri, özellikle çocuk ve yaşlılar gibi daha savunmasız kitleler için tehlike teşkil ediyor. Düzenleyici kurumların ve şirketlerin bu zararlı parçacıkların havaya salınımını azaltmaya yönelik çabaları olsa da kendimizi sadece açık alanlarda değil kapalı alanlarda da ince toz ve kirletici maddelerden korumak hayati önem taşıyor. LG, ticari tesisler için daha sağlıklı ortamlar sağlamak üzere güçlü hava temizleme özelliklerine sahip tek yollu ve 4 yollu kaset uygulamalarını piyasaya sürdü.
İnce Toz Parçacıklarının Tehlikeleri
İnce toz, toz parçacıklarının çapına göre sınıflandırılır. Çapı 2,5 μm (mikron) veya altında olan parçacıklar PM2.5 olarak tanımlanırken, çapı 1 μm veya altında olan parçacıklar PM1.0 olarak tanımlanır. İnce toz parçacığı ne kadar küçükse, akciğerler ve kan tarafından emilimi o kadar kolay olur. Bu parçacıklar, sağlığımız için zararlı olan ağır metalleri ve hidrokarbonları içerir. WHO ve UNICEF gibi kuruluşlar, her 10 kişiden 1'inin ince toz parçacıklı kirletici maddelere maruz kaldığını ve 130.000 kadar çocuğun ölümünün hava kirliliğine dayalı olabileceğini bildiriyor. İnce toz parçacıklarının tehlikelerini göz önünde bulunduran LG, tek yollu ve 4 yollu kaset ünitelerine güçlü hava temizleme filtrelemesi uyguluyor.
İnce toz kaynakları ve kendimizi bu konudaki tehlikelerden nasıl koruyabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
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LG'nin 4 adımlı güçlü filtreleme sistemi, iç mekanlara sağlıklı hava kalitesi sunuyor
Hava Temizliğinde Son Noktayı LG Koyuyor
LG, sağlıklı bir iç mekan ortamı sağlamak için 4 adımlı güçlü bir filtreleme işlemi uyguluyor. 4 adımlı filtre kitinde bir ön filtre, toz elektrifikasyon aşaması, ultra ince toz filtresi ve koku giderme filtresi bulunuyor. Nispeten daha büyük toz parçacıklarını ortadan kaldıran ön filtre, çok katmanlı bir yapıya sahip. İlk adımda ön filtreden geçirilen hava, ikinci adımda parçacıkları tamamen ortadan kaldırmak için elektrostatik kuvvetten faydalanan toz elektrifikasyonu ile işlemden geçiriliyor. Üçüncü adımda ise PM1.0 sınıfı parçacıkların %99,9'unu ortadan kaldırmak için ultra ince toz filtresi uygulanıyor. Son olarak da koku giderme filtresi, gaz emilim teknolojisi ile havadaki kokuları ve zararlı gazları ortadan kaldırıyor. Kompakt yapıdaki bu kapsamlı filtrasyon kiti, iç kaset ünitesinin gövdesinde bulunuyor. Böylelikle kitin montajı, ünitenin kendi toplam boyutunu etkilemiyor. Tek yollu ve 4 yollu hava temizleme kasetleri, bu sağlam filtreleme sistemi sayesinde, insanların ince toz kirliliğine karşı savunmasız olduğu okul ve sağlık tesisleri, insan kalabalığının yoğun olduğu restoran ve mağazalar için ideal hale geliyor. Çıkarılabilir filtre kiti, kolay temizlik ve bakım olanağı sağlıyor. Ayrıca, ThinQ bağlantısı sayesinde filtrasyon sürecini her yerden gerçek zamanlı olarak rahatlıkla izlemek mümkün.
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ThinQ bağlantısı gerçek zamanlı hava kalitesi izlemeyi kolaylaştırıyor
Ürünlerimizin kurulu olduğu her yerde üstün hava kalitesi ve konforu sağlamak, LG için bir gurur kaynağıdır. Sektörde yeni standartlara uygun yeni çözümler geliştirmeye devam ederken, değişen dünyamızın gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı ortamlar sağlamayı da sürdürüyoruz.
*Ürünler ve çözümler ülkeye ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Çözümler ve ürünler hakkında daha fazla bilgi için yerel LG ofisinizle iletişime geçmek üzere lütfen aşağıdaki “SATIN ALMA TALEBİ” başlığını tıklayın.