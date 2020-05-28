LG, sağlıklı bir iç mekan ortamı sağlamak için 4 adımlı güçlü bir filtreleme işlemi uyguluyor. 4 adımlı filtre kitinde bir ön filtre, toz elektrifikasyon aşaması, ultra ince toz filtresi ve koku giderme filtresi bulunuyor. Nispeten daha büyük toz parçacıklarını ortadan kaldıran ön filtre, çok katmanlı bir yapıya sahip. İlk adımda ön filtreden geçirilen hava, ikinci adımda parçacıkları tamamen ortadan kaldırmak için elektrostatik kuvvetten faydalanan toz elektrifikasyonu ile işlemden geçiriliyor. Üçüncü adımda ise PM1.0 sınıfı parçacıkların %99,9'unu ortadan kaldırmak için ultra ince toz filtresi uygulanıyor. Son olarak da koku giderme filtresi, gaz emilim teknolojisi ile havadaki kokuları ve zararlı gazları ortadan kaldırıyor. Kompakt yapıdaki bu kapsamlı filtrasyon kiti, iç kaset ünitesinin gövdesinde bulunuyor. Böylelikle kitin montajı, ünitenin kendi toplam boyutunu etkilemiyor. Tek yollu ve 4 yollu hava temizleme kasetleri, bu sağlam filtreleme sistemi sayesinde, insanların ince toz kirliliğine karşı savunmasız olduğu okul ve sağlık tesisleri, insan kalabalığının yoğun olduğu restoran ve mağazalar için ideal hale geliyor. Çıkarılabilir filtre kiti, kolay temizlik ve bakım olanağı sağlıyor. Ayrıca, ThinQ bağlantısı sayesinde filtrasyon sürecini her yerden gerçek zamanlı olarak rahatlıkla izlemek mümkün.