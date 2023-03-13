LG, ALTI YILDIR ÜST ÜSTE AHRI PERFORMANS ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

AHRI Performans Ödülü için değerlendirilen LG ürünlerinden biri olan LG Multi V yüksek kapasiteli dış ünite, güçlü, enerji açısından verimli bir performans sunmak için şirketin tescilli Ultimate Inverter Compressor'unu kullanır. Dünya çapındaki müşteriler arasında, özellikle de kışların özellikle soğuk olabildiği Kuzey Yarımküre ülkelerindeki müşteriler arasında popüler olan LG'nin amiral gemisi VRF sistemi, -30 santigrat dereceye (negatif-22 Fahrenhayt derece) kadar düşük sıcaklıklarda bile güvenilir ısıtma işlemi sağlayabilir.





Ayrıca, yüksek düzeyde operasyonel verimlilik elde etmek için LG'nin gelişmiş inverter teknolojisinden yararlanan hava soğutmalı Inverter Scroll Chiller de test edildi. Etkileyici performansına ek olarak bu soğutma grubu, sınıfındaki diğer modellere göre daha az yer kaplayan ve müşterilere daha fazla kurulum esnekliği sağlayan kompakt bir tasarıma sahip.



İlk kez ödül alan, sıcak hava kaybını önemli ölçüde azaltan ve aynı zamanda ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan bir ısı eşanjörü ile donatılmış LG'nin ERV çözümü, durgun ve durgun iç ortam havasını dışarıdan temiz filtrelenmiş hava ile değiştiriyor. Ayrıca, bir sistem klimasına bağlandığında, optimum konfor ve verimli çalışma sağlamak için enerji tüketimini ve iç hava kalitesini yönetebiliyor.



LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Hava Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee, "LG, AHRI tarafından altı yıl üst üste ödüllendirildi - LG HVAC çözümlerinin kalitesini, performansını ve güvenilirliğini yansıtan önemli bir başarı. Ticari ve konut kullanımı için son derece etkili ve enerji açısından verimli çözümler sunarak küresel HVAC pazarındaki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." diye açıklama yaptı.