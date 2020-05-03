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Dünyanın en büyük HVACR konferansı ve kongresi olan AHR Expo 2020, 3-5 Şubat tarihlerinde Florida eyaletinin Orlando kentinde açıldı. Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı ve profesyonelin ilgisini çeken fuar, sektördeki en son yenilikleri duyurmak ve fikir alışverişi yapmak için uygun bir platform sağlıyor. LG Electronics, 2020 yılı için kapsamlı ticari, hafif ve konutlara yönelik HVAC çözümleri yelpazesini AHR'de sergileme fırsatı buldu. Ayrıca LG, yazımızın devamında bahsedeceğimiz seçeneklerden biri için özel 2020 AHR İnovasyon Ödülü'nün de sahibi oldu.
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AHR 2020'deki LG standında çok çeşitli LG Çözümleri yer aldı
AHR Fuarında LG'nin Entegrasyon Açılımı
Multi V VRF çözümü gibi çığır açan diğer ürünleri de sergileyen LG, aynı zamanda akıllı inverter yoğuşturma ünitelerinin üçüncü taraf bobinlerle sorunsuz entegrasyonunu sağlayan Bobin İletişim Kitini tanıttı. Bu uygulama, LG'nin hafif ve konutlara yönelik sistemlerde üçüncü taraflara ait ve üretimden kalkan fırınlara veya AHU sistemlerine bağlantı sağlayarak müşterilere sunacağı avantajları genişletmesine olanak tanıyor. Bu avantajlar arasında, üçüncü taraf termostatlara ve LG'nin kapsamlı ve kullanımı kolay kontrol çözümlerine uyumluluk da bulunuyor.
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LG Konsol İç Ünite, konutlar için esnek bir ısıtma ve soğutma çözümü sunuyor
Daha Fazla Sistem Entegrasyonu ile Müşterilere Daha Fazla Avantaj Sunmak Mümkün
LG ayrıca birçok ürünü kapsayan bir çözüm yelpazesi de sundu. LG Konsol İç Ünite, ideal bir ısıtma, soğutma ve nem alma çözümü olarak AHR 2020'de piyasaya sunuldu. Tek ve çok bölgeli konfigürasyonlar sunan ürün, eğimli veya yükseltilmiş tavanların bulunduğu ortamlar için de ideal. LG ThinQ kontrol sistemleriyle uyumlu olan Konsol İç Ünite, akıllı ev ekosistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor ve mobil cihazlar aracılığıyla her yerden kontrol edilebiliyor. LG Çatıya Özel Dış Hava Sistemleri (RT DOAS) çözümü de 70 tona kadar geniş bir kapasite yelpazesiyle AHS'de yer aldı. Yeniden tasarlanan DOAS üniteleri, otomatik iklimlendirme ve besleme havasının hassas kontrolünü sağlarken %100 dış hava ile ısıtma, soğutma ve nem alma olanağı sunuyor. Bu hassas kontrol, enerji maliyetlerini düşüren, enerji verimliliğini artıran ve gürültü emisyonlarını azaltan yükseltilmiş inverter spiral kompresörlerle sağlanıyor. AHR'de sergilenen ve üçüncü taraf entegrasyonu yoluyla müşterilere daha fazla avantaj sunan başka bir çözüm de LG AHU Dönüştürme Kiti oldu. AHU Dönüştürme Kiti, üçüncü taraf AHU'ların LG Multi V VRF sistemlerine kolayca bağlanmasına olanak tanıyor. Bu uygulama, belirli yasaların LG tarafından sağlanan çözümlerin ötesinde kapasite veya özellikler gerektirdiği ticari ortamlar için ideal. LG Elektronik Genleşme Valfi (EEV) Kitini ve İletişim Kitini de içeren AHU Dönüştürme Kiti, tüm müşterilerin LG VRF sistem verimliliğinden yararlanmasına olanak tanıyor.
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Ödüllü yeni LG Hydro Kit, konut uygulamaları için ısı geri kazanımlı sıcak su sağlıyor
Ödülün Sahibi Belli
LG'nin AHR 2020 sırasında yaşadığı en önemli an, Hydro Kit çözümünün 2020 AHR İnovasyon Ödülü'nü kazanması oldu. LG Hydro Kit, sıcak su sağlamak için iklimlendirme sürecinden elde edilen ısı veya soğutma enerjisini LG ısı geri kazanımı ve ısı pompası sistemlerinin verimliliğiyle aktarabilen, LG VRF sistemlerine yönelik bir iç ısı eşanjörüdür. Saatte 42.000 ve 96.000 Btu değerindeki daraltılmış kapasiteler, önceden yalnızca büyük ticari tesislere yönelik olan ısıtma ve soğutma verimliliklerinden ev sahiplerinin de yararlanmasına olanak tanıyor. Soğutma için 5-25°C (41-77°F), ısıtma için 20-50°C (68-122°F) olan giden su sıcaklıkları, Hydro Kit'i birçok farklı konut uygulaması için uygun hale getiriyor.
Bize her yıl yenilikçi çözümlerimizi tüm dünyaya sergileme fırsatı sunan AHR, 2020'de de farklı değildi. Özellikle ödüllü LG Hydro Kit'imizle gurur duyuyor, verimli ve kullanımı kolay LG çözümlerinin faydalarını yaşayabilmeleri için müşterilerimize yeni yollar sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl yapılacak AHR'de de böyle olmasını umuyoruz!
*Ürünler ve çözümler ülkeye ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Çözümler ve ürünler hakkında daha fazla bilgi için yerel LG ofisinizle iletişime geçmek üzere lütfen aşağıdaki “SATIN ALMA TALEBİ” başlığını tıklayın.