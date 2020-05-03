LG ayrıca birçok ürünü kapsayan bir çözüm yelpazesi de sundu. LG Konsol İç Ünite, ideal bir ısıtma, soğutma ve nem alma çözümü olarak AHR 2020'de piyasaya sunuldu. Tek ve çok bölgeli konfigürasyonlar sunan ürün, eğimli veya yükseltilmiş tavanların bulunduğu ortamlar için de ideal. LG ThinQ kontrol sistemleriyle uyumlu olan Konsol İç Ünite, akıllı ev ekosistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor ve mobil cihazlar aracılığıyla her yerden kontrol edilebiliyor. LG Çatıya Özel Dış Hava Sistemleri (RT DOAS) çözümü de 70 tona kadar geniş bir kapasite yelpazesiyle AHS'de yer aldı. Yeniden tasarlanan DOAS üniteleri, otomatik iklimlendirme ve besleme havasının hassas kontrolünü sağlarken %100 dış hava ile ısıtma, soğutma ve nem alma olanağı sunuyor. Bu hassas kontrol, enerji maliyetlerini düşüren, enerji verimliliğini artıran ve gürültü emisyonlarını azaltan yükseltilmiş inverter spiral kompresörlerle sağlanıyor. AHR'de sergilenen ve üçüncü taraf entegrasyonu yoluyla müşterilere daha fazla avantaj sunan başka bir çözüm de LG AHU Dönüştürme Kiti oldu. AHU Dönüştürme Kiti, üçüncü taraf AHU'ların LG Multi V VRF sistemlerine kolayca bağlanmasına olanak tanıyor. Bu uygulama, belirli yasaların LG tarafından sağlanan çözümlerin ötesinde kapasite veya özellikler gerektirdiği ticari ortamlar için ideal. LG Elektronik Genleşme Valfi (EEV) Kitini ve İletişim Kitini de içeren AHU Dönüştürme Kiti, tüm müşterilerin LG VRF sistem verimliliğinden yararlanmasına olanak tanıyor.