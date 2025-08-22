About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG’DEN ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP ÜRETİM YENİLİKLERİ

LG’DEN ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP ÜRETİM YENİLİKLERİ

08/22/2025

Sürdürülebilirliğe Önem Veren LG, Çevresel Etkiyi En Aza İndirmek İçin Yeni Malzeme ve Üretim Sürecini Tanıttı.

Bu içeriği paylaşın. Beğendiğiniz öğeleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

LG Electronics (LG), ticari 4 yönlü sistem klimaları için yeni bir malzeme ve üretim süreci benimseyerek plastik tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltıyor. Şirketin “Herkes için Daha İyi Bir Yaşam” ESG vizyonuyla uyumlu olan bu çaba, çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik sarsılmaz bir kararlılığı gösteriyor.

 



Küresel bir test ve sertifikasyon kuruluşu olan TÜV Rheinland, LG'nin yeni uyguladığı üretim sürecinin, 4 yönlü sistem klimalarının üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını birim başına 14,85 kilogram CO₂ eşdeğeri* seviyesine düşürdüğünü doğruladı. Üretim yöntemindeki bu değişiklikle birlikte, bu azalmanın temel nedeni, klimaların dış panellerinde kullanılan yeni bir malzemenin piyasaya sürülmesi.

 

Geleneksel plastik üretim tekniklerinden uzaklaşan LG, kalıba azot gazı enjekte ederek malzeme içinde kabarcıklar oluşturan köpük enjeksiyon kalıplama işlemi kullanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, birim başına plastik kullanımını yaklaşık 900 gram azaltıyor. Ayrıca LG, akrilonitril bütadien stiren (ABS) kullanımını, karbon ayak izi daha düşük olan polipropilen (PP) ile değiştirdi.

 

Bu iyileştirmelerin, plastik tüketimini yıllık yaklaşık 270 ton, CO₂ eşdeğer karbon emisyonlarını ise yıllık 4.400 tonun üzerinde azaltması bekleniyor. Bu azalma, 580 futbol sahasından daha geniş bir alana yayılan 30 yaşındaki bir çam ormanının bir yılda emdiği karbon miktarına eşdeğer.

 

LG, Haziran ayında 4 yönlü sistem klimalara köpük enjeksiyon kalıplama yöntemini uygulamaya başladı ve bu yöntemi kademeli olarak diğer konut ve ticari modellere de yaymayı planlıyor.

 

Karbon nötrlüğü hedefiyle LG, Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirtildiği üzere, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 2017 seviyelerine göre yüzde 54,6 oranında azaltmayı amaçlıyor. Bu hedefe ulaşmak için şirket, üretim süreçlerine yüksek verimli ekipmanlar entegre ediyor ve tescilli Core Tech teknolojisini kullanarak yüksek verimli cihazlar üretmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsiyor.

 

Core Tech'in en iyi örneği olarak, talebe göre motor ve kompresör hızlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak enerji israfını en aza indiren LG'nin inverter motor teknolojisi gösterilebilir. Şirket ayrıca, R410A soğutucuya göre Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) yaklaşık yüzde 30 daha düşük olan R32 soğutucu kullanarak inverter scroll chiller’i (ISC) piyasaya sürerek çevre uyumluluğunu da geliştirdi.

 

LG ES Company Sistem Klima İşletmesi Başkanı Bae Cheung-hyun, “4 yönlü sistem klimalarımız için kullandığımız yeni malzeme ve üretim süreci, çevresel etkileri en aza indirgeme çabalarımızı vurgulamaktadıri. LG, daha sağlıklı bir gezegen için çevreye duyarlı klimalar geliştirmek üzere yenilikçi teknolojilerden yararlanmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

* Çeşitli sera gazlarının emisyonlarını, küresel ısınma potansiyeli (GWP) temelinde karşılaştırmak için kullanılan bir ölçü birimi. Bu ölçü birimi, diğer gazların miktarlarını aynı küresel ısınma potansiyeline sahip eşdeğer karbondioksit miktarına dönüştürerek hesaplanır.

 

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, dünya genelinde neredeyse her ülkede, 74.000'den fazla uluslararası iş gücüyle, teknoloji ve tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren yenilikçi, küresel bir şirkettir. 2024 yılında 88 trilyon KRW'nin üzerinde küresel gelir elde eden LG dört şirketten – Beyaz Eşya Çözümleri, Medya Eğlence Çözümleri, Araç Çözümleri ve Eko Çözümleri - oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve akıllı LG ThinQ’nun yanı sıra, televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, otomotiv bileşenleri ve çözümleri alanındaki bireysel tüketim ve ticari tüketim ürünlerinin dünya çapında lider üreticilerinden biridir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.