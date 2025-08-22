LG’DEN ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP ÜRETİM YENİLİKLERİ

Küresel bir test ve sertifikasyon kuruluşu olan TÜV Rheinland, LG'nin yeni uyguladığı üretim sürecinin, 4 yönlü sistem klimalarının üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını birim başına 14,85 kilogram CO₂ eşdeğeri* seviyesine düşürdüğünü doğruladı. Üretim yöntemindeki bu değişiklikle birlikte, bu azalmanın temel nedeni, klimaların dış panellerinde kullanılan yeni bir malzemenin piyasaya sürülmesi.

Geleneksel plastik üretim tekniklerinden uzaklaşan LG, kalıba azot gazı enjekte ederek malzeme içinde kabarcıklar oluşturan köpük enjeksiyon kalıplama işlemi kullanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, birim başına plastik kullanımını yaklaşık 900 gram azaltıyor. Ayrıca LG, akrilonitril bütadien stiren (ABS) kullanımını, karbon ayak izi daha düşük olan polipropilen (PP) ile değiştirdi.

Bu iyileştirmelerin, plastik tüketimini yıllık yaklaşık 270 ton, CO₂ eşdeğer karbon emisyonlarını ise yıllık 4.400 tonun üzerinde azaltması bekleniyor. Bu azalma, 580 futbol sahasından daha geniş bir alana yayılan 30 yaşındaki bir çam ormanının bir yılda emdiği karbon miktarına eşdeğer.

LG, Haziran ayında 4 yönlü sistem klimalara köpük enjeksiyon kalıplama yöntemini uygulamaya başladı ve bu yöntemi kademeli olarak diğer konut ve ticari modellere de yaymayı planlıyor.

Karbon nötrlüğü hedefiyle LG, Sürdürülebilirlik Raporu'nda belirtildiği üzere, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 2017 seviyelerine göre yüzde 54,6 oranında azaltmayı amaçlıyor. Bu hedefe ulaşmak için şirket, üretim süreçlerine yüksek verimli ekipmanlar entegre ediyor ve tescilli Core Tech teknolojisini kullanarak yüksek verimli cihazlar üretmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsiyor.

Core Tech'in en iyi örneği olarak, talebe göre motor ve kompresör hızlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak enerji israfını en aza indiren LG'nin inverter motor teknolojisi gösterilebilir. Şirket ayrıca, R410A soğutucuya göre Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) yaklaşık yüzde 30 daha düşük olan R32 soğutucu kullanarak inverter scroll chiller’i (ISC) piyasaya sürerek çevre uyumluluğunu da geliştirdi.

LG ES Company Sistem Klima İşletmesi Başkanı Bae Cheung-hyun, “4 yönlü sistem klimalarımız için kullandığımız yeni malzeme ve üretim süreci, çevresel etkileri en aza indirgeme çabalarımızı vurgulamaktadıri. LG, daha sağlıklı bir gezegen için çevreye duyarlı klimalar geliştirmek üzere yenilikçi teknolojilerden yararlanmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.