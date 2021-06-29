LG Dual Vane Kaset Tipi Klimaların Hikayesi

Jung, "Hava deflektörleri genellikle alçak tavanlı alanlarda veya mekan sakinleri tarafından dolaylı hava akışının tercih edildiği yerlerde kullanılıyor. Ancak hava deflektörleri takmanın dezavantajı, klimayı dağınık göstermeleri ve yoğuşma oluşmasına neden olmaları. Dual Vane™ için tasarladığımız Crystal Vanes, kullanıcıların doğrudan ve dolaylı hava akışı arasında kolayca geçiş yapmasına izin vermekle kalmıyo, aynı zamanda çözümü daha ince ve basit hale getiriyor” diyor.



Tasarımdaki uzmanlığından ve tavana monte klimaların üretimindeki önemli deneyiminden yararlanan LG, her türlü iç mekana sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir çözüm üretmeyi başardı. Jung, "Pürüzsüz hatları, ince, kavisli kenarları ve birçok rakip üründen daha düşük profili ile Dual Vane™ alan dekorunu bozmuyor. Dual Vane™’i diğer tavan tipi kasetlerden ayıran özelliği ise hava deflektörü gibi aksesuarlara olan ihtiyacı ortadan kaldırması” şeklinde konuştu.



Ayrıca LG'nin şık, yüksek performanslı Dual Vane™'i, iç mekan hava kalitesini iyileştirme yeteneği nedeniyle dünyanın en güvenilir ürün test ve sertifika kuruluşlarından üçü Underwriters Laboratories (UL), 1 Intertek2 ve TÜV Rheinland3 tarafından onaylanmış durumda. Kanıtlanmış hava temizleme teknolojilerini kullanan çözüm, LG'nin temiz ve sağlıklı havaya öncelik veren ürünler geliştirmeye devam eden bağlılığının bir başka örneği olarak gösteriliyor.



Hem Oh hem de Jung’u aralıksız araştırma ve geliştirme saatleri boyunca ayakta tutan şey, insanların yaşamlarına değer katan bir şey yarattıkları gerçeği oldu. Ve elbette, her şey müşterinin ihtiyaçlarını dinlemek ve anlamakla başlıyor.



Yetenekli ve özverili çalışanları ve önce insan felsefesi ile LG, yenilikçi klima çözümleri serisini genişletmeye devam edecek ve her yerde iç mekan ortamlarının daha sağlıklı ve daha konforlu yerler olmasına yardımcı olacak.