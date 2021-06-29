LG Dual Vane Kaset Tipi Klimaların Hikayesi

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Araştırma Mühendisi Oh Jae-hyun ve Ürün Tasarımcısı Jung Soon-ho Başarılı Çözümler Sunmanın Müşterilerin İhtiyaçlarını Anlamakla Başladığı Gerçeğinden Yola Çıkarak LG Dual Vane Kaset Tipi Klimayı Ortaya Çıkardılar.
İklimlendirme söz konusu olduğunda, bazı insanlar tenlerini hoş bir esintiyle okşayan doğrudan hava akışını, bazıları ise, doğrudan üflemeden odanın sıcaklığını düşüren soğuk hava akışı ile dolaylı soğutmayı tercih ediyor. Ancak her iki tarafı da tatmin edecek yenilikçi çözüm, olağanüstü LG Electronics (LG) Dual Vane™ Kaset ile mümkün. Ünitenin içine yerleştirilmiş dört Kristal Kanat ile LG'nin bu çok yönlü kliması, hava akış yönünü ve gücünü herhangi bir kişisel tercihe göre ayarlayabiliyor. Dual Vane™ Kaset tipi klima bu özelliği ile farklı iç ortamlar için mükemmel bir seçenek oluşturuyor.
Müşterilerin İhtiyaçlarını Karşılama İlkesi Üzerine Kurulmuş Bir Çözüm
LG'nin tavana monte kasetinin geliştirilmesinde klima mühendisi Oh Jae-hyun ve ürün tasarımcısı Jung Soon-ho önemli görevler üstlendi. Oh, "Etkili ve çok yönlü bir klima sistemi tasarlamak için işe, ilgili müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizi ve anlaşılmasıyla başlamalısınız" diyor. Oh sözlerine şöyle devam ediyor; “Dual Vane™ Cassette'i geliştirirken işte tam da bu noktadan başladık: doğrudan ve dolaylı seçenekler de dahil olmak üzere altı farklı hava akışı modu ve onu her türlü alana uygun hale getiren çok yönlülük düzeyi sağlayan tavan tipi bir sistem oluşturduk."
Hastaneler ve sağlık tesisleri için ideal bir seçenek olan Dual Vane™'in Dolaylı Rüzgar Modu, hastalara herhangi bir rahatsızlık vermeden veya tıbbi personeli rahatsız etmeden hoş bir soğutma sağlamak için hava akışını yatay olarak gönderiyor. Mevcut altı moddan bir diğeri olan Direkt Rüzgar Modu, tavan yüksekliği beş metreden fazla olan lobiler ve salonlar için mükemmel bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldıktan sonra LG Dual Vane™’i Doğrudan Rüzgardan Dolaylı Rüzgara otomatik olarak geçiren Akıllı Mod da bulunuyor.
Tüm Mekanlara Uygun Kusursuz Şık Tasarım
Jung, "Hava deflektörleri genellikle alçak tavanlı alanlarda veya mekan sakinleri tarafından dolaylı hava akışının tercih edildiği yerlerde kullanılıyor. Ancak hava deflektörleri takmanın dezavantajı, klimayı dağınık göstermeleri ve yoğuşma oluşmasına neden olmaları. Dual Vane™ için tasarladığımız Crystal Vanes, kullanıcıların doğrudan ve dolaylı hava akışı arasında kolayca geçiş yapmasına izin vermekle kalmıyo, aynı zamanda çözümü daha ince ve basit hale getiriyor” diyor.
Tasarımdaki uzmanlığından ve tavana monte klimaların üretimindeki önemli deneyiminden yararlanan LG, her türlü iç mekana sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir çözüm üretmeyi başardı. Jung, "Pürüzsüz hatları, ince, kavisli kenarları ve birçok rakip üründen daha düşük profili ile Dual Vane™ alan dekorunu bozmuyor. Dual Vane™’i diğer tavan tipi kasetlerden ayıran özelliği ise hava deflektörü gibi aksesuarlara olan ihtiyacı ortadan kaldırması” şeklinde konuştu.
Ayrıca LG'nin şık, yüksek performanslı Dual Vane™'i, iç mekan hava kalitesini iyileştirme yeteneği nedeniyle dünyanın en güvenilir ürün test ve sertifika kuruluşlarından üçü Underwriters Laboratories (UL), 1 Intertek2 ve TÜV Rheinland3 tarafından onaylanmış durumda. Kanıtlanmış hava temizleme teknolojilerini kullanan çözüm, LG'nin temiz ve sağlıklı havaya öncelik veren ürünler geliştirmeye devam eden bağlılığının bir başka örneği olarak gösteriliyor.
Hem Oh hem de Jung’u aralıksız araştırma ve geliştirme saatleri boyunca ayakta tutan şey, insanların yaşamlarına değer katan bir şey yarattıkları gerçeği oldu. Ve elbette, her şey müşterinin ihtiyaçlarını dinlemek ve anlamakla başlıyor.
Yetenekli ve özverili çalışanları ve önce insan felsefesi ile LG, yenilikçi klima çözümleri serisini genişletmeye devam edecek ve her yerde iç mekan ortamlarının daha sağlıklı ve daha konforlu yerler olmasına yardımcı olacak.
1 Düşük uçucu organik bileşik (VOC) emisyonları için UL'den GREENGUARD Gold Sertifikası aldı.
2 Escherichia coli KCCM 11234, Staphylococcus aureus KCCM 40050 ve Pseudomonas aeruginosa KCCM 11321 dahil olmak üzere bakterilerin yüzde 99,9'undan fazlasını ortadan kaldırdığı Intertek tarafından onaylanmıştır.
3 50 nanometre boyutundaki ultra ince tozun yüzde 99,9'unu 35 dakika içerisinde ve 100 nanometre boyutundaki ultra ince tozun yüzde 99,9'unu 41 dakika içerisinde ortadan kaldırdığı TÜV Rheinland tarafından onaylanmıştır. Ayrıca 60 dakika içerisinde Staphylococcus epidermidis bakterilerini yüzde 99,9'a kadar ve 30 dakikada Phi-X174 virüsünü yüzde 99,4'e kadar azalttığı da onaylanmıştır.
LG Electronics Hakkında:
LG Electronics, Inc. dünya genelinde 140 şehirde ve 70.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2019 yılında dünya çapındaki satış rakamı 53 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Mobil İletişim, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler olmak üzere 5 iş biriminden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve mobil cihaz alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.