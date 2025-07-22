R32 Yeni Nesil Hava Soğutmalı İnverter Scroll Chiller







LG Electronics (LG), dünya çapında düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) soğutucu akışkanlara ve sürdürülebilir teknolojilere geçişi destekleyen yeni nesil bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) çözümü olan en yeni hava soğutmalı Inverter Scroll Chiller'in küresel kullanılabilirliğini genişletiyor. Yeni model, R410A'dan yaklaşık yüzde 70 daha düşük bir GWP'ye sahip olan R32 soğutucu akışkanını kullanıyor.

İnvertör tahrikli bir ısı pompası sistemi olarak tasarlanan chiller, hem soğutulmuş hem de sıcak su sağlayarak yıl boyunca güvenilir termal yönetim gerektiren orta ölçekli ticari binalar için kullanılabiliyor.

Yüksek Enerji Verimliliği

Yeni Inverter Scroll Chiller, çeşitli çalışma koşulları altında olağanüstü enerji verimliliği sağlıyor. LG'nin geniş bir frekans aralığında (30Hz ila 120Hz) çalışan All-Inverter kompresöründen güç alan bu ürün, kısmi yük altında bile yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sunuyor.









LG'nin tescilli HiPOR™ (Yüksek Basınçlı Yağ Geri Dönüşü) sistemi, yağı doğrudan sıkıştırma odasına geri göndererek kompresör verimliliğini artırıyor ve enerji kaybını önemli ölçüde azaltıyor. Sonuç olarak, ünite 5,9'a kadar Entegre Kısmi Yük Değeri (IPLV) elde ediyor.1 Belirli modeller ayrıca -10 santigrat dereceden 60 santigrat dereceye kadar geniş bir su çıkış sıcaklığı aralığı için optimize edilmiş ısı eşanjörlerine sahiptir ve çeşitli uygulamalar için esneklik sunuyor.

Yıl Boyu Çalışma için Yüksek Güvenilirlik

Soğutucu, çeşitli mevsimlerde ve iklimlerde güvenilir performansı destekleyecek şekilde üretildi. İkiz All-Inverter kompresörler ve buhar enjeksiyon teknolojisi ile sistem, yüzde 20 yüke kadar modülasyon yaparak aşırı soğuklarda bile istikrarlı ısıtma kapasitesini koruyor. Yüksek ortam koşullarında, soğutucu akışkan soğutmalı bir ısı emici, 52 santigrat dereceye kadar çalışmayı sürdürmeye yardımcı olarak geleneksel hava soğutmalı sistemlere göre potansiyel bir avantaj sunuyor.









Zorlu koşullar altında kesintisiz çalışmayı desteklemek için sistem kompresör yedekleme, akıllı kontrol mantığı ve sıralı defrost gibi özellikler içeriyor. Ayrıca 60 santigrat dereceye kadar sıcak su çıkışını destekleyerek Legionella bakteri üremesini bastırmaya yardımcı oluyor ve spa, otel ve hastane gibi tesislerde hijyenik çalışmaya katkıda bulunuyor. Kıyı veya nemli bölgelerde daha fazla dayanıklılık için ise, ısı eşanjörü LG'nin korozyona dayanıklı Black Fin kaplaması ile işlenmiş durumda.

Kapsamlı ve Esnek Kontrol Sistemi

Soğutucu, proje boyutuna göre uyarlanabilir kontrol seçeneklerini destekliyor:

Küçük kurulumlar, yerinde kontrol için sezgisel 5 inç İnsan Makine Arayüzü (HMI) dokunmatik panelini kullanabiliyor ve 500 metreye kadar uzaktan kurulum destekleniyor.

Orta ölçekli projeler, zamanlama, giriş/çıkış bağlantısı ve hata izleme gibi özelliklerle 10 adede kadar üniteyi destekleyen LG'nin ACP ve AC Smart kontrolörlerinden yararlanıyor.

Daha büyük uygulamalar, 30 adede kadar soğutma grubunu koordine edebilen ve genel sistem verimliliğini artırmak için pompalar, valfler ve sensörler gibi yardımcı cihazları yönetebilen LG Bina Enerji Kontrolü (BECON) CPM platformu tarafından destekleniyor.









Entegre bir enerji tasarrufu algoritması, güç tüketimini yüzde 10'a kadar azaltmaya yardımcı olurken,2 otomatik kurtarma özelliği, kesinti süresini en aza indirmeye yardımcı olmak için bir elektrik kesintisinden sonra önceki ayarları geri yüklüyor. Kompresör yedekleme ve sıralı defrost gibi özellikler bakım sırasında sürekli çalışmaya katkıda bulunuyor. Soğutucu ayrıca 68dB'lik düşük bir gürültü seviyesinde çalışıyor ve yoğun olmayan saatlerde daha sessiz performans için Sessiz Çalışma modu bulunuyor.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Kore'deki ilk lansmanların ardından LG, Inverter Scroll Chiller'in kullanılabilirliğini 2025 yılında küresel olarak genişletmeye devam ediyor. Florida, Winter Haven'daki Garden Grove İlkokulu'nda yapılan kayda değer bir kurulumda, eskiyen 60 tonluk bir ünite üç adet LG Inverter Scroll Chiller ile değiştirildi. O zamandan beri okul, enerji tüketiminde yüzde 18'lik bir azalmanın yanı sıra daha sessiz çalışma gördü ki, bu konut ortamında önemli bir faktör.

LG ES Şirketi Başkanı James Lee, “LG'nin en yeni Inverter Scroll Chiller'i, müşterilerin gerçek dünyadaki HVAC taleplerini güvenle karşılamalarına olanak tanıyan yüksek enerji verimliliği ve esnek sistem yönetimi sunmak üzere tasarlandı. Daha enerji verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunurken uzun vadeli değer sunan yüksek performanslı, güvenilir çözümler sunmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.







1 Test sonuçları ANSI/AHRI Standardı 551/591'e dayanmaktadır. Gerçek performans çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

2 Test sonuçları dahili test koşullarına dayanmaktadır ve gerçek performans çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, dünya genelinde neredeyse her ülkede, 74.000'den fazla uluslararası iş gücüyle, teknoloji ve tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren yenilikçi, küresel bir şirkettir. 2024 yılında 88 trilyon KRW'nin üzerinde küresel gelir elde eden LG dört şirketten – Beyaz Eşya Çözümleri, Medya Eğlence Çözümleri, Araç Çözümleri ve Eko Çözümleri - oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve akıllı LG ThinQ’nun yanı sıra, televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, otomotiv bileşenleri ve çözümleri alanındaki bireysel tüketim ve ticari tüketim ürünlerinin dünya çapında lider üreticilerinden biridir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.