LG RETROFIT İKLİMLENDİRME ÇÖZÜMÜ İLE HIZLI VE KOLAY SOĞUTMA

İşyeri sahipleri rahat soğutma sağlayan optimize edilmiş bir inverter sistemine sahip retrofit çözümlü klima ile yıl içinde daha fazla enerji tasarrufu elde edebiliyor. Hızlı ve kolay HVAC sistemi kurulumu, mevcut boruları geri dönüştürmelerine olanak tanıyarak ek bir maliyet getirmiyor. LG Retrofit çözümleri sayesinde mevcut boruları yeniden kullanmak, para ve zamandan tasarruf ederek iç ve dış üniteleri bir invertör sistemi ile değiştirmek de mümkün. Ayrıca, inverter kompresörü birinci sınıf enerji sağlarken kullanıcının aradığı belirli bir sıcaklığa ulaştığında çalışma aralığını otomatik olarak ayarlayarak konfor seviyesini de artırıyor. Böylece verimlilik en üst düzeye çıkarken, kullanıcılar serinlerken enerji tasarrufu da elde ediyor.

