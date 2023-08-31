LG, Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Enerji Yönetimi Çözümünü Sundu

LG Electronics (LG), IFA 2023'te “Net-Sıfır Ev” ile daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı vizyonunu ortaya koyuyor. Kapsamlı LG Ev Enerji Platformu, ev enerji yönetimi, dolayısıyla sürdürülebilir bir ev için eksiksiz bir çözüm olarak sunuluyor. Bu platform, Enerji Depolama Sistemini (ESS) ve Therma V™ R290 Monobloc⃰ havadan suya ısı pompasını (AWHP) kapsayan ısıtma ve soğutma sistemini içeriyor. Platform, LG Electronics ESS ve LG Therma V AWHP'yi birleştirerek, üretim ve depolamadan kullanım ve korumaya kadar tüm spektrum dahil olmak üzere verimli ısıtmanın yanı sıra kullanıcı dostu enerji yönetimi sunuyor.



LG Therma V, yıl boyu iç mekan konforu sunuyor ve daha da önemlisi, enerjiyi geleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerinden daha verimli kullanılıyor. Avrupa'daki karbondan arındırma trendini hedefleyen Therma V R290 Monobloc, yalnızca üç Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip olan R290 soğutucuyu benimseyerek çevredeki havadan ısı çekerken kullanıcıların evlerinin karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, mevcut eski radyatörlerle üretilebilen yüksek sıcaklıktaki suyu da üretebiliyor.



LG'nin AWHP'sine kolayca entegre olan ESS, bir evin yenilenebilir enerji kullanımının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi ve kullanışlı bir yol sunuyor ve elektrik kesintileri durumunda yedek güç kaynağı olarak hizmet veriyor. Fazla enerji ESS aküsünde depolanabiliyor ve güneş enerjisi üretiminin zirvede olduğu gündüz saatlerinde AWHP'nin entegre su tankına yönlendirilebiliyor. Enerji tüketiminin genellikle yüksek olduğu akşam saatlerinde, ESS depolanan enerjiyi sıcak su sağlamak ve ev aletlerine güç sağlamak için kullanarak enerji verimliliğini ve enerji konusunda kendine güveni artırıyor. Bir elektrik kesintisi olması durumunda ESS, ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi temel unsurların çalışır durumda tutulmasına yardımcı oluyor. Enerji fazlası daha sonra kullanılmak üzere ESC'de depolanıyor veya anlaşmalı elektrik sağlayıcılara satılıyor.



ESS, Therma V'ye ek olarak çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi ve Styler dahil olmak üzere çok çeşitli LG ev aletleriyle ve hatta elektronik araç (EV) şarj cihazıyla entegre olabiliyor. IFA 2023’te Net-Zero House ziyaretçileri, sistemin depolanan enerjisinin kurulu tüm cihazlara nasıl aktığını gösteren bir duvar grafiği görebilecek, böylece elektrik şebekesi üzerindeki yük azalırken aynı zamanda aylık enerji harcamaları da azaltılacak.



Üstelik Ev Enerji Platformu, kullanımı sezgisel bir enerji yönetimi çözümü olan LG ThinQ Energy ile uyumlur ve kullanıcıların neredeyse her yerden tüm akıllı cihazlarını kontrol etmelerine, HVAC sistemini yönetmelerine ve enerji depolama ve tüketimini akıllı telefonları üzerinden izlemelerine olanak tanıyor. Ayrıca, ThinQ uygulamasıyla kolayca erişilebilen Enerji Tasarruf Moduna sahip cihazlar, enerjinin verimli kullanılmasına daha da yardımcı oluyor.



LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “ThinQ Energy tarafından desteklenen Ev Enerji Platformu da dahil olmak üzere yenilikçi enerji yönetimi çözümlerimizi içeren IFA 2023'teki Net-Zero House, LG'nin daha iyi bir yaşam için beyaz eşyanın yanı sıra HVAC ürünleri üzerinde de sürdürülebilir çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını vurguluyor. İnsanlara ve gezegene fayda sağlayan çözümler yaratmak için sektör lideri temel teknolojilerimizden yararlanmaya devam edeceğiz.”



1-5 Eylül tarihleri ​​arasında IFA 2023'te LG'nin standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler Net-Zero House'u keşfedebilir ve şirketin daha iyi bir yaşam için yaptığı en son yenilikler hakkında her şeyi öğrenebilecek.



⃰ Ürünün piyasaya satış tarihleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir.