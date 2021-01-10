LG Therma V İle Kış Aylarında Mükemmel Isınma

Betonarme ya da kerpiç, kent ya da kırsal fark etmeksizin her yerde her tür yapıya uygun olan LG Therma V Isı Pompası, havadan emilen doğal enerji ile çalışarak CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Böylelikle, mükemmel ısınmayla, çevre dostu çözümü bir arada sunuyor. Fosil yakıt kullanmadan kaliteli, verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlayan LG Therma V, - 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi yüksek verimle çalışıyor.