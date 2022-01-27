Çevre Dostu Isınma Çözümü: LG Therma V Isı Pompası

Kullanıcıların hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran Therma V, en soğuk iklimlerde bile performansı ile kendini kanıtlıyor. - 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65 ºC'ye kadar sıcak su sağlayabiliyor. THERMA V, yerden ısıtma veya radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile kullanılabiliyor. Geleneksel bir kazan sisteminin yerini alan ve doğrudan su tesisatına bağlanan THERMA V, Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilmesi gibi ileri teknoloji özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca LG’nin devrim niteliğindeki R1 kompresörü ile rakipsiz bir verimlilik ve güvenilirlik sunuyor. Ayrıca bu yeni teknoloji, geleneksel bir kompresörde bulunan salınım hareketini ortadan kaldırarak, daha düşük enerji tüketimi sağlıyor