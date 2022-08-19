Chiller mi VRF mi?: LG uzmanları işletmeler için hangi iklimlendirme sisteminin doğru olacağını açıkladı

Kompresör türüne bağlı olarak, Chiller’ların kaydırma, vida ve santrifüj tiplerine ayrılacağını ifade eden LG Chiller Pazarlama ve Satış Ekibi Uzmanı Sangsoo Seo, tüm Chiller türleri için en büyük avantajın, her bir Chiller ünitesinin büyük bir kapasite ve yüksek verimlilik sağlamaları olduğunu iletti. Seo sözlerini şöyle sürdürdü: “Karar pek çok faktöre bağlı olduğundan, hangi sistemin daha avantajlı olduğunu söylemek zordur. Ancak, soğutucuların tek bir birim tarafından kaplanabilecek kapasitesi bir VRF'den daha büyük olduğundan, Chiller daha büyük tesisler için daha avantajlıdır. Ayrıca, Chiller yüksek katlı binalar için daha iyidir, çünkü boruların uzunluğunda VRF sistemlerinden daha az kısıtlama vardır. Su soğutmalı sistemler olan Chiller ürünlerinin verimlilikleri bir VRF'den çok daha yüksektir, bu da genel olarak daha fazla enerji tükettikleri için onları büyük ölçekli tesisler için daha da uygun hale getirir.”





Bir binadaki her alan için hedef sıcaklığın farklı olabileceğini ileten LG CAC Mühendislik Çözüm Ekibi VRF uzmanı Jaeyong Lee ise şöyle konuştu: “Bir VRF sistemi için en büyük rekabet avantajı, her bir alan için sıcaklığı kontrol edebilmesidir. Kullanıcıya bir HVAC çözümü önermeden önce bir tesisteki her alanın amacını değerlendirmek önemli. Küçük ve orta ölçekli binalar ve her kat ve alanda farklı zamanlarda kullanım tercihleri söz konusuysa VRF çözümleri uygulamak avantajlıdır.”