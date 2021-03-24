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Otellerde Konforun Yolu LG MULTI V’den Geçiyor

Otellerde Konforun Yolu LG MULTI V’den Geçiyor

03/24/2021

Yüksek Kapasiteye Sahip Oteller İklimlendirme Sistemlerinde LG’yi Tercih Ediyor

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Toplu olarak yaşanan, zaman geçirilen tüm alanlarda iklimlendirme sistemleri büyük önem taşıyor. İklimlendirme sistemlerinin kalitesinin, binada bulunanların konforundan sağlığına, işletmenin verimliliğine kadar bir çok etkisi bulunuyor. Bu etkiyi en fazla yaşayan tesislerin başında ise oteller geliyor. Özellikle yüksek kapasiteli otellerde odalar, toplantı salonu, lobi ve eğlence alanları gibi farklı birimlerin farklı ihtiyaçlara göre iklimlendirilmesi, bunu yaparken operasyonel verimliliğin göz ardı edilmemesi en önemli etkenler arasında yer alıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük otelleri, misafirlerinin konforu ve işletmelerinin ihtiyacını en efektif şekilde sağlayan LG MULTI V İklimlendirme Sistemlerini tercih ediyor.

Zorlu geçen bir dönemin ardından, turizm sektörü yaz için hazırlanmaya, tesislerini hem yaz, hem de pandemi koşulları için en uygun hale getirmeye çalışıyor. Yazın büyük bir hareketlilik yaşayan turizm sektöründe hizmet veren işletmeler, başarılarının misafirlerinin memnuniyetinden geçtiğini çok iyi biliyor, bu nedenle, gerek odalarda gerekse ortak alanlarda onlara maksimum konforu yaşatmaya çalışıyorlar. Bu konforu yaşatırken diğer yandan da işletme giderlerini düşünmek zorunda kalıyorlar. Oteller için yaz sıcağında, misafir memnuniyeti sağlamanın başlıca yollarından biri klima sistemlerinin sağladığı konfordan geçiyor. Bu gibi tesislerde, klimalar sadece misafir konforu için değil, aynı zamanda sağlığı için de büyük önem taşıyor. İşletmeler, iklimlendirme sistemlerinin işletmelerinin koşullarına ve hijyen kurallarına uygunluğunun yanı sıra, binanın yapısına uyum sağlaması ve enerji dostu olmasını da önemsiyor. Bu noktada, tüm dünyadan seçkin turizm işletmeleri, çok katlı binalar için gelişmiş teknolojileri birleştiren entegre bir çözüm olan LG MULTI V’i tercih ediyor. LG MULTI V, üst düzey konfor sağlarken işletme maliyetlerini en aza indiriyor, maksimum enerji verimliliği sağlıyor.

Yeniden yapılanma içerisinde olan oteller de, tasarımdan teslimata, teslimattan uygulamaya hızlı işleyen süreciyle, otellerinde iklimlendirme kontrolünü en efektif şekilde sağlayan LG MULTI V’i seçiyor.

Tüm Alanlar İçin Yüksek Standarda Sahip Çözüm: LG MULTI V

Güvenilir, esnek, kullanıcı dostu ve maliyetleri minimuma indiren LG MULTI V, işletmelere daha fazla verimlilik, misafirler için ise daha fazla konfor sağlaması ile yüksek kapasiteli otellerin tercihi oluyor. LG MULTI V, çeşitli alanları aynı anda, birbirinden bağımsız bir şekilde ısıtma ya da soğutma seçeneğine sahip olan LG MULTI V, kullanıcıların tercihlerine göre optimize edilmiş sistemler sunuyor. Böylelikle 500’ün üzerinde oda kapasitesine sahip, tesis içerisinde toplantı odası, lobi, dinlenme ve eğlence alanları gibi bir çok farklı birime sahip işletmeler bile, her yaşam alanında tercihe göre ayarlanmış iç sıcaklık ya da soğukluk sunabiliyorlar. Böylelikle işletme misafirleri, otelin her alanında kendilerini rahat ve huzurlu hissedebiliyorlar.

Her iklime Uyumlu, Enerji Verimli

LG MULTI V, yıl içerisinde sıcak ve kurak yazlardan, bol yağışlı mevsimlere kadar farklı iklim tiplerini bir arada yaşayan bölgelerde, sık değişen ısıtma ve soğutma ihtiyacını mükemmel şekilde karşılarken, en iyi enerji verimliliğini de beraberinde sunuyor. Isı enerjisini bir bölgeden diğerine transfer ederek enerji tüketimini en aza indiren LG MULTI V. soğutmada %3, ısıtmada %10, mevsimsel verimlilikte (soğutma) %21 enerji verimliliği sağlıyor. Tek bir ünite 26 HP'ye kadar kapasite sağlıyor, bu nedenle daha az dış ünite gerektiriyor. Bu da, geleneksel bir modele kıyasla toplam kurulum alanında % 23'e varan, ürün ağırlığında ise yüzde 15’e varan bir tasarruf sağlıyor. Yenilikçi teknolojilerle dünyadaki en iyi enerji verimliliğini sunan LG MULTI V, LG'nin özel "Ocean Black Fin" ısı eşanjörü sayesinde, ısıtma süresinde günde %11 artış, güç girişinde ise %7 azalma sağlıyor.

Mimari Tasarıma Uygun, Kontrol Kolaylığı Sağlayan Çözüm

LG MULTI V, sağladığı optimum konforun yanı sıra, tesisin mimari tasarımına sağladığı uyumla da dikkatleri çekiyor. LG MULTI V, merkezi kontrol sistemi sayesinde, PC, akıllı telefon ya da tabletten kolaylıkla yönetilebiliyor. Bir merkezi kontrol ünitesi 128 iç ünitenin kontrolüne imkan tanırken, entegrasyon ile 8.192 birim kontrolü tek elden yapılabiliyor. Sistemin kullanıcı dostu ara yüzü personel eğitimi de gerektirmiyor.

İşletme dostu olan LG MULTI V, her türlü ihtiyaçta saatler içerisinde müdahalede bulunan güçlü servis ağı ile de öne çıkıyor.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde 140 şehirde ve 70.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2018 yılında dünya çapındaki satış rakamı 54,4 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Mobil İletişim, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler olmak üzere 5 iş biriminden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve mobil cihaz alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.