Otellerde Konforun Yolu LG MULTI V’den Geçiyor

Zorlu geçen bir dönemin ardından, turizm sektörü yaz için hazırlanmaya, tesislerini hem yaz, hem de pandemi koşulları için en uygun hale getirmeye çalışıyor. Yazın büyük bir hareketlilik yaşayan turizm sektöründe hizmet veren işletmeler, başarılarının misafirlerinin memnuniyetinden geçtiğini çok iyi biliyor, bu nedenle, gerek odalarda gerekse ortak alanlarda onlara maksimum konforu yaşatmaya çalışıyorlar. Bu konforu yaşatırken diğer yandan da işletme giderlerini düşünmek zorunda kalıyorlar. Oteller için yaz sıcağında, misafir memnuniyeti sağlamanın başlıca yollarından biri klima sistemlerinin sağladığı konfordan geçiyor. Bu gibi tesislerde, klimalar sadece misafir konforu için değil, aynı zamanda sağlığı için de büyük önem taşıyor. İşletmeler, iklimlendirme sistemlerinin işletmelerinin koşullarına ve hijyen kurallarına uygunluğunun yanı sıra, binanın yapısına uyum sağlaması ve enerji dostu olmasını da önemsiyor. Bu noktada, tüm dünyadan seçkin turizm işletmeleri, çok katlı binalar için gelişmiş teknolojileri birleştiren entegre bir çözüm olan LG MULTI V’i tercih ediyor. LG MULTI V, üst düzey konfor sağlarken işletme maliyetlerini en aza indiriyor, maksimum enerji verimliliği sağlıyor.



Yeniden yapılanma içerisinde olan oteller de, tasarımdan teslimata, teslimattan uygulamaya hızlı işleyen süreciyle, otellerinde iklimlendirme kontrolünü en efektif şekilde sağlayan LG MULTI V’i seçiyor.