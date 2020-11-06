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İş uygulamaları; teknolojik yeniliklere ve değişen ortamların getirdiği özel ihtiyaçlar gibi birçok faktöre göre gelişim gösteriyor. İşimizi yürütme şeklimiz, genelde ufak ve yavaş adımlarla değişime uğrar. Ancak yöntemlerde meydana gelen can alıcı değişikliklerin bir anda sektör genelinde kabul edildiği olağanüstü anlar da vardır.
Dünyanın dört bir yanında, COVID-19 salgınıyla baş etmenin yollarını arıyor ve her şeyin eski haline döneceğini ümit ediyoruz. Ancak bu sürecin hayatımızı sonsuza dek değiştireceği de inkar edilemez bir gerçek. Yaşamımızda pandeminin etkilerinin derinden hissedildiği alanlardan biri de iş dünyası. Biz de daha etkili ve verimli çalışma ortamları yaratmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda hayatlarımızda değişecek birkaç noktayı burada vurgulamak istiyoruz.
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Uzaktan çalışmak birçok sektörde daha etkili ve ödüllendirici bir deneyim olabilir
İnternet Üzerinde ve İsteğe Bağlı Eğitim
İzolasyon ihtiyacı, eğitimde bazı ani ve köklü değişiklikleri de beraberinde getirdi. Çevrimiçi kurslar uzun zamandır dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler tarafından sunuluyor. Ancak pandeminin başlamasıyla birlikte her yaştan öğrenci, çevrimiçi platformlar aracılığıyla derslere katılmaya ve ders yüklerini kendi başlarına nasıl idare edeceklerini öğrenmeye başladı. Derse bizzat katılma ihtiyacının sandığımız kadar da gerekli olmadığını görmeye başladıkça eğitim sisteminde büyük değişiklikler görebiliriz. Kurumların eğitim için kullandıkları köklü metodolojilerde kapsamlı değişiklikler yaşayacağız gibi görünüyor.
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Web seminerleri, büyük ölçekli konferansların ve atölye çalışmalarının yerini alabilecek yararlı kaynaklar olabilir
Konferansların ve Eğitim Kurslarının Yerini Web Seminerleri Alıyor
Eğitim atölyeleri ve ticari fuarlar, iş dünyasındaki şirket ve sektörlerin bilgi paylaşımı yaptığı temel kaynaklardır. Bununla birlikte, sosyal mesafenin bir zorunluluk haline geldiği günümüzde işletmeler, müşterileri ve iş ortaklarıyla bilgi paylaşmanın yeni ve daha verimli yollarını bulmaya çalışıyor. LG, uzun yıllar boyunca ortaklarına ve müşterilerine HVAC pazarında rekabet edebilmeleri için kaynak sağlamaya devam etti. COVID-19 salgını nedeniyle hayatımızın pek çok alanında duraklamalar yaşıyor olsak da LG, LG Connections Virtual Speaker serisi ile bilgi paylaşma geleneğini hala sürdürüyor.
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LG Connection Virtual Speaker serisi, HVAC endüstrisine ilişkin bir dizi konuyu ele alıyor.
Çeşitli konuları kapsayacak ve gelişmiş bina performansı, konforu ve kontrolü için kârlı stratejilere odaklanacak şekilde tasarlanan LG Connection Virtual Speaker serisi, katılımcılara LG'nin uzman ekibiyle bağlantı kurma fırsatı da sunuyor. Serinin ilk aşaması, VRF kontrol becerilerinin kapsamlı bir tanıtımını sunan ve VRF sistemine dahil edilebilecek çeşitli kontrol bileşenlerine derinlemesine eğilen "Neden VRF?" bölümü ile Mayıs sonunda başladı.
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LG web semineri serisinin ilk bölümü, VRF kontrol sistemlerinin etkinliğini ele alıyor
Her Çarşamba sunulacak olan LG Connections web seminerleri, 30 dakikalık bir sunumun ardından 15 dakikalık bir Soru-Cevap bölümü içerecek. LG iş ortakları, web seminerlerine erişim sağlayan bir bağlantı ve parolanın bulunduğu bir davetiye e-postası alacaklar. Son konu olan "Neden VRF?" bölümünün yanı sıra, gelecekteki konular arasında "İç Mekan Konforunu En Üst Düzeye Çıkarın: VRF ve Hava Kontrol Ünitesinin Gücünü Birleştirin" ve "VRF Performansı, Konforu ve Kontrol Stratejileri" gibi bölümler de yer alıyor.
LG Connections Virtual Speakers serisi web seminerlerini, iş ortaklarımıza sektörle ilgili bilgi sağlamaya devam etmek ve birçoğumuzun yaşadığı bu zor zamanlarda kendilerine ek destek sunabilmek adına yayınlıyoruz. Bölgenizdeki LG yan kuruluşunun buna benzer web seminerleri düzenlemeyi planlayıp planlamadığını öğrenmek istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için yerel LG ofisinizle iletişime geçin. Ayrıca gelecek konularla ilgili güncellemeler için bizi Twitter ve LinkedIn üzerinden takip edebilirsiniz. Hem güvende ve sağlıklı kalmanızı hem de gelecekte de sunmaya devam edeceğimiz bu kaynaktan en iyi şekilde yararlanmanızı umuyoruz.
*Ürünler ve çözümler ülkeye ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Çözümler ve ürünler hakkında daha fazla bilgi için yerel LG ofisinizle iletişime geçmek üzere lütfen aşağıdaki “SATIN ALMA TALEBİ” başlığını tıklayın.