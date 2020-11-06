Her Çarşamba sunulacak olan LG Connections web seminerleri, 30 dakikalık bir sunumun ardından 15 dakikalık bir Soru-Cevap bölümü içerecek. LG iş ortakları, web seminerlerine erişim sağlayan bir bağlantı ve parolanın bulunduğu bir davetiye e-postası alacaklar. Son konu olan "Neden VRF?" bölümünün yanı sıra, gelecekteki konular arasında "İç Mekan Konforunu En Üst Düzeye Çıkarın: VRF ve Hava Kontrol Ünitesinin Gücünü Birleştirin" ve "VRF Performansı, Konforu ve Kontrol Stratejileri" gibi bölümler de yer alıyor.





LG Connections Virtual Speakers serisi web seminerlerini, iş ortaklarımıza sektörle ilgili bilgi sağlamaya devam etmek ve birçoğumuzun yaşadığı bu zor zamanlarda kendilerine ek destek sunabilmek adına yayınlıyoruz. Bölgenizdeki LG yan kuruluşunun buna benzer web seminerleri düzenlemeyi planlayıp planlamadığını öğrenmek istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için yerel LG ofisinizle iletişime geçin. Ayrıca gelecek konularla ilgili güncellemeler için bizi Twitter ve LinkedIn üzerinden takip edebilirsiniz. Hem güvende ve sağlıklı kalmanızı hem de gelecekte de sunmaya devam edeceğimiz bu kaynaktan en iyi şekilde yararlanmanızı umuyoruz.