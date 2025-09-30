Sanayi Kuruluşları İçin LG Inverter Scroll Chiller

Sanayi kuruluşlarının verimlilik, güvenilirlik ve çevre dostu çözümler arayışında LG Inverter Scroll Chiller güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kompakt tasarımı, gelişmiş inverter teknolojisi, düşük gürültü seviyeleri ve akıllı kontrol sistemleriyle LG, üretim alanlarının günümüz ve gelecekteki iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Enerji tasarrufu, çevre dostu teknoloji ve esnek kullanım imkanıyla LG Inverter Scroll Chiller, sanayi kuruluşları için geleceğe yatırım niteliğinde bir çözüm sunuyor. LG’nin sunduğu bu çözümü tercih eden sanayi kuruluşlarından biri de Kyass Tekstil.

LG Inverter Scroll Chiller’ın sanayi kuruluşlarına sunduğu avantajlar, sahada da kendini kanıtlıyor. Kyass Tekstil, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda fabrikanın proseslerini minimum enerji ile, verimli ve çevre dostu bir şekilde yürütmeyi hedefledi. Bu kapsamda Empotek iş birliği ile LG’nin yüksek teknolojili ısı pompalı chiller çözümü tercih edildi.