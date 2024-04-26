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Bu yıl, LG, ABD’nin Şikago şehrinde gerçekleştirilen AHR Expo Fuarı’na katıldı ve kendi özel standında sergilediği gelişmiş HVAC ürünleriyle varlığını hissettirdi. Alandaki en son çıkan yeniliklerin, teknolojilerin ve trendlerin sergilenmesiyle ünlü AHR Expo Fuarı, HVACR (Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma) sektörünün en önemli etkinliğidir. Ev elektrifikasyonu trendi, hanelerin ısıtma, soğutma ve genel enerji ihtiyaçları için geleneksel fosil yakıtlar yerine gitgide elektrik tabanlı sistemleri benimsemesiyle birlikte sürdürülebilir yaşama doğru kayda değer bir değişimi temsil eder. LG standında ev elektrifikasyonuna yönelik konut tipi çözümleri ve bir dizi farklı ürünler yer alıyordu. Bu yılki AHR Expo fuarında sergilenen konut tipi, ticari, sistem kontrolü ve müşteri desteği çözümlerini içeren LG ürün ve hizmetlerini birlikte keşfedelim.
Bir grup insan LG HVAC Isı Pompasını inceliyor.
Konut Tipi Çözümler
LG, ev elektrifikasyonunun ön planında modern evleri elektriklendirmek için tasarlanan ve yenilikçi Enerji Depolama Sistemi (ESS), verimli Havadan Suya Isı Pompası ve çok yönlü Multi F Havadan Havaya Isı Pompası ile sergilenen bir takım çözümle göz kamaştırdı. LG’nin sürdürülebilirlik konusundaki bağlılığının bir göstergesi olan her bir ürün, yaşam alanlarını performanstan ödün vermeden çevre dostu birer kale haline dönüştürmeyi taahhüt ediyor. ESS, fazla gücü daha sonra kullanılmak üzere depolayarak ve güneş battıktan sonra bile evlerin yeşil enerjiyle çalışmasını sağlayarak enerji bağımsızlığını simgeliyor. LG’nin Havadan Suya Isı Pompası, konforlu sıcaklıkları ve sıcak suyu olağanüstü enerji tasarruflu bir şekilde sunarak ısıl verimde bir kahraman olarak ortaya çıkıyor. Multi F sistemi çeşitli iç mekan ortamlarına zarif bir şekilde uyum sağlayarak modern yaşamın lüks anlayışına hitap eden kişiselleştirilmiş bir iklim kontrolü sunuyor. Bu elektrifikasyon serüveninin merkezinde, izleme ve denetim gücünü kullanıcının parmak ucuna kadar getirerek bu sofistike sistemlerin yönetimini çok kolay hale getiren bir akıllı teknoloji platformu olan LG ThinQ uygulaması yer alıyor.
LG; Enerji Çözümleri, Havadan Suya Isı Pompası ve Havadan Havaya Isı Pompasını içeren Ev Elektrifikasyon Çözümlerini gösteriyor.
LG, fuarda Ev ve Su Çözümü portföyü sunarak ev elektrifikasyonu trendi ile uyumlu tutarlı bir ürün koleksiyonu sergiledi. Serginin ön planında, sofistike LG ThinQ uygulamasına uyumuyla geliştirilen, verimli sıcaklık ve sıcak su kontrolü sunan Multi V S ve Hydro Kit yer aldı. Orta Statik Kanallı üniteler, gizli ve güvenilir bir iklim yönetimi sunarak akıllı ev ekosistemini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Isı Pompalı Sıcak Su Isıtıcısı, verimli çalışması sayesinde LG’nin yenilenebilir enerji çözümlerine bağlılığını örnekleyerek öne çıkan ürünlerden biri oldu. Duvara monteli Isı Pompası sistemi ve ayrıca Deluxe Kablolu Uzaktan Kumanda, titizlikle geliştirilmiş rafine bir kontrol ve konfor sunarak LG’nin ev ısıtması konusundaki yenilikçi yaklaşımını sergiliyor. Son olarak, Gazlı Fırın ve Isı Pompası sistemi kombinasyonu ile LG’nin uyarlanabilir ve verimli ısıtma çözümleri konusundaki bağlılığı sergilendi. Ayrıca, LG ThinQ platformunun sağladığı kusursuz yönetim imkanı sayesinde seçici ve profesyonel bir kitlenin ihtiyaçlarına hitap edildi.
LG, konut tipi bölümünde çok daireli apartman ve müstakil ev dahil farklı konut tpleri için Hava ve Su Çözümlerini gösteriyor.
Ticari Uygulamalar
Ticari HVAC çözümlerine baktığımızda LG, AHR Expo Fuarı’nda her sektöre uygun kapsamlı bir çözüm serisi sergiledi.
Mağaza
Multi V i, LG’nin Değişken Soğutucu Akışı (VRF) ünitesi ile bu ünitenin tamamlayıcısı niteliğindeki Hydro Kit ve Isı Geri Kazanım Ünitesi, perakende sektörü uzmanlarının dikkatini çekerek AHR Expo Fuarı’nda önemli bir etki yarattı. Bu sistemler, perakende alanlarına esnek ve enerji tasarruflu iklim kontrolü sunmanın yanı sıra ısı enerjisini geri kazanma ve yeniden yönlendirme becerisi sağlayarak çeşitli perakende ortamlarında optimum konforu garanti eder. Bu ünitelerin entegrasyonu, özelleştirilmiş bir HVAC yaklaşımına olanak tanıyarak perakende çevrelerinin spesifik taleplerini net ve sürdürülebilir bir şekilde karşılar.
LG, Şikago’da gerçekleştirilen 2024 AHR EXPO Fuarı’nda Multi v i ve VRF ünitesini sergiliyor.
Ofis
Ofis ortamları için, LG’nin Multi V Water 5 ürünü fuarda öne çıkarak su soğutmalı verimliliği ve Orta Statik Kanal sistemi ile etkili eşleşme özelliği bakımından övgü gördü. Bu sistemlerin uyumlu birleşimi ofis binalarının kompleks ihtiyaçlarına karşılık vererek alan kullanımını ve enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarır. Multi V Water 5’in suyu bir soğutma aracı olarak kullanması, performans ve çevresel sorumluluk arasında denge arayan ofisler için modern bir çözüm sunar.
LG, Şikago’da gerçekleştirilen 2024 AHR EXPO Fuarı’nda Multi v i ve VRF ünitesini sergiliyor.
Eğitim
Eğitim sektöründe, LG’nin Split Kompakt DOAS ve Isı Pompalı Soğutucu ürünleri hava kalitesini iyileştirme ve tutarlı, enerji tasarruflu ısıtma ve soğutma sağlama kapasitesi bakımından gündemin merkezinde yer aldı. DOAS sistemi, eğitim tesislerinde sürekli taze ve iklimlendirilmiş hava temini sağlar. Isı Pompalı Soğutucu ise daha geniş alanlar için ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Her ikisi de elverişli bir öğrenme ortamı oluşturulması bakımından kritik öneme sahiptir. Bu sistemler, LG’nin enerji verimliliğini önceliklendirerek sağlıklı ve konforlu eğitim ortamları oluşturma bağlılığının somut örneklerini ortaya koyar.
LG, Şikago’da gerçekleştirilen AHR EXPO Fuarı’nda Split Kompakt DOAS ve Isı Pompalı soğutucu ürününü sergiliyor.
Konaklama
Konaklama sektöründe, AHR Expo Fuarı’nda karşımıza LG Multi V i dış mekan ünitesi ile birlikte Orta Statik Kanallı sistem ve Hydro Kit çıkarak sektörün benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı bir iklim kontrol çözümü sundu. Bu sistemler sessiz ve verimli bir çalışmanın yanı sıra konaklama mekanlarında görülen düzen çeşitliliğinin gerektirdiği çok yönlülüğü sağlayarak misafir konforunun en yüksek düzeyde tutulmasını garanti eder. Hydro Kit entegrasyonu sıcak su üretimine de olanak sağlayarak LG’nin konaklama sektörü için her şeyi kapsayan HVAC çözümleri sunma gayretini sergiler.
LG, Şikago’da gerçekleştirilen AHR EXPO Fuarı’nda Multi V i ve Orta Statik Kanallı sistem ile Hydro Kit’i sergiliyor.
LG Entegre Kontrol Çözümleri
LG’nin HVAC kontrol sistemleri en üst düzeyde rahatlık, sistem verimliliği ve esneklik sağlar. LG, gelişmiş teknoloji ve entegrasyon aracılığıyla kullanıcı faydalarını öne çıkararak HVAC çözümleri için çok çeşitli kontrol sistemleri sergileme fırsatı yakaladı. MultiSITE VM3, kullanıcılara birden çok HVAC ünitesini tek bir arayüz ile kusursuz bir şekilde izleyip kontrol etme imkanı tanıyarak kullanışlılığı ve verimliliği artıran kapsamlı bir yönetim sistemi olarak tanıtıldı. Edge 10 Controller özellikli MultiSITE E10, optimize edilmiş performans için hızlı ve otonom sistem ayarlamaları sağlayan ağ ucundaki gerçek zamanlı veri işlemesi sayesinde övgü topladı. LG’nin AC Smart 5, kompleks HVAC sistemlerinin yönetimini sadeleştirmek için tasarlanmış dokunmatik ekran arayüzlü kullanıcı dostu ve merkezileştirilmiş bir kontrolör olarak sunuldu. Son olarak, Could Gateway çözümü; uzaktan izleme, arıza teşhis ve kontrol özelliklerinin sağladığı gelişmiş erişilebilirlik ve zeka ile kullanıcı deneyimini yükseltmesi bakımından HVAC sistemlerini bulut teknolojisine bağlama becerisiyle öne çıktı.
LG, Şikago’da gerçekleştirilen AHR EXPO’da çok çeşitli LG HVAC kontrol sistemi dizisi sundu.
Ortak Desteği Çözümleri
LG, başarmalarına yardımcı olmak için ortaklara destek sağlama konusunda kararlıdır ve AHR Expo Fuarı’nda tam olarak bunu gerçekleştiren çözümleri gururla tanıttı. LG, ortaklarını güçlendirmek için tasarlanmış ve içerisinde LG LATS yazılımı, LGMV (LG İzleme Görünümü) çözümleri, BECON Cloud çözümü ve LG Pro Bayi hizmetinin yer aldığı bir dizi destek sistemi tanıttı. LATS yazılımı, gelişmiş modelleme özellikleri sayesinde HVAC uzmanları için tasarım sürecini kolaylaştırarak verimli ve hassas sistem seçimine olanak sağlar. LGMV çözümü, gerçek zamanlı izleme ve arıza teşhis sayesinde optimum performans ve hızlı sorun giderme sağlar. BECON Cloud, bağlantıyı daha da ileri taşıyarak HVAC sistemlerinin yönetimi ve kontrolü için merkezileştirilmiş bir platform sunar ve operasyonel verimliliği garanti eder. Son olarak LG Pro Bayi hizmeti, bayilere yönelik özel destek ve kaynaklar sunarak güçlü eğitimler ve kapsamlı yardım aracılığıyla LG’nin ortaklarının başarısına olan bağlılığını kuvvetlendirir.
LG, Şikago’da gerçekleştirilen AHR EXPO Fuarı’nda içerisinde LATS, LGMV ve BECON Cloud hizmetinin yer aldığı ortaklara yönelik destek sistemi sağladı.
Sonuç
Sonuç olarak, LG’nin AHR Expo Fuarı’ndaki sergisi konut tipi ve ticari HVAC çözümlerinden oluşan büyüleyici bir portföy sunarak sektördeki önderliğini ve sürdürülebilirlik konusuna duyduğu bağlılığı bir kez daha onaylamış oldu. LG ThinQ uygulaması ile yöneyilen yenilikçi ev elektrifikasyon sistemlerinden kapsamlı HVAC kontrolleri ve ortaklara yönelik destek hizmetlerine kadar, LG’nin sunduğu teklifler ustalıkları ve kullanıcı odaklı tasarımlarıyla öne çıktı. Heyecanla karşılanan her bir ürün ve çözüm, LG’nin konut tipi ve ticari iklim kontrolünün geleceğini yönlendirmesindeki önemli rolünü öne çıkardı. Ziyaretçilerin LG’nin standına verdikleri olumlu tepkiler şirketin kalite ve yenilik konusunda gösterdiği adanmışlığın bir göstergesidir. LG olarak bu değerli ortaklıkların devamı ve sizleri bir sonraki AHR Expo Fuarı’nda görmek için sabırsızlanıyoruz.
Şikago’da gerçekleştirilen AHR EXPO Fuarı’na katılan ve fotoğraf için poz veren bir grup LG çalışanı.
* Ürünler ve çözümler ülke ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.