LG, ev elektrifikasyonunun ön planında modern evleri elektriklendirmek için tasarlanan ve yenilikçi Enerji Depolama Sistemi (ESS), verimli Havadan Suya Isı Pompası ve çok yönlü Multi F Havadan Havaya Isı Pompası ile sergilenen bir takım çözümle göz kamaştırdı. LG’nin sürdürülebilirlik konusundaki bağlılığının bir göstergesi olan her bir ürün, yaşam alanlarını performanstan ödün vermeden çevre dostu birer kale haline dönüştürmeyi taahhüt ediyor. ESS, fazla gücü daha sonra kullanılmak üzere depolayarak ve güneş battıktan sonra bile evlerin yeşil enerjiyle çalışmasını sağlayarak enerji bağımsızlığını simgeliyor. LG’nin Havadan Suya Isı Pompası, konforlu sıcaklıkları ve sıcak suyu olağanüstü enerji tasarruflu bir şekilde sunarak ısıl verimde bir kahraman olarak ortaya çıkıyor. Multi F sistemi çeşitli iç mekan ortamlarına zarif bir şekilde uyum sağlayarak modern yaşamın lüks anlayışına hitap eden kişiselleştirilmiş bir iklim kontrolü sunuyor. Bu elektrifikasyon serüveninin merkezinde, izleme ve denetim gücünü kullanıcının parmak ucuna kadar getirerek bu sofistike sistemlerin yönetimini çok kolay hale getiren bir akıllı teknoloji platformu olan LG ThinQ uygulaması yer alıyor.