Toplu Yaşam Alanları ve Endüstriyel Tesislere Etkili Soğutma: LG Chiller

En düşük enerji tüketimine sahip, çevre dostu LG Chiller Soğutucularda, HFC-134a tipi soğutucu akışkan kullanılıyor. HFC-134a tipi soğutucu, akışkan kullanarak enerji tüketimini belirgin biçimde düşürüyor ve maksimum maliyet tasarruflu bir çözüm sunuyor. HFC-134a tipi soğutucu akışkan çevre dostu olmasıyla da tanınıyor. Ozon tabakasını inceltme olasılığı sıfır olan bu akışkan sayesinde LG Chiller soğutucular çevre dostu tesislerle mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.





LG teknolojisiyle geliştirilen iki kademeli kompresör kullanan LG Chiller, enerji verimini tam yük durumunda tek kademeli kompresöre göre yüzde 10-13 arasında arttırıyor. Kısmi yük durumunda ise, enerji verimi en az yüzde 24 daha fazla oluyor.