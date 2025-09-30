Sanayi Kuruluşları İçin LG Inverter Scroll Chiller

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG, HVAC alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimini yenilikçi teknolojilerle birleştirerek sanayi kuruluşlarına özel çözümler geliştiriyor. LG Inverter Scroll Chiller, özellikle enerji verimliliği, kompakt tasarım ve güvenilirlik açısından öne çıkan bir ürün olarak tercih ediliyor. Sabit hızlı sistemlerin aksine, inverter teknolojisi gün boyunca değişen soğutma yüküne uyum sağlayarak enerji tüketimini optimize ediyor. Bu sayede işletmeler hem maliyet avantajı elde ediyor hem de çevresel etkiyi azaltıyor. Yağın doğrudan kompresöre geri gönderilmesini sağlayarak enerji kayıplarını minimuma indiriyor ve cihazın ömrünü uzatıyor. Biyomimetik fan tasarımı ve sessiz mod özelliği sayesinde gürültü seviyeleri ciddi oranda düşüyor. Büyük ölçekli tesislerde dahi konforlu çalışma ortamı sağlıyor. Buhar enjeksiyonu ve iki aşamalı sıkıştırma teknolojisi ile -30°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda dahi verimli ısıtma sunuyor. Yıl boyunca iklimlendirme desteği sunuyor. Dar alanlarda kolay kurulum imkanı sağlamasının yanı sıra modüler yapısı sayesinde kapasite ihtiyacı arttığında yeni üniteler eklenebiliyor. Dokunmatik HMI kontrolör ve merkezi yönetim imkanı ile cihaz kolayca yönetilebiliyor. Ayrıca olası arızalar hızlıca tespit edilerek bakım süreçleri kolaylaşıyor.
Sanayi Kuruluşları İçin Neden LG Inverter Scroll Chiller?
Sanayi tesislerinde üretim süreçleri, hassas sıcaklık dengesi gerektirir. Gıda üretim tesisleri, kimya endüstrisi, ilaç fabrikaları ve yüksek ısılı makinelerle çalışan üretim hatları, sürekli soğutmaya ihtiyaç duyar.
LG Inverter Scroll Chiller, sunduğu yüksek verimlilik, sessiz çalışma, akıllı kontrol ve esnek kullanım avantajlarıyla bu ihtiyaçları karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca R32 soğutucu akışkanın kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir artıdır.
Kyass Tekstil: Verimli, Güvenilirve Sürdürülebilir Çözümü Tercih Etti
Sanayi kuruluşlarının verimlilik, güvenilirlik ve çevre dostu çözümler arayışında LG Inverter Scroll Chiller güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kompakt tasarımı, gelişmiş inverter teknolojisi, düşük gürültü seviyeleri ve akıllı kontrol sistemleriyle LG, üretim alanlarının günümüz ve gelecekteki iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Enerji tasarrufu, çevre dostu teknoloji ve esnek kullanım imkanıyla LG Inverter Scroll Chiller, sanayi kuruluşları için geleceğe yatırım niteliğinde bir çözüm sunuyor. LG’nin sunduğu bu çözümü tercih eden sanayi kuruluşlarından biri de Kyass Tekstil.
LG Inverter Scroll Chiller’ın sanayi kuruluşlarına sunduğu avantajlar, sahada da kendini kanıtlıyor. Kyass Tekstil, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda fabrikanın proseslerini minimum enerji ile, verimli ve çevre dostu bir şekilde yürütmeyi hedefledi. Bu kapsamda Empotek iş birliği ile LG’nin yüksek teknolojili ısı pompalı chiller çözümü tercih edildi.
Kyass Tekstil Fabrika Müdürü Ahmet Burak Kavlakoğlu, şunları dile getirdi: “Fabrikamızda süreçlerimizi sürdürülebilir, verimli ve minimum enerji tüketimiyle gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Çevre duyarlılığını ön planda tutuyor ve projelerimizi yüksek teknolojiye sahip ürünlerle tasarlıyoruz. Bu nedenle Empotek ile LG’nin ısı pompalı chiller çözümünü tercih ettik. Üstelik bu model Türkiye’de ilk defa Kyass Tekstil’de kullanıldı. LG’nin insan odaklı yaklaşımı, sürdürülebilir dünya hedefimizde ortak olduğumuzu gösteriyor. Yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi sayesinde doğadan güç alarak konforlu bir ısıtma ve soğutma sağladık. Hem verimli hem de doğa dostu bir çözüme sahibiz. Bu çalışmamız, ilerleyen projelerde de LG’yi tercih etmemiz için güçlü bir referans olacak. Doğayı önemseyen ve verimliliği ön planda tutan tüm markalara LG’yi tavsiye ederiz.”
Projeye mühendislik desteği sağlayan Empotek Mühendislik Firma Sahibi Şükrü Kaptan ise şu şekilde konuştu: “Sürdürülebilirlik bizim için en önemli önceliklerden biri. LG’nin de sürdürülebilirliği merkezine koyması bizi bir araya getirdi. Kyass Tekstil’de bu nedenle LG Chiller’i tercih ettik. Fabrikanın genel konfor şartlarını ve verimliliğini dikkate alarak yüksek teknolojili LG Chiller’i seçtik. Hem üretim alanında hem de ofis ortamında iklimlendirmeyi konforlu ve standart bir seviyede sağladık. LG’nin verimli, doğa dostu ve bakım kolaylığı sunan ürünleriyle çok iyi ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde de birlikte birçok yeni projeye imza atacağımıza inanıyorum.”
LG Electronics Chiller Satış Müdür Yardımcısı Burak Ülker ise Türkiye’de ısı pompalı chiller kullanımındaki artışa dikkat çekti: “Son dönemde ısı pompalı chiller çözümlerinin ülkemizde kullanımı giderek artıyor. Bu ürünler hem soğutma hem ısıtma amacıyla kullanılabiliyor. Yüksek kapasiteli modeller, evlerde kullanılan ısı pompalarının daha büyük ölçekli versiyonları gibi düşünebiliriz. Kyass Tekstil’de yapılan analizlerde ısıtma ve soğutma ihtiyacını ortaya koyduk ve LG ısı pompalı chiller’in projeye uygun olduğunu gördük. Hem çevre dostu olması hem de elektrik tüketimini azaltarak işletme maliyetlerini düşürmesi sayesinde çok doğru bir çözüm oldu.”