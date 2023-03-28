Kış soğuklarının bastırdığı bu dönemde, tüketiciler verimli, maliyet avantajı sağlayan ve çevre dostu ısıtma çözümleri arayışına girmiş durumda. Hem şehirde hem kırsalda rahatlıkla kullanılabilen, ister yeni ister eski, ister kerpiç, tuğla ya da betonarme olsun her türlü binaya uygulanabilen, yenilenebilir kaynaklar kullanan ve kullanıcıların hayatına büyük bir konfor getiren LG Therma V Isı Pompası, tüketicilerin ısınma, sıcak su ve soğutma ihtiyacını karşılıyor. LG Therma V, sıcaklıkların -20 derecelere düştüğü soğuk iklimlerde bile performansı ile kullanıcıları mutlu etmeye yetiyor.



Çevre Dostu Çözüm

Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V’in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan Therma V, geri kalan yüzde 25'lik kısmı ise elektrikten alıyor. THERMA V, enerji tasarrufunun yanı sıra, yağ veya gaz boylerlerine kıyasla CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor.



Ürün videosu için:

https://www.youtube.com/watch?v=gRmjQgzjVTk&t=29s





LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde 140 şehirde ve 70.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2019 yılında dünya çapındaki satış rakamı 53 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Mobil İletişim, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler olmak üzere 5 iş biriminden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve mobil cihaz alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.