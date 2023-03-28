Therma V Isı Pompası_Seba Taş Evler / Bodrum, Muğla

LG Electronics (LG), konut tipi, bölgesi ya da iklimi fark etmeksizin tüketicilerin iklimlendirme ihtiyaçlarını yüksek verim sağlayan, enerji tasarruflu ürünleri ile çözüyor. Üstelik fosil yakıt kullanılmasının önüne geçen bu son teknolojiye sahip ürünleri ile sürdürülebilir bir geleceğe de katkı sağlıyor. LG’nin iklimlendirme ürünleri, kamu kuruluşları ya da ticari işletmeler, AVM, plaza gibi tüketicilerin bir arada bulunduğu binalar, toplu ve müstakil konutların ısınma ve soğutma sorunlarına çare oluyor.



Pandemiyle birlikte inşası başlayan, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda sadece yazın değil, on ik ay boyunca yaşanacak bir proje olarak tasarlanan Bodrum Yalıkavak’taki SEBA Taş Evler de LG’nin iklimlendirme ürünlerini tercih eden projeler arasında yer alıyor. 98 adet lüks konuttan oluşan SEBA Taş Evler, yerden ısıtmalı evleri için hem ısıtma hem de soğutma ürünlerinde LG’yi tercih etti. Bodrum’un yazın çok sıcak, kışın da sert rüzgarlara ve yağmurlara ev sahipliği yapan iklimi için en uygun planlama ile, LG VRF sistemleri, klimaları ve ısı pompaları kullanıldı. Her odanın kendine ait bir kumanda paneli olan projede, evde sadece istenilen alanın ısıtılıp soğutulabileceği gibi, bahar ayları gibi kimi tüketicinin serin, kimisinin ise daha sıcak ortama ihtiyaç duyduğu anlarda hem ısıtma hem de soğutma fonksiyonu bir arada çalıştırılabilerek kişiye özel iklimlendirme imkanı sunulabiliyor.



Düşük enerji tüketimi ile yüksek verim sağlayan LG iklimlendirme ürünleri, böylelikle Bodrum gibi bir bölgede yaşanabilecek elektrik altyapısı, jenaratör ya da trafo zorlanması gibi sorunları da bertaraf etmiş oluyor. LG ürünlerinin çevre dostu olması da ayrı bir önem taşıyor.



Konu ile ilgili bilgi veren Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından SEBA İnşaat’ın Proje Yöneticisi Burak Olgun, “SEBA Taş Evler projesi pandemi döneminde yapıldı ve burada sadece yazları değil, tüm yıl hayat olacağı ön görüldü. Dolayısıyla, yazlık bölgede ilk akla gelen soğutma konusunun yanı sıra, ısıtma da bizim için ayrı bir gündem maddesi haline geldi. Yerden ısıtma sistemine sahip evlerimizin ısıtma ve soğutma konusunu LG’nin klima ve ısı pompalarıyla çözdük. Evlerimizin tamamı ısıtma ve soğutma sistemlerinin veriminden çok memnun” şeklinde konuştu.



SEBA İnşaat’ın üst kalitede ürün ve hizmet beklentisine LG ürünleri ile yanıt verdiklerini belirten Dansuk Mühendislik Genel Koordinatörü Emine Güven “Bölgede doğalgaz olmaması nedeniyle, verimli bir ısıtma çözümü ihtiyacı bulunuyordu. Hem üst kalite hem de üst verimde çözüm olarak, soğutmada LG VRF sistemleri, soğutmada ise LG Isı Pompası’nı kullandık. Bu ürünleri seçerken dikkat ettiğimiz noktalardan biri de sistemlerin çevreye zarar vermeyecek olmasıydı” dedi.



LG Electronics Türkiye İklimlendirme Ürünleri Satış Müdürü Süleyman Çavuşoğlu ise, “Isıtma ve soğutma alanında sunduğumuz yüksek teknolojiye sahip ürünlerimiz sektörün tüm ihtiyacını hatta fazlasını karşılıyor. İç ortam konforu hem yaz hem de kış döneminde son derece önemli hale geldi. LG ürünleri, dört mevsim tüketici konforunu ön planda tutması ve bu doğrultuda geliştirilmesiyle öne çıkıyor. Kent, kırsal fark etmeksizin farklı iklim özellikleri gösteren farklı bölgelerde, bina cinsi farketmeksizin üst düzeyde verim sağlayan çevre dostu ürünlerimizle fosil yakıt kullanmadan da iklimlendirmenin mümkün olduğunu gösteriyoruz. Hem maliyet tasarrufu sağlamamız hem de yenilenebilir kaynak kullanımımız bizi öne çıkartıyor” dedi.