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LG BECON bulut hizmeti

LG BECON bulut hizmeti, bulut tabanlı bir iklimlendirme çözümü bakım sistemidir. LG System ve HVAC klimaları anlık olarak izleyerek optimum çalışma koşullarının korunmasını ve oluşabilecek sorunların önceden belirlenmesini sağlar.

Satın Alma Talebi

Üzerinde Wi-Fi simgesi yer alan LG BECON bulut hizmet merkezden kırmızı noktalı çizgilerle VRF sistemine, izleme hizmetine ve iki akıllı cihaza uzanır.

Akıllı Yönetim için Uzaktan İzleme

Saat yönünde dört küçük simge -GHP, Soğutucu, THERMA V ve VRF- LG BECON bulut hizmetini gösteren akıllı cihazın etrafına dizilmiştir.

Gün Boyu Uzaktan İzleme

LG BECON bulut hizmeti birden çok LG hizmetiyle uyumlu gün boyu izleme olanağı sunan bir platformdur.

X ekseninde saat, Y ekseninde dereceyi gösteren grafik, 60 derece üzerinde anormal bir değere yükselmiştir. Sağ üstte kırmızı uyarı simgesi gösterilir.

Hata Algılama

LG BECON bulut hizmeti, anlık analiz sayesinde ürünlerdeki anormal davranışları her an her yerde algılar.

LG MULTI V i ve LG Havadan Suya Isı Pompaları Monoblok yan yana yerleştirilmiştir. Sağ üstte kırmızı bir onarım simgesiyle işaretlenmiştir.

Anında Bakım Hizmeti

LG BECON bulut hizmeti bir sorun algıladığında, big data analizine göre etkili bir onarım gerçekleştirebilmeleri için mühendisler gönderilir.

LG BECON bulut hizmetinin faydaları

Kısıtlamasız

Hizmetler zaman veya yer kısıtlaması olmaksızın izlenerek kullanıcılara maksimum kolaylık sağlar.

Etkili

Olası sorunları önceden tespit edip mühendisleri göndererek zaman kaybı ve maliyetleri azaltır.

Gerçek zamanlı

Gerçek zamanlı risk algılama ve analitik arıza teşhisi sağlamak için hizmetler birbiriyle bağlantılıdır.

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VRF Sistemi hareketi

VRF Sistemi >

Dikdörtgen şekilli, sol tarafta, altta ve üstte iki fanla donatılmış LG Havadan Suya Isı Pompaları görüntüleniyor.

Havadan Suya Isı Pompaları >

Kontrol paneli ve birkaç gri silindir şeklinde boru ile donatılmış LG Soğutucu görüntüleniyor.

Soğutucu >

* Bağlantı özelliği üründen ürüne değişiklik gösterebilir.

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