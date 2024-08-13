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LG BECON bulut hizmeti
LG BECON bulut hizmeti, bulut tabanlı bir iklimlendirme çözümü bakım sistemidir. LG System ve HVAC klimaları anlık olarak izleyerek optimum çalışma koşullarının korunmasını ve oluşabilecek sorunların önceden belirlenmesini sağlar.
Akıllı Yönetim için Uzaktan İzleme
LG BECON bulut hizmetinin faydaları
Kısıtlamasız
Hizmetler zaman veya yer kısıtlaması olmaksızın izlenerek kullanıcılara maksimum kolaylık sağlar.
Etkili
Olası sorunları önceden tespit edip mühendisleri göndererek zaman kaybı ve maliyetleri azaltır.
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